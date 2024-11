Eljött a Mol nagy napja - Mire számíthatunk?

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai: az elemzői várakozások alapján 2024 harmadik negyedéve kiegyensúlyozottan alakulhatott az olajcég számára, a feldolgozás-kereskedelem (Downstream) és a kutatás-termelés (Upstream) üzletágak is jól szerepelhettek a némiképp romló iparági környezetben, önmagához képest a legerősebb teljesítményt azonban a fogyasztói szolgáltatások generálhatták, itt akár új rekorderedmény is születhetett.

Upstream: csökkenő olajár, emelkedő gázár

Akárcsak tavaly, idén is nagy bizonytalanság figyelhető meg az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak a lezárt negyedévben, azaz a július-szeptember közti időszakban is a nyugati benchmark termékeknek, a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is, elsősorban

a közel-keleti feszültségek eszkalálódása,

az OPEC-országok kitermelési döntései

és a kínai keresleti kilátások alakulása hatott a jegyzésekre.

Az általunk most vizsgált időszakban összességében eső olajárakról beszélhettünk: a Brent átlagára a második negyedéves 85 dolláros hordónkénti szintről 78,7 dolláros szintre mérséklődött.

Ezzel szemben a gázáraknál kisebb emelkedést tapasztalhattunk: a július-szeptember közti időszakban a holland TTF gáztőzsdén 35,6 euró/MWh volt az átlagár, az ezt megelőző negyedéves 33,2 euró/MWh-al szemben, azaz 7,2 százalékos emelkedést láthattunk a gázáraknál a két negyedév között.

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy az előző, második negyedévtől nem nagy mértékben eltérő eredményre számítanak az elemzők az Upstream üzletágban a Molnál,

azonban ez a bázisidőszakhoz képest 40 százalékos ugrást jelenthet,

a szakértők a szegmensben 275 millió dolláros EBITDA-ra számítanak. Az Erste elemzője kiemeli, hogy a cég júliusi termelése erős volt, a Mol napi 95,5 ezer hordóegyenértékes szénhidrogén termelésről adott számot.

(A Mol korábban megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

Downstream: csökkenő Brent-Ural spread, romló finomítói marzsok

Az egyelőre még elmondható, hogy a magyar vállalat hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, bár az is igaz, hogy mind Ukrajnából a Barátság kőolajvezetéken, mind Horvátország felől az Adria vezetéken sokszoros költségtöbbletet fizet ki a Mol a nemzetközi összevethető árakhoz képest. Mindenesetre az orosz olaj érkezése újfent relatíve magas marzsokat eredményezhetett a harmadik negyedévben a Molnál, igaz, jelentősen csökkent a Brent-Ural közti különbözet: a Reuters által számolt Ural Med Komplex marzs a második negyedéves 14,1 dollár/hordóról 9,9 dollárra csökkent a harmadik negyedévre.

Ezzel párhuzamosan

A lezárt negyedévben nagyot eshettek a finomítói marzsok a Molnál:

július-szeptember között a dízel prémiuma nagy kilengések mentén esett a Neste adatai alapján, a benzin finomítása pedig szintén egyre kevésbé jövedelmező tevékenyég lett a negyedév során (július elején még egy hordón átlagosan 13,7 dollárt lehetett keresni, szeptember végén már csak 11,4 dollárt, míg a dízelnél 20,5 dollárról 16,7 dollárra csökkent az érték). Ezek ismeretében vélhetően a Mol finomítói árrése is alacsonyabban alakult.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoszöld). Forrás: Neste

Mindezek ismeretében az elmúlt negyedévekben megszokottakhoz képest relatíve alacsonyan alakulhatott a feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág eredménye, az elemzői konszenzus 302 millió dolláros eredménnyel számol a szegmensben, ami jóval alacsonyabb a második negyedév eredményénél, és

A BÁZISIDŐSZAKHOZ KÉPEST 36 SZÁZALÉKOS esést JelenT A TERÜLETEN.

Nagyot mehetett a Fogyasztói szolgáltatások

A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág nagyon erős negyedévet tudhatott maga mögött a szakértők szerint - ahogy arra Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője is felhívta a figyelmet, a magas üzemanyag és nem-üzemanyag volumen és árrések miatt mehetett jól a szegmensnek, ezt azonban némileg visszavethette a kisebb kútszám az Orlen felé történő töltőállomás értékesítés hatása miatt.

A konszenzus alapján 251 millió dolláros eredményt érhetett el a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens, ami ha valóban így alakul, akkor

az rekord eredménynek számítana.

Összességében: korrekt negyedévet zárhatott a Mol

Az elemzők szerint tehát a harmadik negyedév elsősorban a fogyasztói szolgáltatások szegmens eredménye miatt összességében magas számokat hozhat, a társaság újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA-ja 810 millió dolláron alakulhat. Pletser szerint a mostani felállásban erős pénztermelő képességgel rendelkezik a csökkenő külső fundamentumok ellenére a társaság,

a fő kérdés az olajellátás, a különadók és a jövő évi osztalék mértéke,

amiről bővebb képet kaphatunk a pénteki gyorsjelentést követően.

A főbb sarokszámok a következőképpen alakulhatnak az elemzői konszenzus alapján:

