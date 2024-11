Meddig eshet még a bitcoin?

Lendületet vesztett a Trump-trade, nem csak a részvénypiacokon, hanem a kriptopiacon is. A mostani eséssel ráadásul fontos szint alá esett a bitcoin árfolyama, ez pedig növelheti is az eladói nyomást a következő napokban. Éppen ezért megnéztük, hogy milyen szintekre érdemes most figyelni a bitcoinnál, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy meddig tarthat az esés. Lássuk!