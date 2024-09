Hoppá! Csökkentik több lakossági állampapír kamatát!

Portfolio Investment Day 2024 Jön a Portfolio idei harmadik befektetési konferenciája, a Portfolio Investment Day 2024. A novemberi amerikai elnökválasztás másnapján, november 6-án profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arról beszélgetünk, hogy hogyan hathat Donald Trump vagy Kamala Harris elnöksége a részvény-, kötvénypiacra vagy akár a kriptoeszközökre, és a csökkenő kamatkörnyezetben hogyan érdemes átalakítani a befektetési portfóliókat.

Legutóbb augusztus végén számoltunk be arról, hogy több lakossági állampapír kamatát is levágták, most pedig folytatódik a trend: október elejétől a MÁP Plusz, a FixMÁP és a KTJ kamata is csökkenni fog.

A hét első felében 25 bázisponttal vágta le az MNB az alapkamatot, és most pontosan 25 bázisponttal csökken az érintett papírok kamata is októbertől 1-től. A friss adatok alapján

A MÁP Plusz kamata a mostani 6-7%-os lépcsős kamatozásról 5,75-6,75%-ra csökken , vagyis az eddigi éves átlagos 6,5%-os kamat 6,25% -ra csökken.

kamata a mostani 6-7%-os lépcsős kamatozásról , vagyis az eddigi 6,5%-os kamat -ra csökken. A FixMÁP eddigi 6,75%-os kamata 6,5%-ra esik vissza,

eddigi 6,75%-os kamata esik vissza, míg az egyéves KTJ kamata 5,5%-ra, a kétéves KTJ-é pedig 6%-ra csökken.

A megújult MÁP Plusz kamatát legutóbb augusztus végén vágták le, sokat nem kellett várni az újabb kamatcsökkentésre.

Mivel a konstrukció lépcsős kamatozású, ezért az egyes években az alábbiak szerint alakul a kifizetett kamat mértéke:

1. év: 5,75%

2. év: 6,00%

3. év: 6,25%

4. év: 6,50%

5. év: 6,75%

A fentiekből adódóan a MÁP Plusz kumulált hozama az egyes évek végén:

Hasonlóan a MÁP Pluszhoz, a FixMÁP-ból is új sorozatot kezdenek el értékesíteni, az eddigi 6,75%-os kamat helyett már csak évi 6,5%-kal.

A Fix Magyar Állampapír kamatához legutóbb augusztus közepén nyúltak hozzá, akkor a kamat 7% helyett 6,75%-ra csökkent. Ahogyan azt már akkor is jeleztük, az ÁKK mindeddig úgy pozicionálta a FixMÁP-ot, hogy az mindig magasabb kamatot adjon, mint a MÁP Plusz, és lényegében ez most is fennáll, hiszen

a FixMÁP évi 6,5%-a magasabb, mint a MÁP Plusz éves átlagos 6,25%-os kamata.

A fenti két konstrukció mellett

az 1 és 2 éves Kincstári Takarékjegy kamata is csökken, előbbi 5,75%-ról 5,5%-ra, utóbbi 6,25%-ról 6%-ra.

Ahogyan azt a cikk elején jeleztük, a lakossági állampapíroknál végrehajtott kamatvágások minden bizonnyal összefüggésben állnak az MNB kamatcsökkentési lépésével, illetve az intézményi állampapír-piacon megfigyelhető hozamcsökkenéssel. A kamatcsökkentési lépéssorozat ugyanakkor azzal is magyarázható , hogy jövőre kifutnak a magas PMÁP-kamatok, és ezt követően azok 3,95-5,20% közötti tartományba rendeződnek. Vélhetően az ÁKK már tudatosan készül erre, a kamatvágások pedig részben azt a célt szolgálhatják, hogy csökkentsék a kamatkülönbözetet a többi lakossági állampapír, és a PMÁP-ok 2025-től érvényes kamata között. Meglátjuk, hogy a lépés mennyire ösztönzi majd a lakossági befektetőket további állampapír-vásárlásra, illetve az állampapírokban maradásra, amikor pár hét múlva több ezermilliárd forintnyi kamat érkezik a számlákra.

Arról, hogy ilyen környezetben érdemes-e még lakossági állampapírba fektetni, hamarosan egy új elemzéssel jövünk.

