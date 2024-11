Újabb pofont kaptak a légitársaságok

Nagyobb mínuszban van a légiközlekedési szektor több szereplőjének árfolyama is kedden, miután délelőtt Oroszország bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin elnök jóváhagyta a nukleáris elrettentésre vonatkozó változtatásokat azt követően, hogy nemrég Amerika engedélyezte az ukránoknak, hogy ATACMS-rakétákkal csapjanak le bizonyos oroszországi célpontokra.

A dokumentum egyik legfontosabb újítása, hogy módosították azoknak a fenyegetéseknek a listáját, amelyekre Moszkva akár nukleáris csapással is válaszolhat. Kiemelt például, hogy az ilyen típusú elrettentést akkor is használhatja az orosz vezetés, ha egy nukleáris hatalom által támogatott, nem nukleáris állam által elkövetett támadást követ el, ez közös agressziónak minősül. Másik fontos módosítás emellett, hogy egy katonai tömb vagy koalíció részét képező állam bármilyen agressziója az egész szövetség agressziójának minősül.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 19. Itt van Oroszország válasza az amerikai ATACMS-rakétákra: átírják a nukleáris elrettentés doktrínáját

Eközben szintén november 19-én olyan hírek érkeztek, melyek szerint az ukránok már be is vethették az ATACMS-rakétákat az oroszok ellen, ezzel pedig máris átléphették a "vörös vonalat", ennek értelmében pedig Vlagyimir Putyin határozhatna egy nukleáris válaszcsapásról is (ennek joga kizárólag az államfő kezében van).

Ennek fényében nem is meglepő, hogy az események nagy hullámokat vetettek a tőzsdéken: az európai részvényindexe esni kezdtek, valamint az euró is gyengült.