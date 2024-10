Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat robbanhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Aki az arany történelmi csúcsról csúra járó grafikonjára ránézve úgy érzi, hogy lemaradt erről a vonatról, annak van egy jó hírünk: egy ilyen környezetben gyakran magánál a nemesfémnél is jobban teljesítenek az aranyat bányászó vállalatok részvényei, ráadásul most az egyik legnagyobb bányászcég részvényárfolyama kritikus szintre került, ahonnan nagyon komoly rali indulhat. Lássuk, miről van szó! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.