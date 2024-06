Történelmi helyzetnek lehettünk szemtanúi a lakossági megtakarításoknál

A korábbi jelentős eszközleértékelődés után a tavalyi a korrekció éve volt a biztosítóknál, pénztáraknál és a tőkepiacokon. A háztartások pénzügyi vagyona nagyobb részt az átértékelődés következtében növekedett. Történelmi helyzet, hogy a betét és a készpénzállomány csökkent a lakosságnál tavaly – hangzott el az MNB friss kockázati és fogyasztóvédelmi jelentéséról szóló sajtótájékoztatóján.

Szeniczey Gergő, az MNB ügyvezető igazgatója a jegybank sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy 2023 a korrekció éve volt a nem banki területen működő intézményeknél, a háztartások pénzügyi vagyona is növekedni tudott.

A biztosítási szektor díjbevétele tavaly 1600 milliárd forint fölé nőtt, ami 6,5%-os éves bővülés, ugyanakkor elmarad a korábbi évektől. Ezt alábontva a nem életág díjbevétele nagyjából követte az inflációt, az élet ágnál 6%-ot meghaladó csökkenést lehetett látni az egyszeri díjak visszaesése miatt. Kifejezetten csalódást keltő a penetrációs mutató (a díjak GDP-hez viszonyított aránya), amely 2%-ra csökkent, azaz tovább távolodott a 3%-os céltól – tette hozzá.

A pénztári szektor esetében az önkéntes pénztáraknál folyamatosan csökkenő és öregedő a tagság, a tagok fele továbbra is passzív, ezen a téren nem sikerült előrelépést elérni. Alapvető és átfogó reformra lenne szükség a szektorban – tette hozzá. A tagság vagyona 1900 milliárd forint fölé nőtt 2023-ban. Az egészségpénztárak esetében a létszám folyamatosan nő, tavaly év végére a taglétszám már meghaladta az önkéntes nyugdíjpénztárakét.

Növekedésnek indult a befektetési szolgáltatók által kezelt ügyfél értékpapír-állomány és a számlaszám is. Több mint 56 milliárd forintos adózott eredményt ért el a szektor tavaly. A befektetési alapkezelőknél tavaly 19 401 milliárd forint volt a vagyonkezelt állomány, amely 47,5%-os éves bővülés. Ebből a befektetési alapok nettó eszközértéke közel 15 ezer milliárd forintra nőtt, főként a pénzpiaci és a rövid kötvényalapok vagyongyarapodásának köszönhetően. Az alapkezelői szektor 63,3 milliárd forintos adózott eredménnyel zárt.

Nagy Koppány igazgató a tájékoztatón bővebben is ismertette a biztosítói és pénztéri szektor tavalyi adatait:

A makrokitekintés kapcsán elmondta, hogy az infláción sikerült viszonylag gyorsan úrrá lenni, ami lehozta az általános kamatszintet, ezért is mondható az, hogy 2023 a korrekció éve, mivel konszolidálódtak a kamatok. Ennek köszönhető egy felértékelődés az értékpapíroknál, főként a hosszú távú kötvényeknél.

Történelmi helyzet, hogy a betét és a készpénzállomány csökkent és a pénz olyan eszközökben kereste a helyét, ahol van kamat, ami üdvözlendő.

A biztosítási piac kapcsán kiemelte, hogy a szektor 2%-os penetrációval bír, az MNB azonban 3%-os célt fogalmazott meg. Bár ezt már inkább elszálló álomnak tartják, erről a 2%-ról emelkedést várnak a következő évekre. Felértékelődött a kötvényállomány a biztosítói portfóliókban, a szektor jövedelmezősége azonban csökkent, köszönhetően elsősorban a pótadóknak. A tőkemegfelelésnél is látszik a korrekció, az MNB által elvárt 150%-os szint felett, 195%-on zárt a szektor tavaly. Az MNB átlagosan a 200%-os szinttel elégedett – hangsúlyozta.

A lakásbiztosítási kampány után sokan megmozdultak, a piac 20%-a valamiféle módosítást eszközölt a biztosításán, 600 ezret meghaladó szerződés mozdult meg, a minősített a fogyasztóbarát otthonbiztosítást egyre többen választják.

Előadásában kitért a pénztári szektor számaira is, itt megállapította, hogy az egyéni befizetés hajtja a szektort.

Érdemes lenne az egész rendszert újragondolni és a munkáltatóknak nagyobb szerepet adni, mivel a lefedettség nem nő, hanem csökken.

Az emberek nagy része 20 évvel ezelőtt lépett be és azóta is ott van, a mostani fiatalok mindössze 3%-a lépett be a pénztárakba,

folyamatosan öregedik el a rendszer, 20 év múlva összeroppanhat a nyugdíjpénztári rendszer.

A nyugdíjpénztárak közel 2000 milliárd forintnyi vagyont kezeltek tavaly. A hozamok tekintetében 2023 korrekciót hozott, az eszközfelértékelődésnek köszönhetően 21,2%-os átlagos éves hozamot értek el a pénztárak. Hosszú távon, 15 éven nézve 7%-os nominális és 2%-os reálhozamot lehetett látni.

A pénzpiaci- és biztosításközvetítők létszáma tovább esett, azonban utóbbiak immár trendszerű apadása a teljesítményre nem hatott ki. Míg a közvetített lakossági hitelek jelentősen – a 2019. évi szintre – estek vissza, addig a biztosításközvetítők által közvetített nem-életbiztosítási szerződések kiugró növekedést mutattak.

A nem bankcsoporti pénzügyi vállalkozások sikeresen megfeleltek az induló tőke emelésére vonatkozó jogszabályi előírásnak, saját tőkéjük 13, külső forrásaik pedig 4 százalékkal bővültek. A tavaly 1812 milliárdosra rúgó követelésállomány csak enyhe bővülést jelez egy év alatt, jellemzően a hitel- és pénzkölcsön nyújtással, illetve a pénzügyi lízinggel foglalkozó társaságok tudtak gyarapodni, míg a faktoring és egyéb követelések apadtak. A szektor nyeresége és jövedelmezősége (tavalyi ROE: 18 százalék) 3. éve csökken, aminek egyik oka az intézményeket érintő extraprofitadó. Ezzel együtt a szektor bő 85 százaléka nyereségesen működik.

Bakos Péter főosztályvezető a tőkepiaci és befektetési szolgáltatók számait ismertette:

Befektetési szempontból kiemelkedő év volt a tavalyi a tőkepiacokon, mind a kötvény, mind a részvénybefektetésekkel jó hozamokat lehetett elérni.

A befektetési szolgáltatók forgalma több mint 60%-kal haladta meg a 2022-es évét. Ezt a növekedést a hitelintézetek forgalma magyarázza, ami alapvetően az állampapír-forgalmazáshoz kötődik. Csökkent a tőzsdei forgalom, de a lakosság általi azonnal tőzsdei forgalom így is meghaladja a Covid előtti szintet.

A BÉT forgalmát tavaly csökkenést jellemezte, mintegy 40%-kal maradt el 2022-hez képest, elsősorban a származékos ügyletek visszaesése miatt, de az azonnali ügyleteknél is visszaesést lehetett látni.

Az első három legnagyobb forgalmú részvény nem változott: az OTP, a Richter és a Mol papírjával kereskedtek a legtöbbet.

Az ügyfélértékpapír-állomány értéke átlépte a 62 ezer milliárd forintos szintet, ami 30%-os növekedésnek felel meg.

A befektetési alapkezelők által kezelt vagyon több mint 6 ezermilliárddal nőtt, megközelítette a 20 ezermilliárd forintot tavaly év végére, ami új csúcs. A befektetési alapok nettó eszközértéke mintegy 50%-kal emelkedett. Ebben alapvetően a nettó tőkebeáramlás játszott szerepet, elsősorban a pénzpiaci és a rövid kötvényalapokba áramló friss pénzek miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ