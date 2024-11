Eljött a nagy fordulat ideje – Ezeket a részvényeket kell most venni

Hiába zajlott le már több, mint két hete az amerikai elnökválasztás, a "Trump trade" továbbra is dübörög, sőt, a januári beiktatást követően akár még markánsabb kilengések is jöhetnek. A 100 ezer dolláros álomszint körül táncol a bitcoin, de nem csak a kriptotér lett nagyon izgalmas, a befektetők gőzerővel keresik, hogy melyik szektorok profitálhatnak a republikánus elnök második ciklusából. Egy ilyen történelmi jelentőségű választást követően, ebben a turbulens és bizonytalan geopolitikai környezetben adódik a kérdés: mi az, amit még nem áraztak be a piacok? Melyik szektor, mely vállalatok nyerhetnek még nagyot Donald Trump elnökségével hosszabb távon? Ezzel kapcsolatban mutatunk most egy izgalmas lehetőséget, amiben egyébként nem csak Donald Trump miatt lehet most nagy fantázia.