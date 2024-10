Éppen most jeleznek a kötvények a részvényeknek: mutatjuk, hogyan profitálj belőle

Az elmúlt hetekben jelentős változások történtek az amerikai gazdasággal és kamatpolitikával kapcsolatos várakozásokban, amelyek együttesen a kötvénypiacot is a feje tetejére állították. Márpedig amikor a kötvénypiacokon trendforduló van, az számos más eszközosztályban is új trendeket tud elindítani. Megmutatjuk, hogy ez mit jelent a részvénybefektetéseknek és azt is, hogy ebben a helyzetben milyen eszközosztályok teljesíthetnek jól.