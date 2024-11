Mi lesz a forint sorsa Trump győzelme után? Megkérdeztük a profikat

Fölényesen győzött Donald Trump az amerikai elnökválasztáson, de vajon mit tartogat ez a befektetők számára? A Portfolio által megkérdezett szakértők egy része szerint Amerika még mindig vonzó befektetés lehet, mások viszont már inkább a régiós részvényeket vennék. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy érdemes kötvényeket is tartani, azt is elárulják, milyet. Eléggé megosztottak viszont a forint sorsa kapcsán, van, aki szerint már túl sokat gyengült a forint, mások szerint azonban van még tér a gyengülésre.

Mostani körképünkben a Fidelity International, a Gránit Alapkezelő, a Hold Alapkezelő, az MBH Alapkezelő és az OTP Alapkezelő befektetési szakértői vettek részt.

Túl vagyunk az amerikai elnökválasztáson, a tőzsdék úgy tűnik, örülnek Donald Trump győzelmének. Meddig tarthat ki szerintetek ez a pozitív hangulat, és mit vennétek még idén: az eddig is erős eszközöket (pl. USA, arany) vagy az eddig inkább lemaradókat (régiós piacok, Kína kapcsolt részvények, árupiacok)?

Balásy Zsolt, elemző, Hold Alapkezelő: Ha átnézek a pillanatnyi volatilitáson: olcsó eszközöket keresünk, a régiónkban, különösen a lengyel piacon például sok ilyen van. Ha nem nézek át rajta, akkor azt, ami Donald Trump megválasztására erősödött: dollár, Russell 2000, bitcoin.

Halas Zoltán, szenior portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő: Nem mindegyik piac örült. Leginkább az USA piac emelkedett, ami érthető is, ha átfutjuk a Trump-program jelentősebb pontjait. Dereguláció, adócsökkentés, védővámok kivetése, az amerikai vállatok helyzetbe hozása. Ez az USA részvényeknek egyértelműen jó hír, a többi piacnak viszont nem. Technikai értelemben az USA piac még nem túlvett, a piaci szélesség jelentősen javult, ami leginkább a piac legkockázatosabb szegmensének számító kis és közepes kapitalizációjú vállalatok emelkedésének köszönhető.

A piaci volatilitás az év eleji alacsony szintjére csökkent, a kockázatvállalási hajlandóság megnőtt, ezért rövid távon a pozitív hangulat fennmaradására számítok az USA piacon.

Halas Zoltán, OTP Alapkezelő

Európa ezzel szemben nem mutat olyan jól, csak annyit lehet elmondani róla, hogy olcsó. Az euró közel 6%-ot értékelődött le a szeptemberi csúcsához képest, de DAX ennek ellenére is nagyon gyenge, a Stoxx már a 200 napos mozgóátlagát is letörte, az európai indexekre számolt volatilitás magasabb szinten ragadt. A gyenge euró elméletileg azoknak az európai exportáló vállalatoknak jó, amelyeknek sikerül majd elkerülni a tervezett vámokat, vagy amerikai leányvállalattal rendelkeznek, így itt lehetne keresgélni, de az európai kitettséget csak nagyon szelektíven növelném.

Kovács-Kvotidián Máté, portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő: A pozitív hangulat kitartása mellett szól a jó momentum és a szezonálisan erős előttünk álló időszak, az emelkedés azonban sérülékeny (profitvezérelt helyett értékeltségvezérelt, emelkedő hozamkörnyezet, geopolitikai kockázatok). A hosszú távú szemlélet jegyében jobban hiszek a piac lemaradó részében. Az európai értékalapú és ciklikus részvényeket kedvelem, melyek historikus és relatív értékeltségi szempontból is kecsegtetők, gyenge a befektetői szentiment, ugyanakkor van tér fiskális- és monetáris-politikai hátszélre.

Nagy fantáziát látok emellett az indokolatlanul lemaradó régiós részvénypiacokban, ahol a kedvező árazottság mellett az orosz-ukrán háború békés lezárásának opcionalitását egyáltalán nem tükrözik a részvényárak.

Herczog Péter, befektetési üzletágvezető, MBH Alapkezelő: Az amerikai tőzsde a vártnak megfelelően nagyon pozitívan fogadta a republikánus győzelmet, és ez a jó hangulat az USA-ban akár az év végéig is kitarthat. Az európai tőzsdék viszont látványosan szenvednek és figyelemre méltó az öreg kontinensen tapasztalható divergencia az amerikai piacokhoz képest. A következő két hónap piaci mozgásait - Trump beiktatásáig – az fogja meghatározni, hogy a piac milyen valószínűségeket áraz majd be, a kampány során ígért legfőbb programpontoknak. A legérdekesebb ezek közül a tervezett védővámok bevezetése, mivel ez súlyos problémákat okozhat az európai és a kínai gazdaságnak is. A piac az ukrajnai konfliktus lehetséges megoldására is figyel, és itt egy pozitívabb forgatókönyv esetén jöhetnek jó hírek a közép-európai régió számára.

Rigó Gábor, portfóliómenedzser, Gránit Alapkezelő: Az amerikai választás után tankönyvi módon erősödtek az amerikai hozamok és a dollár, illetve a részvénypiacokon is emelkedés volt tapasztalható. A Trump-i adminisztrációtól várt deregularizáció és adócsökkentés, illetve az európai és feltörekvő piacokon tapasztalható növekedési problémák alapján az amerikai részvények, azon belül is a technológiai szektor kerülhet ismét fókuszba.

Rigó Gábor, Gránit Alapkezelő

Al-Hilal István, igazgató, Fidelity International: Az amerikai választások kimenetele bármelyik párt esetében inflációs hatással járt volna, tekintettel a jelöltek költségvetési kiadási terveire. A piac Trump politikáját értelmezte expanzívabbnak, és ez valószínűleg kedvezőtlenebb környezetet eredményez a kötvénypiacok számára. Várható, hogy a deficitprobléma megoldását ismét el fogják halasztani, ez pedig megingathatja a kötvénypiacokat. Azt még nem tudjuk, hogy ennek hatására a piac megkérdőjelezi-e majd az amerikai állampapírok hitelminőségét, de idén már láttuk, hogy a piacok milyen hevesen reagálnak a kínálattal kapcsolatos aggodalmakra.

A piacok attól tartottak, hogy Trump győzelme esetén elszállnak a kötvényhozamok. Mi a ti várakozásotok, érdemes ilyen környezetben kötvényekbe fektetni?

Halas Zoltán: El is szálltak, ugyanakkor szerintem érdemes a portfólió egy részéből kötvényt tartani: a hosszú kötvényeknek szerintem ilyen szinteken már van diverzifikációs szerepe. A recessziós várakozások jelentősen lecsökkentek, ezért nagy meglepetés lenne, ha mégis bekövetkezne, és ez ellen a hosszú kötvények kiválóak.

Egy 10 éves 4,4%-os dollár hozam nem is mondható kevésnek.

Al-Hilal István: Trump elnök utalt arra, hogy gyengébb dollárt szeretne, erre pedig nem árt odafigyelni. A magas vámoknak valószínűleg árfelhajtó hatásuk lesz, ráadásul pont akkor, amikor a Fed csökkenti a kamatlábakat, ami tovább kuszálja a monetáris politikai helyzetet.

Ahelyett azonban, hogy a rövid távú irányadó kamatlábak alakulására összpontosítanánk, tanulságosabb lehet a piac végső kamatlábra vonatkozó várakozását figyelemmel kísérni. A piac jelenleg arra számít, hogy ez a ráta 3,5% körül lesz (bár a következő hetekben ez is változhat). Ez egy optimista jövőkép, amely lágy landolással vagy a landolás elmaradásával számol, tekintettel arra, hogy a Fed lazítja a monetáris politikát, az USA növekedése továbbra is stabil, a munkanélküliség alacsony, az infláció pedig a célérték felé araszol. Viszont ezek retrospektív adatok, és néhány fontosabb mutató, például a munkaerő-piac számai, elfedhetik a háttérben meghúzódó repedéseket.

A befektetők számára nem a gazdaság által bejárt út, hanem a célállomás a fontos − márpedig a recesszióhoz vezető út (amíg tart) nagyon hasonlít ahhoz, amely a lágy landolást is megelőzi.

Bármi, ami megkérdőjelezi a piac robusztus gazdaságról szóló narratíváját, az eszközárak hirtelen elmozdulását idézheti elő. Az USA kötvényeiben fenntartott kitettség megvédheti a befektetőket a gazdaság gyengülésével szemben. Azok a területek, amelyek a gyengébb dollárból profitálhatnak, például a helyi devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvények, lehetőségeket tartogatnak, de a befektetőknek gyorsan kell reagálniuk akkor, ha a recessziós kockázatok miatt megindulna a biztonságba menekülés és a dollár erősödése.

Al-Hilal István, Fidelity International

Balásy Zsolt: Rövid kötvényekbe mindenképpen, ha az ember nem akar részt venni az őrületben.

Ha hosszú kötvényt választ, akkor inkább az inflációkövető amerikai papír a jó választás.

Herczog Péter: Az amerikai hosszú állampapírok hozamai sokat emelkedtek, de ha a költségvetés további lazításával tényleg élni fog Trump a hatalomátvétel után, akkor akár tovább is kúszhatnak felfelé.

Mindenképpen vonzó befektetési terepnek találjuk a fejlett országok kötvénypiacait, de talán érdemes még kivárni jobb beszállási lehetőségeket.

Az elmúlt pár évben nehéz volt hosszú lejáratú kötvényeken pénzt keresni, de talán jövőre optimálisabb környezet lesz majd a fix hozamú papírok befektetőinek.

Kovács-Kvotidián Máté: Trump kampányígéretei alapján magasabb deficitet, meredeken emelkedő adósságpályát, protekcionizmust, deglobalizációt, azaz összességében inflatórikus környezetet várok. Bár a jelenlegi amerikai hosszú hozamszintek már csábítóak, a fenntarthatatlan adósságpálya kockázatát nem tükrözi a hozamkörnyezet, eközben a vállalati kötvényspreadek is közel két évtizedes mélypontra szűkültek.

Ebben a környezetben a 2.2% feletti reálhozamon forgó hosszú USA inflációkövető kötvényben látom a legjobb hozam/kockázati profilt.

Rigó Gábor: A várható fiskális lazítás miatt már feljebb tolódtak az inflációs előrejelzések, ami rövid távon is felfelé lökte az amerikai rövid és hosszú hozamokat egyaránt. Hosszabb távon a tartósan magasabb költségvetési hiány a befektetőket is arra ösztönözheti, hogy csak magasabb hozamon finanszírozzák az amerikai államadósságot. Mindezek hatására nem kizárt, hogy az amerikai hozamok tartósan magasan rekednek.

Kínában nagy gazdasági és részvénypiaci stimulus indult be, de láttok-e fantáziát a kínai eszközökben, részvényekben, árupiaci termékekben? Vagy mindez így is kevés, és ha erre jön még rá az USA vámpolitikája, akkor inkább távol maradnátok?

Balásy Zsolt: Olcsóknak olcsó, de ott azért nagyobb erők játszanak, mint holmi értékeltség. Ami inkább mellettük szól, az a pillanatnyi lendület: még Trumpra is erősödni tudnak...

Balásy Zsolt, Hold Alapkezelő

Rigó Gábor: A kínai kormányzat igyekszik újra az 5 százalékos éves növekedési pályára visszaállítani gazdaságát, annak érdekében, hogy visszaállítsa a Covid-járvány óta megtépázott befektetői bizalmat az ország felé. Bár ezt kezdetben pozitívan értékelte a piac, de azóta a részvénypiaci emelkedés felét már vissza is adták.

Ameddig pedig nem látszódik biztosan, hogy a kínai gazdaság ismét tartósan növekedési pályára állt, addig nem is erre a régióra fókuszálnék.

Herczog Péter: Trump beiktatásával, Kína veszélyes befektetési terep lesz, mivel a 60%-os védővám bevezetésének lehetősége elég riasztó. Kínában gazdasága az ingatlanpiaci buborék kipukkadása után egy deflációs spirálban van, amit csak további gazdasági élénkítő csomagokkal lehet majd kezelni, orvosolni.

A védővámok bevezetésére válaszul Kína akár a jüan jelentős leértékeléséhez is nyúlhat majd, ami szintén nem kedvez a külföldi befektetők étvágyának.

Halas Zoltán: Én döntően fejlett és régiós piacokkal foglalkozom, az OTP Abszolút Hozamú Alapban jelenleg nincs Kína kitettség. Én úgy látom, hogy ez a piac technikailag nem néz ki jól jelenleg, alacsony értékeltség párosul jelentős kockázatokkal.

Kovács-Kvotidián Máté: Abszolút látok fantáziát a kínai részvényekben. Sok kínai márka szerepe erősödött globálisan az előző Trump adminisztráció óta, nagy az elhatározottság a részvénypiac megtámasztására, a növekedés és fogyasztás felpörgetésére, amire fiskális tér is nyílik.

A kínai eszközök az idei rali ellenére sem drágák, végső soron viszont az USA vámok, a nemzetközi pozícionáltság és vagyonáramlás határozhatja meg, hogy az emelkedést profitrealizálásra vagy beleülésre kell-e használni.

Milyen forint árfolyamot vártok idén év végére az euróval és a dollárral szemben? Folytatódhat-e a hazai deviza gyengélkedése?

Herczog Péter: A forint nagyon sokat gyengült az euróval és a dollárral szemben, ami leginkább az emelkedő kötvényhozamoknak és a lehetséges védővámok kivetésének köszönhető. A protekcionizmus potenciális térnyerése a befektetők számára nagyon riasztó egy olyan kis nyitott gazdasággal kapcsolatban, mint Magyarország. A védővámokról érkező pletykák és piaci várakozások fogják meghatározni rövid távon a forint mozgását.

Amennyiben a hosszú lejáratú kötvények hozamai ilyen magas szinten maradnak az USA-ban, akkor valószínűleg folyamatos nyomás alatt lesz a hazai fizetőeszköz.

Herczog Péter, MBH Alapkezelő

Balásy Zsolt: A viharos tőzsdék Északi Sarkcsillaga, a biztos navigációs pont, az a forintgyengülés.

Az az elképesztő helyzet, tőzsdei képtelenség áll fenn, hogy ez az eszköz, ami talán Trump és Harris megválasztása esetén is ugyanabba az irányba ment volna...

Halas Zoltán: USDHUF közel 10%-ot gyengült az szeptemberi aljától, amit elég extrémnek gondolok. A hírek szerint Trump körülbelül ekkora vám kivetését fontolgatja az európai exportra. A forint árfolyam függ az EURUSD árfolyamától, ami 6% felett gyengült. Ezt is elég extrémnek gondolom. Tapasztalatom szerint az EURHUF piac inkább mean reverting, mint trendelő, de ez nyilván megváltozik, ha rezsimváltás történik. Lehet, hogy ez történt. Egyelőre nagy a bizonytalanság.

Én már jelentősebb leértékelődésre nem számítanék év végére.

Kovács-Kvotidián Máté: A jelenlegi 410 és 385 körüli szinteket fairnek tartom, érdemi geopolitikai eszkaláció nélkül sokkal gyengébb szintekre nem számítok, az év végi kevésbé likvid környezet és egy feltörekvő piaci risk-on hangulat hozhatna erősebb zárást. Az MNB-től a pozitív reálkamat és a gyenge növekedés ellenére sem várok további kamatcsökkentést idén, míg a hozamgörbe hosszabb végén jelentős leépülésen ment végig a külföldiek állampapír állománya az utóbbi hónapokban, így további ellenszélre innen sem számítok.

Mandl Gergely, szenior portfóliómenedzser, Gránit Alapkezelő: Úgy gondoljuk, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásához leginkább az EUR/USD kereszt árfolyamalakulását kellene tisztán látni, hiszen az elmúlt időszakban a forint pozícióját leginkább a sokat erősödő dollár rontotta le.

A jelenlegi EUR/USD kereszttel kapcsolatban az a meglátásunk, hogy már nem várunk további érdemi dollárerősödést az euróval szemben, aminek a következtében a jelenlegi szinteken stabilizálódó, esetleg kis mértékben erősödő forintot várunk az év végéig mind a dollárral, mind az euróval szemben.

Mandl Gergely, Gránit Alapkezelő

Lakossági befektetőként milyen befektetési alapot választanátok 1-2, illetve 3-5 éves időtávon?

Kovács-Kvotidián Máté: Legfontosabb szempont számomra mindig az, hogy a befektető komfortos legyen a megtakarításával, azaz egy lejtmenetben is kitartson azok mellett az értékek mellett, amik mentén a befektetési döntést hozta, de egy piaci rali se késztesse indokolatlan kockázatvállalásra. Azaz a megcélzott hozam/kockázati profil a legfontosabb kiindulópont. Úgy gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, a kötvényeken is korrekt folyóhozam van, a részvénypiac több szegmensében is látok fantáziát, így

a vegyes és abszolút hozam alapokban látok most jó potenciált mind rövid, mind középtávon.

Kovács-Kvotidián Máté, OTP Alapkezelő

Balásy Zsolt: Megint, ha átnézek a pillanatnyi volatilitáson: akkor olcsó eszközökbe fektetőt érdemes keresni, pl Hold Deep Value alap. Ha nem nézek át, akkor rövid kötvényalapot és abszolút hozamú alapot.

Olyat, aminek a kezelője megpróbálja kihasználni a viharokat. Mert vihar lesz bőven, Trump gondoskodik róla.

Halas Zoltán: Rövid távon én valamilyen abszolút hozamú alapot, hosszabb távon valamilyen vegyes alapot választanék.

Herczog Péter: Elsősorban az abszolút hozamú stratégiát követőket, amelyek lehetőséget adnak, hogy az aktuális világképünknek megfelelő portfóliót alakítsuk ki, és aktívan tudjunk reagálni egy rendkívül dinamikusan változó környezetben.

Mandl Gergely: Egy-két éves, tehát rövid távon a magas részvénykitettségű befektetési alapoknál nagyobb lehetőséget látunk óvatos vegyes alapokban – melyekben 10-30 százalék részvénykitettség mellett rövid és hosszú futamidejű kötvények és ingatlankitettség is a portfólió részét képezi.

Hosszabb időtávon érdemes emelni a részvényarányt; kockázatvállalási hajlandóságtól és a futamidőtől függően 60-90 százalék közötti szintekre.

Az alapok földrajzi kitettségét illetően Észak-Amerikát, illetve a közép-kelet-európai régiót súlyoznánk felül, de alapvetően globális részvénypiaci kitettségre törekednénk.

Al-Hilal István: Jelenleg azt látjuk, hogy a magyar befektetők továbbra is érdeklődnek a kockázatosabb eszközök iránt, a legkeresettebb a konzervatívabb részvénybefektetésnek számító osztalékrészvény kategória, valamint a defenzívebb szektorok, de a tech típusú befektetések is még mindig foglalkoztatják a hazai közönséget.

Érdekes, hogy a kínai felpattanást inkább kiszállónak tekintették sokan és nem egy hosszabb rali jeleként, valamint, hogy a kamatcsökkentési várakozások enyhülésével sem tűnt el a kötvénytípusú kereslet,

leginkább az amerikai, a befektetésre javasolt kötvények, a magas hozamú kötvények iránt is látunk érdeklődést.

