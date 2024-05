Hogy lehet osztrák állampapírt venni magyarként? Utánajártunk

Az állampapír-portfólió diverzifikálása érdekében nem ördögtől való dolog azon gondolkodni, hogy vajon magyarként lehet-e szomszédos országokban eurós állampapírt vásárolni. A jó hír az, hogy az osztrákoknál már lehet, ráadásul a kincstári számlán minden költségmentes. Nehezítő körülmény, hogy elektronikus személyi kiváltása szükséges, de a Portfolio kérdésére az osztrák kincstár elárulta: már vizsgálják ennek a feltételnek a módosítását.

Előfordulhat, hogy bizonyos megfontolásokból forint állampapír mellett más devizában, például euróban kibocsátott állampapírt is tartanának magyar befektetők. Eurós állampapírban azoknak érheti meg első körben gondolkodniuk,

akiknek euróban keletkezik a jövedelmük, és megspórolnák a befektetés során a váltási költségeket,

akik később euróban fogják elkölteni a pénzüket, illetve

akik tartós és hosszú forintgyengülésre számítanak.

Erre a célra itthon a lakossági állampapírok között egyedül az Euró Magyar Állampapír nyújt lehetőséget, amelynek jelenlegi hozama évi 3,94%. A papír azonban 3 havonta kamatot fizet, vagyis az éppen aktuális hozam negyedévente frissül a 3 havi EURIBOR alapján. Az EMÁP-on túl vannak lehetőségek intézményi eurós állampapírok vásárlására is lakossági befektetőként, ezekről bővebben itt írtunk:

Legyen szó forintos vagy eurós magyar állampapírról, a közös bennük, hogy a magyar állam vállal értük visszafizetési garanciát. Lakossági befektetőként azonban vannak lehetőségek arra, hogy olyan euróban denominált állampapírt vásároljunk, amelyeket más EU-s tagállamok bocsátottak ki, ezzel csökkentve a kibocsátói kockázatot és diverzifikálva az állampapír-portfóliót (hangsúlyozzuk persze, hogy az állampapírok a legbiztonságosabb befektetések közé tartoznak, hiszen csak olyan rendkívül valószínűtlen esemény vezethet a kifizetés elmulasztásához, mint egy államcsőd; de még ez esetben is előnyt élveznek a kifizetési sorrendben a lakossági befektetők).

Minden esetre racionális befektetői döntésnek tekinthető, ha valaki eurózónatag által kibocsátott eurós papírban is gondolkodik, főleg, hogy ezek általában jobb adósbesorolással is bírnak.

Ehhez nem is kell olyan messzire menni, hiszen pár hete jött a hír, hogy Ausztria új kötvényértékesítési programot indított a lakossági befektetők számára, különböző futamidővel és zöld kötvényekkel is a repertoárban. A legfrissebb bejelentés szerint a lakosságnak szánt osztrák kötvények futamideje változatos; egy hónap, 12 hónap és 10 év lejáratú állampapírt is kínálnak, a minimális befektetési összeg pedig 100 euró.

Sőt, Ausztrián felül a szlovákok is elkezdtek újfent lakossági állampapírok kibocsátásában gondolkodni, bár ott egyelőre csak ötlet szintjén fogalmazódott meg a gondolat. A szomszédos országok közül még a horvátoknál és a szlovénoknál fizetnek euróban, mindkét ország próbálkozott már lakossági értékesítéssel (de ezek egyelőre eseti jellegűek voltak). Ahogy utaltunk rá, ezeknek az országoknak az adósbesorolását nézve rendre jobb értékekkel találkozunk, mint Magyarország esetében, ami fontos szempont lehet azoknak, akik diverzifikálni szeretnék az állampapír-portfóliójukat.

Hosszú távú államadósság besorolás Ország Fitch Standard & Poor's Moody's Ausztria AA+ AA+ Aa1 Magyarország BBB BBB- Baa2 Horvátország BBB+ BBB+ Baa2 Szlovákia A- A+ A2 Szlovénia A AA- A3 Forrás: Refinitiv, Portfolio

A fő kérdés így már csak az marad, hogy magyar állampolgárként lehet-e, és ha igen, milyen feltételekkel lakossági állampapírt vásárolni a szomszédos, eurózóna-tagországokban. Mivel Ausztriában erre folyamatos kincstári értékesítés is elindult, így megkérdeztük az osztrák államkincstárt a feltételekről.

Hogy lehet az osztrák államkincstárnál számlát nyitni?

Osztrák államkincstári számla csak online nyitható a https://www.bundesschatz.at/ weboldalon, az alábbi feltételekkel:

ID Austria megléte teljes funkcionalitással

EU-országban lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező felnőtt magánszemély

Ha nem rendelkezik valaki osztrák állampolgársággal, az ID Austria személyazonosító okmányt a helyi rendőr-főkapitányságon, illetve kormányhivatalokban lehet kérni. Ennek előfeltétele, hogy az adott személy betöltötte a 14. életévét, és itt jön a nagyobb csavar és egyben korlátozás:

szükség van belföldi kapcsolatot igazoló dokumentumra, például munkaviszonyt vagy üzleti tevékenységet, diákviszonyt igazoló papírra Ausztriában.

Mi az ID Austria és miért van rá szükség?



Az ID Austria egy ingyenes digitális azonosító rendszer, amely a hagyományos igazolványok, például útlevelek, személyi igazolványok vagy jogosítványok elektronikus alternatívájaként szolgál. Az ID Austria így egyrészt digitális személyi igazolványként használható az online bejelentkezési folyamatokban, másrészt elektronikus aláírásra is alkalmas.



Sajnos ID Austria nélkül (teljes funkcionalitással) osztrák kincstári számla nem nyitható, mivel a hitelesítés kizárólag az ID Austrián keresztül történik.

Ha valaki ezek után eljut a számlanyitásig, annak jó hír, hogy akárcsak a Magyar Államkincstár, úgy az osztrák sem számít fel semmilyen díjat a tranzakciókra, ahogyan a számlanyitás és a számlavezetés is ingyenes.

Annak pedig, aki nem tud a fenti feltételeknek megfelelni és így ID Austriát igényelni, van egy jó hírünk:

az osztrák kincstár a Portfolio kérdésére elárulta, hogy már vizsgálják az ID Austria alternatív regisztrációs lehetőségeit annak érdekében, hogy az ID Austria hozzáféréssel nem rendelkezők is kincstári számlát nyithassanak.

Milyen osztrák állampapírok érhetőek el a lakosságnak?

Ausztriában jelenleg 5 lakossági állampapírt lehet választani, ezeknek összefoglaló feltételei az alábbiak:

Osztrák lakossági állampapírok típusai Futamidő Kamat (éves, euró) Tőkenyereség-adó* Minimális befektethető összeg 1 hónap 3,50% 27,50% 100 € 6 hónap (zöld) 3,25% 27,50% 100 € 12 hónap 3% 27,50% 100 € 4 év (zöld) 2,75% 27,50% 100 € 10 év 2,50% 27,50% 100 € Forrás: Bundesschatz, Portfolio *a kamatból vonják le

Osztrák lakossági állampapír-vásárlás esetén a minimálisan befektethető összeg 100 euró, és pénzkivonás esetén is minimum 100 eurós megbízást kell adni. Vásárlási limit vagy korlátozás azonban nincs érvényben (a legtöbb magyar lakossági állampapírral szemben).

Más azonban a vásárlás menete, mint itthon, az osztrák kincstárnál a kívánt befektetési összeget úgy kell átutalni az Osztrák Köztársaság számlaszámára, hogy a közleményben kell feltüntetni, pontosan melyik állampapírt akarjuk, és mit akarunk kezdeni a kamattal (készpénzes be- és kifizetés nem lehetséges). Vagyis a közleményben szerepelnie kell

a kincstári számlaszámunknak (például 2076 XXXX 8236);

a kiválasztott állampapír időtartamának (pl. BS6MG – zöld, hat hónapos kötvény);

annak eldöntése, hogy a befizetett összeget a kiválasztott futamidő után kiutaljuk (AUSZ) vagy újrabefektetjük.

Példa tervezett felhasználásra: 2076 XXXX 8236 - BS6MG AUSZ

Azt, hogy végül mit akarunk kezdeni a kifizetendő kamattal és lejáró tőkével, később is el lehet dönteni, a kincstári felületre belépve az adott állampapír alatt lehet rendelkezni a kifizetés vagy újrabefektetés módjáról.

A „kifizetés” opció esetén a tőke plusz kamat, mínusz tőkenyereségadó a futamidő végén a megadott bankszámlára lesz kiutalva. Az „újrabefektetés” opció esetén a tőke plusz kamat és a tőkenyereség-adó összege továbbra is ugyanazon termék alapján lesz megállapítva.

Adózás, lejárat előtti visszaváltás

Külföldi állampolgárként a természetes személyek határon átnyúló kamatjövedelmére is figyelni kell, alap esetben ezt az osztrák államkincstár a kamat jóváírásakor levonja.

Az irányadó adó mértéke 27,5%.

Ezt el lehet kerülni (és érdemes is), ha az osztrák államkincstárhoz eljuttatjuk a magyar adóilletőségi nyilatkozatot, amelyet a magyar adóhatóságtól kérünk be. Sajnos azonban ezzel még nem úsztuk meg az adózás részét, ugyanis az itthoni szabályok szerint a külföldi állampapírokra 15% szját és 13% szochót is fizetni kell (a 2019 június után kibocsátott magyar állampapírok mentesülnek a kamatadó alól). Annak tehát, aki szeretné elkerülni a kamatadó kifizetését, érdemes lehet TBSZ-ben is gondolkodnia, több hazai TBSZ-szolgáltatóknál is lehet többek között osztrák állampapírt is vásárolni.

Ahogy itthon, úgy az osztrák állampapírok esetén is van lehetőség lejárat előtt visszaváltani a vásárolt állampapírt, ez esetben havi 0,05%-os likviditási költséget vonnak le a kamatból.

Fontos, hogy egy naptári éven belül legfeljebb 1 000 000 euró összegű korai kifizetést lehet végrehajtani.

Példa



Egy magyar befektető 12 hónapos, évi 3,00%-os kamattal rendelkező állampapírt választott, és úgy dönt, hogy a pénzét 9 hónap elteltével – azaz 3 hónappal lejárat előtt – visszaváltja. Ez esetben a havi 0,05%-os likviditási költség három hónapra 0,15%-ot tesz ki (3 x 0,05%), ezt levonják az évi 3,00%-ból. 9 hónapos befektetése után így évi 2,85%-os kamatot kap kézhez.

Mik a lehetőségek más országokban?

Horvátország

Ahogy korábban utaltunk rá, az eurózónatag szomszédos országok körében Ausztrián felül a horvátoknál is van lakossági értékesítés. Itt azonban kincstári számla hiányában körülményesebb horvát állampapírokat és kincstárjegyeket jegyezni külföldiként. A horvát lakosság oldaláról azért megvan a kereslet, tavaly novemberben 440 millió euró értékben kínáltak egyéves futamidejű kincstárjegyet 3,75 százalékos éves kamattal. Ezekbe végül 37 ezer lakossági befektető fektetett be összesen 1,13 milliárd euró értékben. A kincstárjegyeken felül hosszabb futamidejű állampapírok is elérhetőek voltak a lakosság számára, tavaly februárban összesen 1,335 milliárd eurónyi kötvényt jegyeztek le 3,65 százalékos kamattal a horvátok.

Szlovénia

Szlovéniában idén februárban bocsátottak ki először kötvényeket dedikáltan lakossági befektetők számára. A Pénzügyminisztérium honlapján elérhető információk szerint hároméves futamidővel, 250 millió eurós kibocsátási volumennel és 3,4%-os kamattal kínálták az állampapírt a lakosságnak. A jegyzés sikeresnek bizonyult, 9427 magánszemély vásárolt a 3 éves papírokból, az eredetileg meghirdetett mennyiség helyett végül 258 millió eurónyi jegyzést fogadott be a pénzügyminisztérium.

A kötvényt azonban csak a Szlovén Köztársaságban állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személyek számára volt elérhető, a jegyzési időszak február 1. és február 16. között folyt le. Igaz, a tervek szerint az állampapírokat később bevezetik a ljubljanai tőzsdére és szabadon átruházhatók lesznek, így bárki megvásárolhatja őket.

A minimális befektetés összege 1000 euró, a maximális pedig 100 000 euró – lényegesen magasabb, mint az osztrák esetében és a szlovénoknál felső limit is van. Egyelőre a szlovénoknál sincs kincstári forgalmazó, a fenti kötvényeket például az NLB, az NKBM, a BKS, az SKB és az Ilirika pénzintézeteken keresztül lehetett lejegyezni. További lényeges információ, hogy a befektetők 1000 euró befektetéséig mentesülnek a kamatadó megfizetése alól.

A hírek szerint tervben van rövidebb futamidejű kincstárjegyek értékesítése is a lakosság felé, erre már tavaly is volt példa, amikor a lakossági befektetők végül 212 millió euró értékben vásároltak kincstárjegyet.

Lakossági államadósság-finanszírozás Európában

Az Eurostat legfrissebb, 2022-re vonatkozó adatai azt mutatják, hogy a vizsgált országok között Magyarország kiemelkedik az államadósság lakossági finanszírozása oldaláról, miután a teljes államadósság több mint 21%-a volt a lakosság és az őket segítő nonprofit intézmények kezében.

Ehhez képest a horvátok 0,7%-os aránya eltörpül, de Ausztriában és Szlovéniában is nulla közeli a lakossági részarány.

Ebben a mostani lakossági programok és élénkülő kereslet változást hozhat, de ez majd csak a frissebb adatokból derülhet ki.

Címlapkép forrása: Getty Images

