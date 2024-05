Jön a Mol nagy napja - Mire számíthatunk?

Upstream: magasan maradt az olajár, esett a gázár

Akárcsak tavaly, idén is nagy bizonytalanság figyelhető meg az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak a lezárt negyedévben, azaz a január-március közti időszakban is a nyugati benchmark termékeknek, a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is. Az általunk most vizsgált időszakban összességében oldalazó olajárakról beszélhettünk: a Brent átlagára a negyedik negyedéves 82,8 dolláros hordónkénti szintről 81,8 dolláros szintre mérséklődött.

Eközben a gázáraknál nagy esést tapasztalhattunk: a január-március közti időszakban a holland TTF gáztőzsdén 27,6 euró/MWh volt az átlagár, az ezt megelőző negyedéves 43,3 euró/MWh-al szemben, azaz

36 százalékos esést láthattunk a gázáraknál a két negyedév között.