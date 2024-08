Mi történik itt? Újabb lakossági állampapírok kamatát piszkálják meg!

Friss hirdetmények jelentek meg az 1 és 2 éves Kincstári Takarékjegyek (KTJ), valamint a MÁP Plusz kapcsán.

Mennyit fognak fizetni a Kincstári Takarékjegyek?

A KTJ-k esetében mindkét időtávon csökken a kamat szeptember 2-től:

az 1 éves KTJ az eddigi 6% helyett éves szinten 5,75%-ot, a 2 éves KTJ pedig az eddigi 6,5% helyett 6,25%-ot fog fizetni.

Idén legutóbb nyáron vágták vissza a KTJ-k kamatát, épp a megújult MÁP Plusz megjelenésével párhuzamosan, minden bizonnyal azért, hogy vonzóbbá tegyék az utóbbi papírt. Akkor a 2 éves KTJ kamatát 6,75%-ról 6,5%-ra vágták vissza. A mostani kamatcsökkentése hátterében is egyértelműen a korábbi ok állhat, vagyis az, hogy vonzóbbá tegye a MÁP Plusz szintén romló kamatozási kondícióit.

Egyre kevésbé szuper az a szuperállampapír

Nem áll meg tehát a takarékjegyeknél a kamatcsökkentéssel érintett lakossági állampapírok köre:

a nyáron megújult MÁP Plusz eddigi lépcsős, évi 6,75%-os kamatát is csökkentik: szeptembertől 6,5%-ra.

Még május végén írtunk róla, hogy sávos, évi 6,73%-os átlagkamattal új Magyar Állampapír Pluszt dob a piacra az adósságkezelő, a magasabb kamat mellett a fő változást az jelentette, hogy az első évben az eddigi két kamatfizetést felváltotta az évi egyszeri kamatfizetés. Így a megújult papír júniustól 6-25 - 7,25% közötti sávos kamattal ketyegett, így jött ki az évesített 6,73%-os hozam.

Ez a sávos kamatozás szeptembertől az alábbiak szerint változik:

Mindez azt is jelenti, hogy az új konstrukció az 5. év végére 37%-os kumulált hozamot biztosít a befektetőknek:

A hónap közepén a Fix Magyar Állampapír kamatához nyúltak hozzá, az új sorozat esetében a kamat 7% helyett 6,75%-ra csökkent. Vélhetően ez volt a kamatdominó első eleme, ez pedig kihatott a MÁP Plusz, valamint a KTJ kamatkondícióira is. Az ÁKK mindeddig ugyanis úgy pozicionálta a FixMÁP-ot, hogy az mindig magasabb kamatot adjon, mint a MÁP Plusz, de a legutóbbi döntés után a két papír éves kamata megegyezett, vélhetően ezért léphettek most a MÁP Plusz esetében is.

Ha pedig a nagyobb képet nézzük, mindegyik lakossági kamatcsökkenés hátterében az elmúlt időszak meredeken csökkenő állampapírpiaci hozamszintje áll.

Hogy a kamatcsökkenések után melyik időtávon melyik állampapírt érdemes választani, arról bővebb számolással holnapi cikkünkben jelentkezünk.

