Állampapírod van? Mutatjuk, mennyi pénzhez fogsz jutni hamarosan!

Bár az utóbbi időszakban egyszámjegyű kamatfixálásokkal igyekezett az ÁKK elejét venni az állam számára már igen fájó PMÁP-kamatok elszállásának, így is több mint 7000 milliárd forintnyi prémium állampapír van a magyaroknál, ami igazi kamatesőt jelentett idén és még ennél is nagyobbat fog jövőre, mégpedig azért, mert az addig halmozódó kamatokat még a tavalyi infláció alapján fizetik a tavaly november előtt kibocsátott sorozatok esetében. Ráadásul nem a PMÁP az egyetlen, amelyből pénzre számíthatnak a megtakarítók, júniustól elkezdenek lejárni például az első MÁP Pluszok is.

Összességében az idei év hátralevő részében még mintegy 930 milliárdnyi forintnyi tőke jár le a lakossági állampapírokban, ennek java része az Egyéves Magyar Állampapírokban és a Magyar Állampapír Pluszban. Még nagyobb összeg, több mint 1500 milliárd forintnyi pénzeső jön azonban 2025-ben, aminek mintegy kétharmadát a BMÁP és a PMÁP-lejáratok miatti tőkekifizetés adja.

Milyen pénzek várhatóak a prémium állampapírból?

A PMÁP állománya az infláció elszállásával párhuzamosan nőtt egyre nagyobbra, és bár az utóbbi időszakban – köszönhetően az infláció mérséklődésének és a kamatfixálásnak – már nem nagyon veszik a magyarok, a lakossági állampapírok állományának kétharmadát még mindig prémium állampapírban tartják.