Osztrák lakossági állampapírt vásárolnál magyarként? Mutatunk egy kiskaput

Korábban már írtunk arról, hogy az osztrákok is elindították saját lakossági állampapír-palettájukat, de akkor még számos korlátozó feltételnek kellett megfelelni ahhoz, hogy külföldiként ottani állampapírt vásárolhassunk. Az osztrák államkincstár azóta könnyített a feltételeken: az eddigi szigorúbb online opció mellett már postai úton is lehet számlát nyitni külföldiként, így mostani cikkünkben gyakorlati szempontból mutatjuk be ennek a folyamatát.

Miért lehet jó választás az osztrák állampapír?

Ahogy azt korábbi cikkünkben már kifejtettük, eurós állampapírban azoknak érheti meg első körben gondolkodniuk,

akiknek euróban keletkezik a jövedelmük, és megspórolnák a befektetés során a váltási költségeket,

akik később euróban fogják elkölteni a pénzüket, illetve

akik tartós és hosszú forintgyengülésre számítanak,

diverzifikálni akarják állampapír-portfóliójukat a kibocsátói kockázat minimalizálására,

és a fentiek miatt hajlandóak lemondani a magasabb forintkamatról.

A fenti célok többségére itthon a lakossági állampapírok között az Euró Magyar Állampapír, illetve egyes intézményi eurós állampapírok vásárlása is lehetőséget ad, azonban olyan euróban denominált állampapírt is vásárolhatunk, amelyeket más EU-s tagállamok bocsátottak ki, mint például Ausztria, ezzel diverzifikálva az állampapír-portfóliót.

Csakhogy egészen az utóbbi hetekig volt egy jelentős feltétele annak, hogy osztrák lakossági állampapírhoz juthassunk: ID Austria személyazonosító okmányra volt szükség, amellyel csak az rendelkezhet, akinek belföldi kapcsolatot igazoló dokumentuma, például munkaviszonyt vagy üzleti tevékenységet, diákviszonyt igazoló papírja van Ausztriából. Lássuk be, ezzel az EU-s állampolgárok többségét kizárták az osztrák lakossági állampapírpiacról, egészen mostanáig.

az osztrák kincstár a Portfolio-val megosztotta, hogy már ID Austria nélkül is igénylehető államkincstári számla, ehhez pedig postai úton történő kapcsolatfelvételre van szükség.

Bele is vetettük magunkat az osztrák államkincstári számla megnyitásának rejtelmeibe, mutatjuk, mire jutottunk.

1. Kapcsolatfelvétel

Első lépésként jelezni kell az osztrák államkincstári felé a postai úton történő számlanyitási igényt, ennek a legegyszerűbb módja egy e-mail megírása a kontakt@bundesschatz.at címre, itt a postai számlanyitási igény mellett a név és lakcím elküldését követően az osztrák kincstár levélben küldi el a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat.

Nagy hátrány azonban, hogy leginkább németül lehet velük kommunikálni, és a számlanyitási dokumentumok is csak német nyelven elérhetőek (legalábbis egyelőre). Persze nincs olyan, amit egy Google-fordító ne tudna megoldani (én is azt használtam); ha pedig valakinek nagyon perfekt a németje, telefonon is jelezheti feléjük a számlanyitási igényét a +43 1 513 8411-es telefonszámon (hétfőtől péntekig 9:00-16:00 között).

A kitöltött, aláírt kérelmet a hivatalos fényképes igazolvány (útlevél vagy személyi igazolvány) másolatával együtt postai úton kell visszajuttatni az ottani kincstárhoz (ehhez mellékelnek külön borítékot is).

2. Milyen adatokat kell megadni?

A postai paksamétán belül adatlapot, az elérhető lakossági állampapírokról egy tájékoztatót, adatkezelési és egyéb mellékleteket, valamint a visszaküldéshez szükséges borítékot találunk.

Az osztrák államkincstártól érkező levélküldemény

Az adatlapon az alábbi adatok kitöltését kérik (nyomtatott betűvel):

Keresztnév, vezetéknév

Utca/házszám, irányítószám

Város, ország

Születési dátum

(Mobil) telefonszám

Ezt követően jelölni kell, hogy a lakóhelyünk Ausztriában vagy más EU-tagállamban van-e; illetve az útlevélben (személyi igazolványban szereplő fontosabb adatokat is meg kell adni (igazolvány száma, kiadás dátuma, kibocsátó hatóság, állampolgárság).

Értelemszerűen itt annak az okmánynak az adatait kérik megadni, amelynek másolatát csatolni fogjuk a válaszborítékban.

Ha ezzel megvagyunk, nyilatkozni kell arról is, hogy politikailag kitett személynek minősülünk-e mi vagy egy közvetlen családtagunk, ahogyan azt is jelölni kell, hogy a saját nevünkben járunk el (tehát például nem vagyonkezelő intézmény vagyunk).

A továbbiakban a befektetni kívánt pénzösszeg eredetére is rákérdeznek, vagyis arra, hogy a jövedelmünkből, megtakarításainkból vagy hitelből (kölcsönzött pénzeszköz) kívánunk-e befektetni (adott esetben a pénzeszközök forrásának igazolását is kérhetik).

Ezt követően eljutunk a referencia számla megadásához, vagyis azt a bankszámlaszámot kell megadni, amelyről a befizetéseket intézzük és amelyre a kifizetéseket kérjük (számlatulajdonos, IBAN, BIC – utóbbi kettő száma könnyen megtalálható az online számlafiókunkba lépve vagy a banki applikáción keresztül a számlaadatoknál).

Mi az IBAN?



Az Európai Unióban és Európa más államaiban használt bankszámlaszám formátum, amelyet nemzetközi utalásoknál használunk.



Mi a BIC/SWIFT kód?



Bankot azonosító kódsor, melyet nemzetközi utalásoknál használunk. Például: OTPVHUHB

Mivel a jövőben a megbízások leadása, illetve egyéb kérdések miatt szükség lehet telefonos kommunikációra is az osztrák kincstárral, az adatlapon egy titkos kérdés és egy titkos válasz megadását is kérik a beazonosításhoz. A saját magunk által meghatározott titkos kérdés megválaszolása után telefonon kaphatunk tájékoztatást a számlánkról (pénzeszköz állomány, információk a befizetésekről és kifizetésekről). Megbízásokat telefonon is le lehet adni, azonban a bankszámlaszám, lakcím és adózási jogviszony megváltozását csak postai úton lehet bejelenteni.

Zárásként a különféle kommunikációs csatornákra kérdeznek rá, mint például szeretnénk-e e-mailben is megkapni a számlakivonatot, megbízások összegeit, termékinformációkat és promóciós információkat.

Végül pedig el kell fogadni az osztrák állampapírok vásárlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, az értékpapír-feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot (ezeket külön mellékletként csatolják a levélhez). A dátumot és aláírást követően pedig készen is áll az adatlap a visszaküldésre (az okmánymásolattal együtt).

Az alábbi képeken összegyűjtöttük az osztrák kincstárhoz benyújtandó adatlap oldalait:

3. Hogy tudunk a számlanyitást követően osztrák állampapírt venni?

Osztrák lakossági állampapír-vásárlás esetén a minimálisan befektethető összeg 100 euró, és pénzkivonás esetén is minimum 100 eurós megbízást kell adni. Vásárlási limit vagy korlátozás azonban nincs érvényben (a legtöbb magyar lakossági állampapírral szemben).

Más azonban a vásárlás menete, mint itthon,

a postai számlanyitás esetén online fiókhoz nem lehet hozzáférni.

Online kincstári számlát csak az ID Austria felmutatásával lehet nyitni, erről bővebben ebben a cikkben írtunk. Ez azt jelenti, hogy bármit is szeretnénk tudni a számlánkról, a befektetésünk értékéről, postai számlanyitás esetén arról vagy telefonon, vagy postai úton (esetleg e-mailben) tudunk érdeklődni.

Bár feltettük az osztrák kincstár számára a kérdést, hogyan lehetne a postai fiókhoz online számlát rendelni, azt a választ kaptuk, hogy a kettő kombinálása technikailag nem lehetséges, de elképzelhető, hogy

a jövőben más számlavezetési lehetőségeket is kínálnak majd a külföldi állampolgároknak.

Ha túllépünk az online számla hiányán, az osztrák kincstárnál a kívánt befektetési összeget úgy kell átutalni az Osztrák Köztársaság számlaszámára, hogy a közleményben kell feltüntetni, pontosan melyik állampapírt akarjuk, és mit akarunk kezdeni a kamattal (készpénzes be- és kifizetés nem lehetséges). Vagyis a közleményben szerepelnie kell

a kincstári számlaszámunknak (például 2076 XXXX 8236);

a kiválasztott állampapír időtartamának (pl. BS6MG – zöld, hat hónapos kötvény);

annak eldöntése, hogy a befizetett összeget a kiválasztott futamidő után kiutaljuk (AUSZ) vagy újrabefektetjük.

Példa tervezett felhasználásra: 2076 XXXX 8236 - BS6MG AUSZ

Ha valaki a közleményben nem jelezi, melyik állampapírt szeretné az utalt összegből megvenni és mit szeretne kezdeni a pénzzel a futamidő végén, akkor a kincstár automatikusan az elérhető legrövidebb állampapírba fekteti a pénzt és a futamidő végén újrabefekteti azt.

A „kifizetés” (Auszahlung ) opció esetén a tőke plusz kamat, mínusz tőkenyereségadó a futamidő végén a megadott bankszámlára lesz kiutalva. Az „újrabefektetés” (Wiederveranlagung ) opció esetén a tőke plusz kamat és a tőkenyereség-adó összege továbbra is ugyanazon termék alapján lesz megállapítva.

4. Milyen állampapírok közül választhatunk?

Ausztriában jelenleg 5 lakossági állampapírt lehet választani, ezeknek összefoglaló feltételei az alábbiak:

Osztrák lakossági állampapírok típusai Futamidő Kamat (éves, euró) Tőkenyereség-adó* Minimális befektethető összeg 1 hónap 3,10% 27,50% 100 € 6 hónap (zöld) 3,00% 27,50% 100 € 12 hónap 2,65% 27,50% 100 € 4 év (zöld) 2,30% 27,50% 100 € 10 év 2,50% 27,50% 100 € Forrás: Bundesschatz, Portfolio *a kamatból vonják le

Összehasonlításképp, az Euró Magyar Állampapír jelenlegi hozama évi 3,488%. A papír 3 havonta kamatot fizet, vagyis az éppen aktuális hozam negyedévente frissül a 3 havi EURIBOR alapján.

5. Mennyit, és hogyan kell adózni?

Jó hír, hogy a számlanyitás, számlavezetés és minden egyéb megbízás teljesen díjmentes az osztrák államkincstárnál is, azonban külföldi állampolgárként a természetes személyek határon átnyúló kamatjövedelmére is figyelni kell, alap esetben ezt az osztrák államkincstár a kamat jóváírásakor levonja.

Az irányadó adó mértéke 27,5%.

Ez nem kevés adó, főleg úgy, hogy az itthoni szabályok szerint a külföldi állampapírokra 15% szját és 13% szochót is fizetni kell (a 2019 június után kibocsátott magyar állampapírok mentesülnek a kamatadó alól).

Vagyis összesen már közel 56% adó sújtaná az osztrák állampapírkamatot.

Az osztrák adó megfizetését azonban el lehet kerülni, ha az osztrák államkincstárhoz eljuttatjuk a magyar adóilletőségi nyilatkozatot, amelyet a magyar adóhatóságtól kérhetünk be.

Van egy másik opció is az adófizetés elkerülésére: a TBSZ számla nyitása. Több hazai TBSZ-szolgáltatóknál lehet többek között osztrák állampapírt is vásárolni (ugyanakkor ezek nem lakossági állampapírok).

Ahogy itthon, úgy az osztrák állampapírok esetén is van lehetőség lejárat előtt visszaváltani a vásárolt állampapírt, ez esetben havi 0,05%-os likviditási költséget vonnak le a kamatból.

Fontos, hogy egy naptári éven belül legfeljebb 1 000 000 euró összegű korai kifizetést lehet végrehajtani.

Példa



Egy magyar befektető 12 hónapos, évi 3,00%-os kamattal rendelkező állampapírt választott, és úgy dönt, hogy a pénzét 9 hónap elteltével – azaz 3 hónappal lejárat előtt – visszaváltja. Ez esetben a havi 0,05%-os likviditási költség három hónapra 0,15%-ot tesz ki (3 x 0,05%), ezt levonják az évi 3,00%-ból. 9 hónapos befektetése után így évi 2,85%-os kamatot kap kézhez.

