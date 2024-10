Tövig nyomják a gázt, közben aggódnak a forint miatt a profi magyar befektetők

Augusztusban még behúzták a féket, szeptemberben már a gázra tapostak a befektetési alapokat kezelő hazai portfóliómenedzserek. Hirtelen mindenki a részvényeket keresi most, hogy a Fed nagyobb kamatvágást jelentett be. Óvatosságra intenek azonban a hazai profik a forint kapcsán a friss portfólió-ajánlókban, a legtöbben úgy látják, érdemes felkészülni a gyengülésre.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Rég volt ilyen szeptember

Az augusztusi volatilitás után a megnyugvás jeleit mutatta a részvénypiac szeptemberben. Az EKB 25 bázispontos csökkentése teljesen megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor a Fed 50 bp-os vágása megosztó volt, nem minden szereplő számított erre.

A Fed kamatvágás mögötti legfontosabb üzenet, hogy a jegybank fókusza az inflációról szinte teljes egészében a munkaerőpiacra került át, és hajlandó akár nagyobb kamatvágásokra is stabil gazdasági adatok és a célszintnél némileg magasabb maginfláció mellett is. Mindezt természetesen jól fogadták a részvénypiacok, míg a várhatóan alacsonyabb reálkamat és magasabb inflációs pálya kisebb hozamemelkedést hozott a hosszabb kötvények esetében.

Összességében elmondható, hogy bár a főbb gazdaságok friss indikátorai lassulást vetítenek előre, a részvénypiaci elemzők egészséges profitbővülést várnak a következő negyedévekre és az árazási mutatók is optimizmust sugallanak. A lakosság továbbra is vevőként jelenik meg a részvénypiacon, csakúgy, mint a vállalatok, akik rekord mértékben vásárolják vissza a saját részvényeiket – derül ki a hazai portfóliómenedzserek szeptemberi ajánlóiból.

A gazdasági helyzet tekintetében sokkal rosszabb a helyzet Kínában, nem véletlen, hogy a helyi monetáris és fiskális politika igyekszik lendületet vinni a gazdaságba és fordítani a negatív piaci szentimenten. Kína mellett Európa is szenved, a német gazdaság különösen rossz bőrben van, az általános kedvezőtlen állapotok miatt egyes vezetők a nagyobb fiskális élénkítés által támogatott strukturális reformok végrehajtását sürgetik.

A hazai profi befektetők közül sokan egyetértenek abban, hogy a forintnál ismét volatilis forintárfolyamra érdemes felkészülni. A jövőre érkező új jegybankelnök kapcsán is sok még a kérdőjel, egyelőre azonban feltételezhető, hogy a hazai monetáris politika vissza fog térni a pandémiát megelőző növekedésorientált üzemmódra. Ez a gyakorlatban elsősorban alacsonyabb irányadó rátában és gyengébb HUF árfolyamban jelentkezhet.

Részvény, részvény, részvény

A Fed kamatvágása úgy tűnik, eloszlatta a nyári kockázatcsökkentési érzéseket a hazai portfóliómenedzserek körében, szeptemberben a szakértők jelentősen emelték a modellportfólióban a részvénybefektetések súlyát, legfőképpen a fejlett piaci részvényekét.

Ezzel párhuzamosan a kötvények súlya nagyjából stagnált, az alternatív és pénzpiaci befektetéseké viszont látványosabbat csökkent, főként az előbbié, azon belül is elsősorban a nyersanyagokból táraztak ki a profik.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy bár az első három fő kategória sorrendje nem változott, a súlyok már igen: a fejlett piaci részvények súlya nagyobbat emelkedett. Ezzel párhuzamosan a pénzpiaci stratégiák és a nyersanyagok szerepe is leértékelődött.

Szeptemberben tehát már jóval nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat a részvénypiaci eszközök súlyának növekedése, amely így a június környéki szintre jött vissza.

Ez összefügg azzal, hogy mindeközben a pénzpiaci eszközök súlya 9%-ra csökkent, az alternatív befektetéseké pedig 23%-ról 22%-ra mérséklődött.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

