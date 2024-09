Friss jelentés érkezett: nagy a baj az európai megtakarításokkal

Annak ellenére, hogy az uniós háztartások többet takarítanak meg, jóval kisebb vagyonnal rendelkeznek, mint amerikai társaik, főként azért, mert a megtakarításaik után alacsonyabb hozamot kapnak – jegyezte meg Mario Draghinak az Európai Bizottság számára készített versenyképességi javaslatcsomagja . A jelentés szerint az amerikai pénzügyi rendszer sok szempontból hatékonyabb, ráadásul az alacsony európai nyugdíjvagyon sem segít a helyzeten. A problémák vállalati szinten is jelentkeznek, ahol a széttöredezett európai tőkepiac, a túlzott bankfüggőség és életképes projektek hiánya jelenti a fő gátat. A Bizottság jelentése azonban több megoldási javaslatot is felvázol. A témáról bővebben is szó lesz a Portfolio jövő heti Future of Finance konferenciáján.