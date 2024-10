Kulcsszinten a Nasdaq - Jöhet a történelmi csúcs?

Gyorsan levetkőzte magáról a kínai tőzsdék esését az amerikai részvénypiac, folytatódik a menetelés a vezető börzéknél. A technológiai fókuszú Nasdaq index olyan kulcsszintre került a mai emelkedéssel, ahonnan akár egy masszív rali is indulhat a következő napokban, még az új történelmi csúcs sincs kizárva a tőzsdénél. De melyik szintekre érdemes most odafigyelni? És milyen tényezők és fejlemények alakítják most a hangulatot?