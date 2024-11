Mutatjuk a két befektetést, amire rákattantak a választások előtt a magyar profik

Érdekes kettősség uralta a piacokat októberben: miközben a részvények tovább meneteltek, a kötvények csúnya pofont kaptak. A hazai portfóliómenedzserek azonban nem ijedtek meg: miközben a piacokon úgy tűnik, most mindenki zárja a pozícióit az amerikai elnökválasztás előtt, a friss portfólió-ajánlókban újabb befektetési lehetőségeket mutatnak be a magyar profik.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

A részvényeknek kedvezett, a kötvényeknek fájt az október

Az október főszereplője az amerikai gazdaság volt, az itteni történések pedig szokás szerint kihatottak a világ legtöbb piacára. Az amerikai gazdasággaz kapcsolatban pozitív hírek jöttek múlt hónapban, a termelékenység növekedése és az infláció csökkenő trendje megerősítik az amerikai gazdaság robusztusságát. A vártnál jobb munkanélküliségi és szolgáltatási adatok miatt a dollár erősödött, ezzel megtörve a korábbi gyengülő trendet. A gazdasági összkép így kezd hasonlítani az áhított soft-landing narratívához, ami optimizmusra adhat okot a piacokon – írják friss portfólió-ajánlójukban a hazai portfóliómenedzserek.

A fentieknek köszönhetően folytatták emelkedésüket az amerikai részvénypiacok októberben, a kedvező makroadatokon túl a félvezető szektor felpattanása is támogatta a jó hangulatot. Az Nvidia jelentését követően ismét a techszektor vált a befektetők kedvencévé annak ellenére, hogy a kamatvágási várakozások jelentősen mérséklődtek az elmúlt hetekben.

Mindeközben a kötvénypiacok szenvedtek. Október eleje óta nyomás alatt vannak a hozamgörbék, miután a kamatvágási várakozások érdemben csillapodtak. Az amerikai 10 éves hozam megközelítette a 4,30 százalékos hozamszintet is. A core piaci hozamemelkedés a fejlődő piacokat is magával húzta, nem volt ez alól kivétel a magyar sem: az 5 éves hozam 100, a 10 éves 85 bázisponttal emelkedett a hónapban. Ugyanakkor a profi befektetők egyre inkább úgy vélik, hogy a magasabb kötvénypiaci hozamok egyre kecsegtetőbbek, vagyis arra számítanak, hogy előbb-utóbb lesz ebben egy jelentősebb korrekció.

Mindeközben az eurózóna gazdasága összességében lassan, de biztosan növekszik, amit főként a külső kereslet helyreállása hajt. Az euró dollárral szembeni gyengülése is segíti az exportorientált európai vállalatokat. A magyar gazdaság viszont technikai recesszióba került, a 2024 harmadik negyedévi GDP éves szinten 0,7%-kal csökkent. A visszaesés fő okozói a rendkívül gyenge mezőgazdaság, ipar és építőipar.

Kína az októbert piacélénkítő intézkedésekkel kezdte, ez a részvénypiacon hatalmas, buborékszerű emelkedést eredményezett, különösen az ingatlan- és technológiai szektorban. A gazdasági fundamentumok azonban továbbra sem kiemelkedőek. Az ipari szektorban mérsékelt a növekedés, a feldolgozóipar a lassulás határán mozog, jelezve, hogy Kína gazdasága még mindig nem tud kielégítő mértékben növekedni.

A magyar szakemberek szerint érdemes még figyelni az aranyra és a kriptodevizákra is, ezek ugyanis szintén jól teljesítettek az utóbbi időben. Ez a jövőben is fennmaradhat, ha egy republikánus tarolás esetén Trump masszív költekezésen keresztüli gazdaságélénkítésbe kezd, fokozva az amerikai adósságpályát övező aggodalmakat.

Magyar kötvények és régiós részvények

Az októberi jó piaci teljesítmény tovább növelte a kockázatvállalási kedvet a hazai portfóliómenedzserek körében, a szakértők emelték a modellportfólióban a részvénybefektetések súlyát. Azonban most nem a fejlett piacokra fogadnak,

sokkal nagyobb lehetőségeket látnak a hazai, régiós és fejlődő részvénypiacokon.

Bár a kötvények kimondottan rossz hónapot tudhatnak maguk mögött, a piaci szakembereket ez nem ijesztette el, sőt: éppen a nagy hozamemelkedés kezd egyre többeket arra sarkallni, hogy beszálljon a kötvénypiacra, különösen a magyar kötvényekben látnak fantáziát.

Mindehhez a pénzt elsősorban a pénzpiaci eszközökből teremtenék elő a profik, az alternatív befektetések súlyát pedig változatlanul hagyták ezúttal.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy bár az első három fő kategória sorrendje nem változott, a súlyok már igen: a hazai kötvények és a régiós részvények súlya jelentősebbet emelkedett, míg a fejlett piaci részvények és kötvények súlya csökkent.

Októberben tehát folytatódott a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság a részvénypiaci eszközök súlyának növekedésével, amely így a július környéki szintre jött vissza.

A kötvények súlya pedig egy éve nem látott szintre tért vissza.

Ez összefügg azzal, hogy mindeközben a pénzpiaci eszközök súlya 8%-ra csökkent.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

