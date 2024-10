Raiffeisen: nőtt a forint gyengülésének kockázata

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Elég volt két gyengébb munkaerő-piaci adat az Egyesült Államokban ahhoz, hogy a Federal Reserve kommunikációjában éles fordulat következzen be és rögtön egy 50 bázispontos kamatcsökkentéssel indítsa el monetáris lazítási ciklusát. Ennél is érdekesebb azonban, hogy a kötvénypiacok mit sugallanak a jövőre nézve, ez pedig miként viszonyul más eszközosztályok által árazott világképpel.

Az amerikai jegybankárok idénre további 50, jövőre pedig még 100 bázispontos kamatvágást vetítettek előre, ehhez képest a piaci szereplők idénre még 75, 2025-re 120 bázispontos kamatcsökkentést áraztak be. Ez utóbbi meglehetősen agresszív kamatvágási ciklust jelentene a Fed részéről, ami nehezen elképzelhető anélkül, hogy a munkaerőpiacon és a gazdasági aktivitásban további, jelentős romlás következzen be.

Bár a részmunkaidőben foglalkoztatottak, továbbá a munkanélküliek száma és aránya valóban érdemben emelkedett az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban, ez nem járt a kirúgások számának nagymértékű emelkedésével, ami tipikusan egy recessziós időszak előtti munkaerőpiac ismérve. A munkanélküliségi ráta megugrásában fontos szerepe volt a migráción keresztüli munkaerő-kínálat növekedésének, ami azonban makrogazdasági szempontból pozitív tényező. Egyelőre tehát nem látszanak aggasztó jelek a munkaerőpiacon, ami miatt a Fed-nek nagyléptékű és agresszív vágásokkal kéne operálnia a közeljövőben.

Szintén nem indokol gyors lazítást az USA gazdasági aktivitása sem. Az Atlanta Fed rövid távú GDP-előrejelzése szerint 2% feletti évesített ütemben bővülhetett a GDP a harmadik negyedévben, ami egészséges dinamika. Bár a Covid-időszakban felhalmozott megtakarítások nagy részét a lakosság már felélte, az alsóbb jövedelmi osztályokban pedig érezhetően nyomás alá kerültek a fogyasztók (ez kiderült több, ezen társadalmi rétegekre fókuszáló kiskereskedelmi cég beszámolójából is), a középosztály, illetve különösen a vagyonosabb rétegek – nem utolsó sorban a részvénypiacokon keresztüli pénzügyi vagyon növekedésének köszönhetően – jó helyzetben vannak. Ugyanígy nem alakultak ki aggasztó egyensúlytalanságok a vállalati mérlegekben sem, ami egy visszaesés előszele lehetne.

A gazdasági helyzet tekintetében sokkal rosszabb a helyzet Kínában, nem véletlen, hogy a helyi monetáris és fiskális politika igyekszik lendületet vinni a gazdaságba és fordítani a negatív piaci szentimenten. Kína mellett Európa is szenved, a német gazdaság különösen rossz bőrben van, az általános kedvezőtlen állapotok miatt egyes vezetők a nagyobb fiskális élénkítés által támogatott strukturális reformok végrehajtását sürgetik. Ezekre a politikai folyamatokra – főleg Kínára - érdemes figyelni, hiszen hozzájárulhatnak a befektetői hangulat javulásához, életet lehelve ezáltal az amerikaihoz képest jelentősen alulárazott helyi részvénypiacokba.

A részvénypiaci árazásokban – különösen az USA-beli részvényeknél – változatlanul nagy fokú optimizmus tükröződik, az elemzők erőteljes EPS-növekedéssel számolnak, ezzel együtt is historikusan magasak az árazási szorzók. Hasonló pozitív világkép rajzolódik ki a rosszabb hitelbesorolással rendelkező vállalatok által kibocsátott kötvények hozamfelárában. Ezek mindaddig fennmaradhatnak, amíg a kamatcsökkentési ciklus közepette nem sérülnek az amerikai gazdaság növekedési kilátásai, vagyis a Fed nem azért vág, mert baj van, hanem mert stabil gazdaság mellett szépen jön le az infláció.

Ami a hazai kitettséget illeti, a gyenge gazdasági növekedés, illetve a fokozódó fiskális politikai kockázatok miatt nőtt a forint gyengülésének kockázata a jövőre nézve, így magasabb devizakitettséget tartunk indokoltnak a hazai befektetői portfóliókban.

A kedvezőbb árazási szintek miatt előnyben részesítjük a kisebb kapitalizációjú részvényeket a nagy technológiai vállalatokkal szemben, ez utóbbiak ugyanis még mindig nagyon drágák. Emellett Fed-kamatcsökkentési ciklus várhatóan kedvező hatásai miatt a feltörekvő részvénypiacokat, beleértve a régiónkat is, felülsúlyozzuk. Továbbra is jó vételnek tartjuk az amerikai inflációkövető állampapírokat (US TIPS), valamint a fokozott geopolitikai kockázatokkal jellemezhető környezetben diverzifikációs szerepük miatt az aranyat és az abszolút hozamú (hedge fund) kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

