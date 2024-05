Jön a felturbózott szuperállampapír! Itt vannak a részletek

Évi 6,73%-os kamattal új Magyar Állampapír Pluszt dob a piacra az Államadósság Kezelő Központ. Az új MÁP Pluszt jövő héttől lehet megvásárolni, de már csak havonta lesz új sorozat és értékesítési korlátot is bevezetnek. A MÁP Plusz

megújításával kivezetésre kerül az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP). Mutatjuk a részleteket.

Megjelent az új Magyar Állampapír Plusz kiírása, amelyet június 3-tól vehetnek meg a befektetők. A nyilvános dokumentáció alapján az új MÁP Plusz fontosabb paramétereit az alábbiakban szedtük össze:

Kik vehetik meg az új MÁP Pluszt?

A Magyar Állampapír Pluszt továbbra is belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Mikortól és hogy lehet megvásárolni?

Az új Magyar Állampapír Plusz az eddigi jegyzés helyett adagolt kibocsátással kerülforgalomba, havonta indít új sorozatot az ÁKK.

Mennyi a maximálisan megvehető mennyiség?

Mindeddig nem volt értékesítési korlát a MÁP Pluszon, azonban az új MÁP+ esetében már lesz: a tájékoztatás szerint személyenként maximum 10 millió forintnyit lehet vásárolni a papírból (forgalmazónként).

Ilyen értékesítési korlát már több lakossági állampapír esetében is érvényben van, ez jelenleg

a Fix Magyar Állampapír esetében 50 millió forint,

a Prémium Magyar Állampapír esetében 25 millió forint,

a Bónusz Magyar Állampapír esetében 100 millió forint,

az Euró Magyar Állampapír esetében 500 ezer euró,

a Babakötvény esetében pedig naptári évenként 1,2 millió forint.

Az eddigiek alapján tehát a MÁP Plusz esetében lesz a legszigorúbb vásárlási limit (A Babakötvényt leszámítva).

Hogy és milyen költséggel lehet idő előtt eladni a papírt?

Ebben nincs változás: a kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra és vásárolják vissza a befektetőktől. Az ezen kívüli időszakban a forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Magyar Állampapír Plusz sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak. A Magyar Államkincstárnál ez az árfolyam 99,5%.

Mekkora kamatot fizet az új MÁP Plusz?

Az új MÁP Plusz esetében is megmarad a fix, sávos kamatozás, azonban az első évben az eddigi két kamatfizetést felváltja az év végi egyszeri kamatfizetés. A kamat mértékében is lesz változás, ezt az alábbi táblázat mutatja be:

Összefoglaló: mi az, ami marad, és mi az, ami változik?

Ahogyan a fenti táblázat is mutatja, az újonnan jegyezhető MÁP+ kamata magasabb lesz, mint a 2019 júniusa óta vásárolható eredeti változaté, a két kamatozás közötti különbséget az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Mindez összességében évi 6,73%-os kamatot jelent.

Lesznek még a kamat mértékén túl további különbségek is, ez érinti a jegyzési időszakot, a kamatmegállapítást és a személyenkénti értékesítési korlátot is, ezeket pedig az alábbi táblázat tartalmazza:

Ez lesz a (régi)új szuperállampapír? Nem.

Tavaly év végén jelentette be az adósságkezelő vezére először, hogy változni fog a lakossági állampapír-paletta, és már akkor tudni lehetett, hogy jön egy új MÁP Plusz.

A friss feltételek ismeretében azonban nem lehet azt mondani, hogy ez lesz a következő szuperállampapír.

Amikor 2019 júniusában először indult útnak a MÁP+, az akkori alacsony kamatkörnyezetben az évi 4,95%-os hozam a legvonzóbb termékké tette az állampapírpiacon, ezt a szerepet pedig 1-2 évre az elszálló infláció miatt a PMÁP vette át. Most azonban sem az eddig elérhető állampapírokra, és egyelőre sem az új MÁP+-ra nem lehet rásütni a „szuper” jelzőt, egyik konstrukció kamata sem indukál megugró keresleti számokat a közeljövőre nézve.

Arra persze jó lesz a MÁP Plusz, amire szánták: egy likvid terméknek, kvázi bankbetét-helyettesítőnek. De arra, hogy érdemi lakossági megtakarításokat csatornázzon be, már kevésbé. Hogy ennek milyen hatása lesz az állampapírokban heverő lakossági pénzekre, majd 2025 elején elválik: több mint ezermilliárd forintnyi állampapírkamat fogja a helyét keresni, és kellően vonzó „szuperállampapír” hiányában nem biztos, hogy ez a pénz az állampapírpiacon marad.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ