Majd 40 éves mélypontról fordult vissza jen: ez a részvényeidet sem kíméli!

A japán jen erősödése egy sor dolgot megváltoztat nemcsak a devizapiacon, de még olyan távoli területekre is elér, mint a részvénypiacok. Ez különösen azoknak fontos, akik technológiai részvényekkel rendelkeznek. Ezért érdemes megérteni a jen és a részvénypiacok közötti összefüggést, és azt is, hogy mi lehet ennek a következménye később a részvénybefektetésekre.

A világgazdaságban és a globális befektetésekben is sokszor érvényesül a pillangóhatás, amikor is kis, első ránézésre nem fontos események sorozata nagy változásokat képes elindítani. Ilyenkor utólag mindig meglepődünk, hogy mi történt és mik lehettek az okok, és hogyan lehettek ekkorák a következmények. Az elmúlt hónapokban épp egy ilyen eseményláncolat rajzolódott ki és ennek hatásai még csak most kezdenek érződni a globális piacokon.

Az események főszereplője pedig a japán jen, amely 2021 eleje óta közel 60%-ot gyengült már, azonban az elmúlt hetekben 40 éves mélypontról visszafordulva kezdett el rohamléptekben erősödni, számos nem várt következményt hagyva maga után. Az is érdekes, hogy éppen a jen erősödésével párhuzamosan fogyott el a technológia-vezérelt Nasdaq 100 ereje. Ez véletlen egybeesés, vagy valami más is lehet a háttérben? Mi lehet ezeknek a következménye a befektetésekre? Ezeket a kérdéseket járjuk most körül.

Mi történt a japán jennel?

A jen több, mint három éve folyamatosan gyengült a dollárral szemben, annak ellenére, hogy az ország még az energiaválság legsötétebb óráiban is folyó fizetési mérleg többletet volt képes felmutatni, és a japán jegybank a verbális intervenció teljes szókészletét felhasználva próbálta jobb belátásra téríteni a befektetőket.