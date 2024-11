Raiffeisen: nem egy egészséges helyzet, ami most van a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Donald Trump megválasztása az Egyesült Államok elnökévé nem okozott jelentős földindulást a tőkepiacokon, bár a dollár erősödése figyelemre méltó volt. A választás másnapján volt néhány extrém mozgás, de ezek jellemzően nem kirívóak, vagy később korrigálódtak. A leendő adminisztráció fontosabb pozícióira szánt emberek helyenkét meglehetősen szélsőséges jelölteket hoztak, ami hatással lehet majd egy-egy szektor jövőbeni kilátásaira. Trump pénzügyminisztere a konszolidáltabb jelöltek közül került ki, és bár szóban a fiskális fegyelem híve, a kommunikált 3%-os hiánycél inkább a négyéves terminus végén lehet valós cél. A piac pozitívan értékelte, viszont nyilván inkább az lesz majd izgalmas, hogy tényleg milyen intézkedések születnek.

Januártól várhatóan megkezdődnek az első tárgyalások a vámokról, ami Trump számára fontos téma - talán a legfontosabb -, és valószínűleg valamilyen formában lesznek ezen a téren változások. Ez nem csak kampányszlogen, hanem sok évtizedes berögzülés Trumpnál, hogy sok fejlett és fejlődő ország kihasználja az Egyesült Államokat. Ettől függetlenül a kampányígéretei vélhetően túlzóak és inkább a racionális, szelektív, egy-egy szektort sújtó vámok a reálisak, nem pedig általánosak, és messze nem olyan mértékűek, mint amik korábban elhangzottak.

Az általános kép Trumpról az, hogy jelentős gazdasági növekedést akar elérni az USA-ban, de ez nem biztos, hogy olyan erőltetett lesz, mint ahogy azt sokan várják. Elon Musk által vezetett kormányzati hatékonyságot megcélzó intézkedések mindenképpen hozhatnak izgalmakat, mivel Musk diszruptív logikával működik egy átlagos kormánytisztviselőhöz képest.

Ami jelentős óvatosságra ad okot, hogy a választás előtt is pozitív volt az amerikai lakosság részvénypiaci várakozása, azonban ez fokozódott, és egyes, a piaci hangulatot mérő indikátorok sok éves csúcsra kerültek. Ez nem egy egészséges helyzet, rövidtávon mindenképpen kontraindikátor.

Magyarországon a forint gyengülése volt a legfontosabb változás, ami mögött vélhetően az egyensúlyi mutatók felborulásától való félelem húzódik meg. A hazai reálkamat attraktív, azonban mégis gyengül a forint a lengyel zlotyihoz képest is, ami mögött vélhetően az intézményrendszerbe vetett bizalom hiánya húzódik meg. A jelenlegi jegybanki vezetésnek is lassan kevés lesz az erős retorika, ha a forint tovább gyengül, akkor akár a kamatemelés is visszakerülhet a monetáris tanács reális opciói közé. Az is előfordulhat, hogy az MNB-nek úgy kell kamatot emelnie, hogy közben a reálgazdasági indikátorok inkább az lazítást indokolnák."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

