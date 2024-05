Van egy befektetői kör Magyarországon, amely alig vesz állampapírt, pedig ingyenesen megtehetné

A lakossági és az intézményi befektetők körében nagy népszerűségnek örvendenek az állampapír-befektetések, de van egy olyan potenciális befektetői csoport Magyarországon, amelynél csak pár százmilliárdnyi állampapír hever. Pedig a cégek, társasházak, alapítványok és egyházak is nyithatnak ingyenes számlát az Államkincstárnál, mostani cikkünkben utánajártunk, milyen feltételek vonatkoznak rájuk és milyen államkötvényeket vásárolhatnak.

Alap esetben a cégek, a társasházak, az alapítványok és nonprofit intézmények, valamint az egyházak is vásárolhatnak magyar államkötvényeket, az MNB statisztikái azonban azt mutatják, hogy meglehetősen kevés állampapírt tartanak.

A március végi adatok szerint a nem pénzügyi vállalatok (ide sorolja az MNB például a nem pénzügyi szolgáltatást nyújtó cégeket, a társasházakat, egyes nonprofit intézményeket) és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények (pl. egyházak, egyesületek, alapítványok)

összesen alig 660 milliárdnyi állampapírt tartottak, ami a teljes magyar adósságfinanszírozás alig 1,4%-át teszi ki.

Ráadásul ennek az összegnek a közel 40%-át Diszkont Kincstárjegyekben, azaz rövid lejáratú állampapírokban tartják ezek az intézmények.

Több ok is húzódhat a mögött, hogy a cégek, társasházak, egyházak és alapítványok nem olyan lelkes állampapír-vásárlók, mint a lakosság vagy más intézményi szereplők, az egyik fő ok az lehet, hogy kevesebb szó esik arról, pontosan milyen állampapírt és milyen felületen vásárolhatnak. Kérdéseinkre a Magyar Államkincstár az alábbi válaszokkal szolgált.

Milyen állampapírt vehetnek a cégek, társasházak, egyházak, alapítványok?

A devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Diszkont Kincstárjegyet és magyar államkötvényt vásárolhatnak, így kizárásos alapon lakossági típusú állampapírt nem vehetnek.

Van-e vásárlási limit érvényben?

A DKJ és a magyar államkötvények (MÁK) esetén a napi limiteket az ÁKK 100 millió forintban határozta meg – közölte az Államkincstár.

Cégek, társasházak, alapítványok, egyházak nyithatnak-e kincstári értékpapírszámlát?

A jó hír, hogy a fenti szervezetek is nyithatnak számlát a Magyar Államkincstárnál, az ehhez szükséges dokumentumok listája pedig megtalálható a kincstár Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata 10. számú függelékében. A hatályos hirdetmény szerint a számlanyitás, számlavezetés és állampapír-tranzakciók díjmentesek a kincstárnál.

Milyen és mekkora adófizetési kötelezettséggel kell számolni állampapír-vásárlás esetén?

Sajnos erre a kérdésünkre konkrét választ sem a kincstártól, sem az ÁKK-tól nem kaptunk, az Államkincstár annyit közölt, hogy a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának I./8. pontja rendelkezik arról, hogy a mindenkori hatályos adójogszabályoknak megfelelően teljesíti az adó megállapítását, levonását, megfizetését és e körben eleget tesz a kifizetőkre vonatkozó pénzügyi elszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatoknak.

Dúskálnak a készpénzben és a bankbetétben

A számok minden esetre azt mutatják, hogy pénz lenne az érintett társaságoknál, amelyet állampapírba fektethetnének, a pénzügyi számlák alapján a két kategória összesen közel 22 000 milliárd forintot tartott készpénzben és betétekben tavaly év végén, ehhez képest eltörpül a 660 milliárdos állampapír-állomány.

Ugyanakkor a cégek, társasházak és egyéb szervezetek működéséhez sokszor folyamatos cash-flow kell, azaz a teljes likvid eszközállományt nem feltétlenül tudják lekötni államkötvényekben. Az is igaz, hogy bár a lakosság számára kínált betéti kamatok még mindig nagyon alacsonyak, a vállalati lekötött betétek átlagkamata 6,6% körül alakult (a vállalati betétek mintegy egyharmada van lekötve), ami már sok esetben fel tudja venni a versenyt a jelenlegi államkötvény és DKJ-hozamokkal.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ