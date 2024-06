Zuhanó árfolyamok, pánik és az adósságválság réme - Megvan, hová kell menekülni!

Emmanuel Macron a katasztrofálisan sikerült európai parlamenti választások után előrehozott választásokat jelentett be Franciaországban, az elnök váratlan döntése komoly politikai zűrzavart eredményezett, az előrehozott választás jelentős gazdasági hatással járhat Franciaországban, a pénzügyminiszter máris adósságválságra figyelmeztet. Ebben a környezetben nem meglepő, hogy gyakorlatilag mélyrepülést láthattunk a múlt héten a francia tőzsdén, elsősorban a kamatkörnyezetre legérzékenyebb bankszektor részvényei szakadtak be, ráadásul nagyon úgy fest, hogy ez a tőkepiaci bizonytalanság még hetekig megmaradhat. Adódik a kérdés: a hanyatt-homlok menekülés az egyetlen megoldás ebben a helyzetben, vagy izgalmas befektetési lehetőséget is teremt?