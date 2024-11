Kilőtt a magyar tőzsde sztárja - Még most sem késő beszállni?

Múlt pénteken már említettük, hogy nagy emelkedés jöhet az Állami Nyomda részvényeiben a jövő hétfőn érkező gyorsjelentés előtt. A várt emelkedés pedig már el is kezdődött, hiszen nagy forgalom mellett máris augusztus vége óta nem látott szintre emelkedett a Nyomda árfolyama. Az árfolyam ráadásul most egy fontos szintet is áttört, mi pedig megnéztük, hogy meddig emelkedhet még a Nyomda.