Sosem műveltek még ilyet a profi magyar befektetők: mi lesz ennek a vége?

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júniusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Hidegen hagyják a befektetőket a politikai történések?

Leglátványosabban az idei globális részvénypiaci emelkedés mutatja meg, mennyire figyelmen kívül hagyták a befektetők 2024 első öt hónapjában a politikai radikalizációs trendeket, és a gazdasági befelé fordulás erősödését – írja e havi ajánlójában az egyik portfóliómenedzser. Szerinte az európai parlamenti választások eredményének nyomán most érkezhet el a kockázatok újragondolásának ideje a piacokon: az európai fejlett piaci részvényeknél már elkezdődött egy korrekció, ami magával ránthatja a továbbra is viszonylag alacsony értékeltségű fejlődő európai piacokat is.

Van, aki azt emelte ki, hogy szezonalitáshoz képest kifejezetten erős júniust tudhat maga mögött a piac, a tovább invertálódó amerikai hozamgörbe kedvezett a technológiai papíroknak. Az Nvidia a splitet követően is tudott emelkedni a hónap végi esést megelőzően, de a kissé lemaradó Apple is nagyot pattant. Szinte teljesen beárazták a Trump győzelmet novemberre, ami a személyéből adódóan piacbarát gazdaságpolitikát hozhat; ezért - és valószínűleg nagyobb részben az idei jó teljesítmény miatt – a nagy befektetési bankoktól sorra érkeztek az S&P 500 céláremelések a hónapban.

Amerikában a kötvényhozamok csökkentek, jelezve, hogy a befektetők biztonságosabb eszközök felé fordultak. A lakossági fogyasztásban és a munkaerőpiacon néhány aggasztó jel mutatkozott, de az általános növekedés még nem omlott össze. Az inflációs adatok és a Federal Reserve kamatdöntései szintén kulcsfontosságúak voltak. A dollár erős maradt, mivel a Fednek még mozgástere van kamatot csökkenteni, de egyelőre nem hajtották végre – olvasható a portfólió-ajánlókban.

Európában az olyan politikai események, mint például Marine Le Pen pártjának EP választási eredménye és a francia Nemzetgyűlés feloszlatása, jelentős eladási hullámot indítottak el többek között a francia piacon, különösen a bankpapírok esetében. A magas bérinfláció és a javuló konjunktúra miatt az Európai Központi Bank (EKB) valószínűleg csak korlátozott kamatvágásokat hajt végre, ami támogatja az eurót és a bankszektort -írja az egyik szakértő..

Kötvényfronton a francia politika borzolta főként a kedélyeket, aminek hatására az európai periféria felárak ugrottak meg főleg, miközben a jelenlegi várakozások alapján egyik pártnak sem sikerül majd többséget szerezni, ami a befektetői konszenzus alapján a legkisebb rossz lenne jelen esetben.

A magyar piac főbb eseményei közé tartozott az MNB júniusi kamatdöntése, amely során az elemzők az utolsó kamatvágást várták. A kamatvágás a vártnak megfelelő 25 bázispont csökkentést jelentett, aminek a hatására a forint átmenetileg erősödni tudott, azonban a hónap folyamán volatilis maradt az árfolyama.

A kötvényeket és a részvényeket is keresték

A továbbra is jó részvénypiaci hangulattal párhuzamosan a modellportfólióban is megugrott a részvények súlya, igaz, ezeken belül elsősorban a fejlett piaci eszközöket keresik most a magyar portfóliómenedzserek, míg a hazai és régiós részvényeket inkább alulsúlyban tartják.

A részvényeknél is nagyobb hangsúlyt kaptak júniusban a kötvények, itt a hazai és nemzetközi kötvények szerepe is felértékelődött. Mindeközben a pénzpiaci eszközök súlya csökkent májushoz képest, ahogy kisebb mértékben az alternatív eszközöké is. Utóbbi esetben nagyobb átsúlyozások voltak az abszolút hozamú befektetésekből a nyersanyag-befektetések irányába.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy az első három fő kategória részesedése nőni tudott az elmúlt hónapban, a nemzetközi és hazai kötvények, valamint a fejlett piaci részvények súlya is nőtt az előző hónaphoz képest.

Továbbra is nagy kockázatvállalási hajlandóságot mutat a pénzpiaci eszközök súlyának visszaesése,

a portfólió-ajánlók sorozatunk indulása óta még nem volt ilyen alacsony, 10% alatti szinten a kategória súlya.

Ahogy azt a fenti ábrák is mutatják, ez összefügg azzal, hogy mindeközben a részvények súlya már 31%-ra nőtt, ami kétéves csúcs, a kötvények pedig továbbra is magas, 38%-ot képviselnek.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

