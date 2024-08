Nagy pofont adtak a magyar lakossági állampapíroknak – Érdemes még ezekbe fektetni?

Egynél meglépték, követte a többi is: a FixMÁP után a Bónusz Magyar Állampapír, a Kincstári Takarékjegy, valamint az éppen a nyáron megújult MÁP Plusz is áldozatául esett a kötvénypiaci hozamcsökkenésnek. Az Államadósság Kezelő Központ úgy tűnik, igyekszik csökkenteni a lakossági befektetők intézményi szereplőkkel szembeni kamatelőnyét az állami kamatkiadások lefaragása érdekében. Mostani cikkünkben körbejárjuk, hogy ilyen kamatkörnyezetben pár hónapra, illetve 1-5 évre melyik állampapír hozza most a legjobb hozamot.