Jön az újabb állami pénzeső: százmilliárdok hullanak a magyarokra hamarosan

Idén már volt egy jelentős pénzeső az állampapíroknál, de jövőre ez még nagyobbat fog szólni: becslésünk szerint 2025-ben mintegy 3000 milliárdos tőke- és kamatkifizetés terheli majd az államkasszát. Ebből csak 1800 milliárdot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak, aminek a java része ráadásul az első negyedévben esedékes. Mostani cikkünkben megnéztük, melyik állampapírból mekkora kamatra számíthatnak a befektetők, és arra is keressük a választ, mi lesz a sorsa annak a fennmaradó 6500 milliárdnyi PMÁP-állománynak, amelynek hirtelen 5% környékére fog visszaesni a kamata.

Nem meglepő módon a vagyonosabb háztartások aktívabbak az állampapírpiacon, a 10 millió forint feletti vagyonnal bíró háztartások esetében már több mint 60% az állampapírral bírók aránya. Az MNB adatai szerint

500 ezer forint megtakarítás felett figyelhető meg az állampapírpiacra való belépés.

A piacon hamarosan újabb felfordulás jöhet, mivel bár idén már volt egy jelentősebb kamatkifizetés az állampapíroknál, a számok azt mutatják, hogy jövőre még az ideinél is nagyobb pénzeső jöhet. Mindez elsősorban a prémium állampapírnak köszönhető, noha az új sorozatai a kamatfixálások után már nem olyan vonzóak, még mindig több mint 7000 milliárd forintot tartanak benne a magyarok, és nem ok nélkül:

jövőre sok korábbi PMÁP-konstrukció 19% feletti kamatot fizet majd, köszönhetően a tavalyi magas inflációnak.

A fentiek közül a legnagyobb, 741 milliárdos állománnyal a még utolsó, "hagyományos" inflációkövetéssel kibocsátott, 2033-ban lejáró PMÁP bír, de 600 milliárd forint feletti állománya van a 2027/J-nek és a 2030/I-nek is:

Mennyi kamat jön a PMÁP-ból és a többi állampapírból 2025-ben?

Idén se volt könnyű, de jövőre még nehezebb dolga lesz az államkasszának a kamatfizetések miatt, számításaink szerint

2025-ben mintegy 1755 milliárd forintot csak a PMÁP-okra, összesen pedig közel 3000 milliárdot kell a lakossági állampapírokra kifizetnie az államnak, ennek a java része ráadásul az első negyedévben esedékes.

Feltételezések



A legfrissebb, augusztus végi állományi adatok alapján kalkuláltunk, és feltételezzük, hogy erre az állományra teljes kamatfizetés teljesül (azaz az érintett kamatperiódusban végig befektetett állományról van szó). A tavaly, illetve idén kibocsátott PMÁP-ok esetében időarányos kamattal kalkulálunk és azt feltételezzük, hogy az itt lévő állományok már a konstrukciók indulásának első hónapjában befolytak.



Mivel a Kincstári Takarékjegy esetén nincs részletes havi bontás az állományra, így annak kamatfizetése és lejárata nem szerepel a számok között.



A Babakötvény kamatfizetését szintén nem tüntetjük fel a számokban, mivel a kamatot minden esetben újra befekteti a konstrukció.



A bónusz állampapír kamatfizetésével szintén nem kalkulálunk most a konstrukció változó és előre nem ismert kamata miatt.



Az ÁKK által közölt állomány a névértéket mutatja, így ez alapján erős becslésekkel élve, de meghatározható a felhalmozott kamat. A bruttó árfolyam gyakorlatilag a kamattal növelt névértéket jelöli (névérték = 100%), idő előtti visszaváltás esetén is a bruttó árfolyamot kapjuk kézhez, annyi megkötéssel, hogy a névértékből először levonásra kerül az 1%-os díj a prémium állampapír esetén. Ebből adódik, hogy az állam kamatfizetési kötelezettsége nemcsak kamatfizetéskor, hanem minden olyan esetben fennáll, amikor valaki idő előtt visszaváltja a papírt. Az egyszerűsítés érdekében most idő előtti visszaváltással és év közbeni kamatfizetéssel nem kalkulálunk a vizsgált időszakban.

Mivel a prémium állampapírok java része rendre az első negyedévben fizet kamatot, nem meglepő, hogy a legnagyobb kamatkifizetések január-márciusban várhatóak, a fenti erős feltételezésekkel élve, becslésünk szerint

közel 1300 milliárd forint landol majd a lakosság számláján kamat- és tőkekifizetésekkel együtt.

Az év első három hónapjában fokozatosan jönnek az egyre nagyobb kamatfizetési terhek az államnak, míg januárban és februárban még többnyire „csak” kamatot kell fizetni, márciusban lesz egy nagyobb tőkelejárat is (2025/K) a prémium állampapíroknál.

Bár a PMÁP adja jövőre a kifizetések oroszlánrészét, nem ez az egyetlen konstrukció, amelyben jelentősebb kifizetések lesznek. Az alábbi ábrán azt gyűjtöttük össze, hogyan alakulnak még az idei év hátralévő részében, illetve jövőre a lakosságiállampapír-lejáratok. Látható, hogy egészen májusig folyamatosan járnak le az Egyéves Magyar Állampapírok (a konstrukciót már megszüntették), emellett idén nyártól a MÁP Plusz-lejáratok is állandósulnak, hiszen az 5 éves papír 2019 közepe óta létezik:

Az egyéves állampapír esetében a tőke jelenti majd a nagyobb kifizetési terhet, a kamat becslésünk szerint nem lesz lényegi elem:

Hasonló a helyzet a MÁP Plusznál is, becslésünk szerint a tőkekifizetésekhez képest csak elenyésző mértékű kamatfizetés várható idén és jövőre. Ez azzal magyarázható, hogy a papírok jelentős része még nem jár le, és a lépcsős kamatozás miatt alacsonyabb kamatot fizet, mint a végső (6%) kamata:

Amennyiben pedig összeadjuk a prémium állampapír, a MÁP Plusz, az egyéves állampapír és a FixMÁP kamat- és tőkefizetését, azt kapjuk, hogy

jövőre becslésünk szerint csak ezekben a papírokban közel 3000 milliárd forintos kifizetési kötelezettsége keletkezik az államnak, ennek 57%-a, vagyis mintegy 1700 milliárd az első negyedévben.

(A BMÁP, a Babakötvény és a KTJ a fentebb kifejtett okok miatt nincs benne a számokban).

Mi lesz a fennmaradó 6500 milliárdnyi PMÁP sorsa?

Nagy kérdés ezek után, hogy mi lesz annak a fennmaradó, mintegy 6500 milliárdnyi PMÁP-állománynak a sorsa, ami még nem jár le 2025-ben. A magas, sok esetben 18-19%-os kamatszintek ugyanis a jövő évi kamatfizetéssel kifutnak, és ha hinni lehet az MNB idei évre becsült, mintegy 3,75%-os éves átlagos inflációs számának, akkor

a legtöbb PMÁP-konstrukció kamata a 4-5,25%-os kamattartományba esik vissza, márpedig ennél találunk már jóval magasabb fix kamatokat is az állampapírpiacon.

Az MNB legfrissebb kutatása szerint a jövőre kézhez kapott kamatok és tőke csak mintegy felét tervezi a lakosság újra állampapírba fektetni, vagyis várhatóan

a fenti 3000 milliárdból mintegy 1500 milliárd más megtakarítási termékekbe vagy fogyasztásba fog nagy valószínűséggel átszivárogni.

A visszaeső kamatok miatt várhatóan a megmaradó PMÁP-állománynál is mozgolódás lesz, kérdés, hogy ez a pénz marad-e PMÁP-ban vagy más állampapírban, illetve jelent-e majd a jövő évi kamatfizetés akkora visszaváltási kockázatot, hogy az adósságkezelő újragondolja a PMÁP árazását, illetve a kormány azt a kijelentését, hogy a lakossági szereplők vásárlásaira „nincs akkora szükség”. Meglátjuk, minden esetre Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója többször is hangoztatta, nem fognak hozzányúlni a PMÁP visszaváltási díjához, ami jelenleg 1%.

Te mit tervezel a meglévő prémium állampapírod legnagyobb részével, ha a kamata 5% környékére esik?

