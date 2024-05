Ez lehet az évtized egyik legjobb befektetése – Ha bejön, nagyot fog durranni

Ha arra gondolunk, hogy vajon mi lehet a következő évek egyik legígéretesebb befektetése, akkor a legtöbbeknek szinte biztosan olyan dolgok jutnak eszébe, mint a bitcoin, esetleg az Nvidia és a mesterséges intelligencia, vagy a Tesla és az elektromosautó-gyártók, de a zöld átálláshoz szükséges nyersanyagok felé is egyre nagyobb figyelem fordul. Ennek köszönhetően komoly ralit láthattunk már az ezüstnél, a réznél és az uránnál is, de van a kritikus nyersanyagoknak egy olyan apró szegmense, ami felett a legtöbben eddig átsiklottak. Pedig ennél a nyersanyagnál is jelentős strukturális hiány alakulhat ki a jövőben, ráadásul komoly geopolitikai rizikófaktort jelent, hogy szinte a teljes piac Kína kezében van. Alapvetően egy felfedezetlen területről van szó, de egyre optimistábbak az elemzők azzal kapcsolatban, hogy az árfolyam is meglódulhat hamarosan, ezzel pedig a kitermelők és az élelmes befektetők is jól járhatnak.