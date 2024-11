Szokatlant léptek a magyar befektetési profik a piaci mozgásokat látva

Donald Trump győzelme magával hozta a piaci várakozásoknak megfelelő mozgásokat, legalábbis ami a részvénypiacok és a dollár felpattanását illeti. Erre a pozitív részvénypiaci környezetre a hazai portfóliómenedzserek is felültek, de nem a megszokott módon: a friss portfólióajánlókban a részvények helyett sokkal inkább az abszolút hozamú stratégiákat keresik, vagyis olyan piaci környezetre számítanak, amihez kelleni fog a hozzáértés és az aktív portfóliókezelés.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Ha november, akkor Donald Trump és a részvényrali

A november legmeghatározóbb eseménye az USA elnökválasztás volt, ami Donald Trump győzelme után hozta a piaci várakozásoknak megfelelő mozgásokat. Az amerikai részvénypiacok és a dollár jelentős erősödést mutattak, az amerikai hozamok a kezdeti felpattanás után stabilizálódtak, viszont a hónap végére már sikerült ledolgozniuk a veszteségeket – írják friss Portfólió-ajánlóikban a portfóliómenedzserek.

A szakértők egy része ugyanakkor óvatosságra int: már a választás előtt is pozitív volt az amerikai lakosság részvénypiaci várakozása, azonban ez fokozódott, és egyes, a piaci hangulatot mérő indikátorok sok éves csúcsra kerültek. Ez nem egy egészséges helyzet, rövidtávon mindenképpen kontraindikátor – írják.

Bár a piac továbbra is a legoptimistább forgatókönyvet (soft landing) árazza a legnagyobb valószínűséggel, az utóbbi hetekben egyértelműen megnőtt egy olyan jövőkép esélye, amiben a gazdasági növekedés erőteljes lesz, viszont az infláció és a kamatok is viszonylag magas szinten ragadnak. Ez persze főként az Egyesült Államokra vonatkozik, ahol a fogyasztás továbbra is erőteljes, a munkaerőpiacon pedig csak mérsékelt gyengülés látszik.

Az is biztosnak látszik, hogy Trump győzelmével és az újra fellángoló protekcionizmus keretében kiújuló, a Kínával szembeni kereskedelmi háború lesz a legfontosabb meghatározó esemény a következő évek során.

A szakemberek kitérnek arra is, hogy az eurozónában gyenge gazdasági adatok láttak napvilágot és a részvénypiacok is jellemzően oldalaztak. A kamatcsökkentési várakozások az eurozónában 25 bázisponttal növekedtek, ami tovább növeli a különbséget a Fed és az EKB politikája között, jelentős muníciót adva az EURUSD gyengülésére játszó befektetőknek.

Az euróövezetben mindeközben a francia kormány és költségvetés körüli aggodalmak, illetve a német kormány bedőlése borzolja a befektetők idegeit. Könnyen elképzelhető, hogy a jövő év elején esedékes német választásokat követően a költségvetési fegyelem itt is lazulni fog, ami növekvő állampapír-kibocsátásokat vetít előre – ezt el is kezdte beárazni a piac.

Itthon az MNB nem csökkentett kamatot a várakozásoknál jobb inflációs adat ellenére sem és tartósan a jelenlegi kamatszint fennmaradását jelezte előre. A magyar állampapír hozamok a hónap elején tovább emelkedtek, azonban azokon a szinteken komoly vételi erő stabilizálta a piacot. A hónap közepén kihirdetett bankadó elkerülését lehetővé tevő kötvényvásárlási program további vételi erőt vonzott a piacra. Ennek következtében a hozamgörbe több, mint 50 bázispontot esett a hónap folyamán.

A hazai eszközök közül a legérdekesebb a forint mozgása volt a mögöttünk hagyott hetekben, amely leginkább az erős dollár miatt a fejlődő piaci devizákkal együtt esett, sőt, jelentősebben, mint a régiós társaik. A forint leértékelődése nem fog jót tenni az inflációs kilátásainknak, ami pedig a forint kamatait tarthatja továbbra is magasan, ami pedig a hitelezést fogja majd vissza a jövőben – értékelik a mostani helyzetet.

Meglódultak az alternatív befektetések

A novemberi jó piaci teljesítmény tovább növelte a kockázatvállalási kedvet a hazai portfóliómenedzserek körében, azonban nem a megszokott módon. Bár a szakértők emelték a modellportfólióban a részvénybefektetések súlyát,

nagyobb felülsúlyozást lehetett látni az alternatív befektetéseknél, azokon belül is a hedge fund/abszolút hozamú stratégiáknál.

Sokan várták, mégis elmaradt a nagy kötvénypiaci hozamemelkedés Trump győzelmét követően, sőt, ennek ellenére a kötvények most nem voltak olyan izgalmas befektetések a hónapban, a szakemberek inkább csökkentették az itteni kitettségüket, elsősorban a nemzetközi kötvényekben.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy bár az első három fő kategória sorrendje nem változott, a súlyok már igen:

a nemzetközi kötvények súlya jelentősebbet csökkent, míg a hedge fund/ abszolút hozamú stratégiák súlya megugrott.

Novemberben tehát folytatódott a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság, de inkább az aktívabb vagyonkezelés és a piaci változásokra adott fokozottabb reakciók kerültek előtérbe azzal, hogy az abszolút hozamú stratégiák részaránya évek óta nem látott szintre emelkedett 24%-kal.

Mindez elsősorban a kötvények súlyának kárára történt, novemberben itt láthattunk egy jelentősebb visszaesését.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

