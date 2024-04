Fordul a piac, elárulták Magyarország legprofibb befektetői, mi most a legjobb befektetés

Már nagyon érett az a korrekció, amit áprilisban láttunk a részvénypiacokon, de ez még nem jelenti az elmúlt évek bikapiacának egyértelmű végét – vélekednek e havi portfólió-ajánlóikban a magyar befektetési szakemberek. Az, hogy milyen kamatpolitikát folytat a Fed, az egész világra hatással lesz, és az EKB kamatvágási elképzeléseit is erősen átszabhatja. A hazai portfóliómenedzserek most jó beszállási pontot látnak a kötvénypiacon.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Vége a nyugalomnak a piacokon?

A havi felmérésünkben szereplő portfóliómenedzserek többsége egyetért abban, hogy már nagyon érett az a korrekció, amit a részvénypiacokon lehetett látni áprilisban. Más kérdés, hogy elhanyagolható mértékű volt. Az e havi beszámolók szerint bár április elején a volatilitás visszatért a piacokra, ez még nem az elmúlt évek bikapiacának egyértelmű vége. Sokan úgy vélik, hogy a továbbiakat illetően az egyik kritikus tényező a vállalati profitok alakulása lesz. Amennyiben ezen a téren nem következik be látványos negatív trendforduló, akkor lehet még erő az elkövetkező hónapokra a piacokban – írják.

A vártnál magasabb amerikai inflációs adatok után a kötvénypiacon tovább folytatódott a Fed kamatcsökkentési lépéseivel kapcsolatos várakozások mérséklődése; jelenleg már csak egyetlen 25 bázispontos kamatvágást áraznak a befektetők 2024 végéig.

A Fed döntése viszont sok mindenre lesz hatással. Az egyik szakértő kiemeli, hogy egyfelől az irányadó kamatláb változatlanul hagyása a pénzügyi kondíciók szigorodását okozza. Másrészt a gazdasági növekedés reagálhat váratlan lassulással a potenciálisan hosszabb ideig fennmaradó magas kamatszintekre. A magas kamatoktól az amerikai dollár is komoly támaszt kap, ami megnehezíti más központi bankok számára, hogy csökkentsék a saját kamataikat. Bár az EKB viszonylag egyértelművé tette, hogy júniusban kamatvágás jön, az azt követő további csökkentések nem csak az inflációs trendtől függnek majd, hanem közvetve a Fed kamatpolitikájától is. Az euró jelentős gyengülése ugyanis az eurózóna inflációját táplálná.

Itthon a Magyar Nemzeti Bank áprilisi kamatdöntő ülésén tovább lassított, és már csak 50 bázisponttal vágta az irányadó rátát. Az MNB döntéshozóinak óvatos kommunikációjából kiindulva további lassítás valószínűsíthető, így a hazai jegybank összhangba kerülhet az európai fősodorral, növelve a hazai eszközök korábbi árazásokhoz képest relatív vonzerejét - vélekedik az egyik portfóliómenedzser.

Inkább kötvény, mint részvény

A részvénypiacok kisebb április korrekcióját követően óvatosabbak lettek a hazai profik is, bár van kisebb felülsúly, azt inkább a fejlett piaci részvényekben látják most. Mindeközben a kötvénypiaci hozamok további emelkedésével megugrott a kötvények iránti kereslet, főként a hazai kötvények árazását tartják vonzónak a portfóliómenedzserek. Áprilisban a pénzpiaci eszközökben és az alternatív befektetésekben lévő kitettséget is inkább leépítették a profik.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik a kötvények újbóli előtérbe kerülése. A nemzetközi kötvények aránya tartja magát a 20% feletti szinten áprilisban is a modellportfólión belül, a hazai kötvények súlya is több mint egy százalékpontot emelkedett egy hónap alatt, míg a pénzpiaci eszközöké tovább csökkent.

Összességében továbbra is nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat a pénzpiaci eszközök súlyának visszaesése, legutóbb 2022 júliusában láttunk ilyen alacsony szintet. Ezzel párhuzamosan a kötvények és a részvények aránya is nőni tudott, míg az alternatív befektetéseké továbbra is csak stagnált.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images