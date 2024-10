Megremegett a kötvénypiac – Mi történik a magyar befektetéseknél?

Látványos hozamemelkedést lehetett megfigyelni októberben nemzetközi és hazai szinten is, amelyet elsősorban az amerikai piaci folyamatok hajtottak, igaz, itthon a forint gyengélkedése erre még rátett egy lapáttal. A hozamemelkedés nem hagyta hidegen a magyar kötvényalapok teljesítményét sem, de sajnos nem a jó értelemben: egyes hosszú kötvényalapok egy hónap leforgása alatt elvesztették idei teljesítményük közel felét. Temetni azért nem kell a kötvényalapokat, mutatjuk, hol lehet még 10% körüli hozamot keresni.

Az utóbbi egy hónapban látványos emelkedésnek indultak a hosszú kötvényhozamok, nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Az amerikai 10 éves papír például egy hónap alatt 70 bázispontot emelkedett

Amerikában a makroadatok javulása, a Fed kamatcsökkentési mozgásterének beszűkülése, illetve Donald Trump esetleges győzelme estén a nagy állami költekezések és az ezáltal várható inflációs sokk lökhette felfelé az utóbbi hetekben a kötvényhozamokat.

Miután a régiós és hazai kötvényhozamszintek is érzékenyek az amerikai hírekre és a dollár mozgására, nem csoda, hogy magyar oldalon is hasonló trendet láttunk. Ráadásul itthon minderre még rájött a forint utóbbi időszaki gyengülése, ami plusz löketet adott a hosszú hozamok emelkedésének.

Érdekes, hogy mindeközben viszonylag stabil szinten maradtak a rövid oldali hozamok, ennek oka az lehet, hogy a DKJ-k esetében nagyobb hatással bírnak az aktuális kereslet-kínálati viszonyok, a kibocsátás mennyisége. Ebben a hónapban a DKJ-hozamok nem nagyon reagáltak a piaci hozamváltozásokra.

A meglehetősen kaotikus októberi kötvénypiaci események tükrében megnéztük, hogyan vészelték át ezt az időszakot a hazai kötvényalapok.

A legnagyobb kötvényalapok között egy kivétellel csak rövid kötvényalapokat találunk, ezekben az esetekben a teljesítményeket nem viselte meg különösebben az októberi hozamemelkedés. Kivétel az OTP Maxima hosszú kötvényalap, ahol már jelentősebb, 3 százalékpontos visszaesését hozott ez a hónap. Hogy miért viselte meg jobban a hosszú kötvényalapokat ez az időszak, a továbbiakban részletesebben is kifejtjük.

A hosszú kötvények közül a forintos, lakossági sorozatok között idén eddig a VIG Lengyel Kötvényalap A sorozata teljesített 7%-ot meghaladó hozammal, ezt követte az Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja 6% feletti teljesítménnyel, majd a Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozata 4%-kal.

Minden alapból csak egy sorozatot tüntettünk fel, lehetőség szerint azt, amelyik a legjobb hozamot mutatta fel.

A fenti táblázat legutolsó oszlopában azonban látszik, hogy egészen októberig sokkal magasabb hozamokat is fel tudtak mutatni ezek az alapok, így megnéztük, hogy az októberi kötvénypiaci hozamemelkedés mely alapok teljesítményét érintette a legkedvezőtlenebbül.

Látható, hogy gyakorlatilag kivétel nélkül a magyar piacra fókuszáló alapok veszítettek jelentőset ebben a hónapban, több érintett alapnál ez az egy hónap 3% vagy a feletti teljesítményt törölt ki.

Összességében a forintos, lakossági hosszú kötvényalapok hozamának súlyozatlan átlaga 5% felett volt októberig, de ez az egy hónap elvitte ennek a teljesítménynek a közel felét.

De miért reagáltak ilyen rosszul a hozamemelkedésre a hosszú kötvényalapok?



A kötvényalapok aktívan kereskednek a kötvényekkel, nem feltétlenül jellemző a kötvények lejáratig való tartása (sok más intézményi befektetővel szemben), hozamteljesítményüket legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (vagyis azt, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában). Vagyis a kötvénypiaci hozamnövekedés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának csökkenését idézheti elő, így a kötvényalap hozama romlik.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

Az alábbi, egyes hosszú kötvényalapok árfolyamát bemutató ábra is jól mutatja, milyen visszaesését hozott az október:

Nem meglepő tehát, hogy a rövid kötvényalapok teljesítménye nem szenvedte meg különösképpen a mostani hozamemelkedést, az alábbi ábrán látszik, hogy a legjobb idei eddigi hozamok bőven 5% felett tartózkodnak, az október pedig nem okozott érdemi hozamelmozdulást.

A legjobban pedig idén eddig egyértelműen a szabad futamidejű kötvényalapok teljesítenek, itt a legjobb teljesítmények 10-11% környékén alakulnak.

Ahogyan a rövid társaikról, ezekről is elmondható, hogy az októberi hozamemelkedés nem hatott különösebben negatívan az alapok teljesítményére. Mint az a nevükből is adódik, a szabad futamidejű kötvényalapokat nem köti a befektetési politikák szerinti átlagidő tartási kötelezettség, kevesebb kötöttség nélkül tudnak rövid, illetve hosszabb futamidejű kötvények közül válogatni, ami dinamikusabb kockázatkezelést is jelent, főleg ilyen időszakokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ