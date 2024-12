Új funkció jön a lakossági állampapíroknál! De mire lesz ez jó?

Jövőre összesen 1700 milliárd forintnyi kamatot fizetünk ki a lakosságnak, ennek mintegy 63%-át az első negyedévben. Úgy gondoljuk, hogy a kamatok fele visszajön állampapírokba, a maradék pedig új megtakarításokba vándorol – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója. A szakember arra számít, hogy az emberek valószínűleg nem fogják tömegesen eladni a megmaradó prémium állampapírt, hiszen az infláció továbbra is jelen van, a privátbanki ügyfeleknek pedig külön üzent. Kiderültek a részletek a bejelentett állampapírcsere funkcióról is, de aki abban reménykedett, hogy megússza a visszaváltás költségét, az csalódni fog.

A PMÁP kapcsán nagyjából konszenzus van abban, hogy a termék nem igazán marad versenyképes jövőre. Mire számít az ÁKK, mi lesz a most lejáró PMÁP-állampapírokból felszabaduló pénz, illetve az első negyedévben fizetendő jelentős kamatjövedelem iránya? Mekkora összegről van szó 2025-ben, illetve ezen belül az első negyedévben?

Kurali Zoltán: Jövőre összesen több mint 1700 milliárd forintnyi kamatot fizetünk ki a lakosságnak, ennek mintegy 63%-át az első negyedévben. Úgy gondoljuk, hogy a kamatok fele visszajön állampapírokba, a maradék pedig új megtakarításokba vándorol, ami lehet ingatlan, befektetési alap, egyéb megtakarítás vagy fogyasztás.

Mi lesz a nem lejáró PMÁP állomány jövője? Segít az ÁKK valahogy ezeknek a megtakarításoknak utat találni más állampapírokba? Ezt mennyiben segítheti a nemrég bejelentett állampapírcsere funkció?

K. Z.: A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) alapvetően egy hosszú távú termék, hiszen inflációvédett. Az új sorozatoknál van egy 25 milliós értékesítési korlát, és bár a medián ügyfelünk jóval kisebb összeget fektet be ennél, úgy gondoljuk, ha van termék, amelynek hosszú távú megtakarítási terméknek kell lennie, az az inflációkövető papír.

Az emberek valószínűleg nem fogják tömegesen eladni, hiszen az inflációval kapcsolatos óvatosság továbbra is jelen van.

2018-2019-ben volt egy PMÁP állománycsökkenés, de az a MÁP Plusz bevezetésével magyarázható. Nem számítunk tendenciózus kiáramlásra. Kivételt képezhetnek a privátbanki ügyfelek, akiknél egyébként is nagyobb állományok koncentrálódnak, de nekik azt üzenjük, hogy ha eladják, nem fognak tudni visszajönni (csak a 25 milliós korlát erejéig), és nincs más forint inflációkövető befektetési termék Magyarországon. Inflációkövető intézményi papírt sem fogunk kibocsátani.

Mit fog tudni pontosan a csereapplikáció?

K. Z.: Ez gyakorlatilag egy gomb lesz a WebKincstár és MobilKincstár felületeken. Ha valaki gondolkodik az eladáson, fel fogja ajánlani a csere lehetőségét tetszőleges papírra.

Árazás, költség szempontjából mit jelent ez egy lakossági ügyfélnek?

K. Z.: Jelenleg ugyanazt jelenti, mint az eladás. Ugyanazon az áron tud kiszállni a cserén keresztül, mintha eladná, csak egyszerűbb.

Vagyis ugyanúgy meg kell fizetni az egy százalékos díjat, például a Prémium Állampapír esetében?

K. Z.: Így van.

Tehát egyszerűbb lesz állampapírt venni, de nem olcsóbb. Miért vonzana bárkit ez a konstrukció, ha nem olcsóbb?

K. Z.: Azért lehet vonzó számunkra, mert egy új funkciót hozunk létre, ami kényelmesebbé teszi az egyik állampapírból a másikra való váltást a befektető számára.

Az árazás mindig a piaci helyzet és a stratégiai céljaink függvénye lesz, ha ez alapján szükséges, változtatunk az árazáson.

A fenti újításon kívül más állampapírt vagy kamatozásban bármilyen változást tervez-e bevezetni az ÁKK jövőre?

K. Z.: Új állampapírt nem érdemes most bevezetni. Van már fix kamatozású, MÁP Plusz, ami bankbetét jelleggel rugalmas, és van inflációkövető, van DKJ-hozamhoz kötött változó kamatozású kötvény.

Nyugdíjkötvény?

K. Z.: A nyugdíjkötvényt úgy tudjuk elképzelni, mint egy hosszú futamidejű inflációkövető kötvényt, de most nem gondolkodunk nagyon hosszú futamidejű PMÁP kibocsátásán. Jelenleg az inflációkövető arány 13% körül van a portfólióban, ami valószínűleg magasabb a kelleténél.

Nyilván lesz most egy természetes csere, aminek egy bizonyos szintig talán örülni is fogunk, mert csökken az inflációs kitettség az adósságportfólióban. Fontos kiemelni, hogy nincs más olyan befektetési alap vagy biztosítási termék, ami szerződésesen biztosítana az infláció ellen. Ezért a PMÁP kereslete és állománya stabilabb, mint egy fix kamatozású papíré, ezt korábbi tapasztalatok, adatok is alátámasztják, hiszen a PMÁP egy régi termék.

Elhangzott, hogy eddig el nem ért célcsoportokat is megszólítanátok az állampapírokkal. Ez mit takar?

K. Z.: Alapvetően a fiatalokat szeretnénk megcélozni. El kell magyaráznunk nekik, hogy az állampapír olcsó, hatékony, modern és egyszerű befektetési lehetőség, például az applikáción keresztül, ami nagyon alacsony belépési korláttól használható. Nyilván nem egyszerű, mert egy fiatal pályakezdő a karrierje elején nem feltétlenül ezen gondolkodik, de dolgoznunk kell rajta, hogy átmenjen az üzenet.

Hogyan tudnának a banki forgalmazók nagyobb sebességbe kapcsolni a lakossági értékesítésben?

K. Z.: A banki forgalmazóknál ez egy döntés kérdése. Mindenkinek van online platformja, van ahol 100%-ban digitálisan értékesítenek, ami nagyon jó. Mi nem tudjuk előírni nekik a digitális részarányt, de teremthetünk versenyt egy jó szolgáltatással, ami modern, hatékony, gyors és stabil. Ha ebben részt akarnak venni, akkor meg fogják emelni a digitális szolgáltatásuk arányát.

2019 óta minden évben elmondom a bankoknak, hogy örülnék, ha javulna a digitális szolgáltatások aránya a lakossági állampapír értékesítésük statisztikáiban, de nem javult.

Közben a bankok piaci részesedése kétharmadról egyharmadra csökkent a lakossági állampapír-értékesítésben, míg a kincstáré kétharmadra nőtt, aminek kétharmada digitális forgalom.

Jelentős refinanszírozási igény jelentkezik 2025-ben. Sok szakértő úgy gondolja, hogy ennek biztonságos lebonyolításához elsősorban a bankrendszer felszívó képességére érdemes a korábbiaknál jobban támaszkodni. Hogy néz ki e szempontból a finanszírozási terv? Milyen szektorok irányába mozdul el az értékesítés?

K. Z.: A bankoktól és biztosítóktól várjuk a nettó finanszírozás nagy részét, legalább kétharmadát. Rájuk vonatkoznak az extraprofitadó-visszatérítési szabályok, ami jelentős strukturális keresletet jelent az állampapírok iránt.

A bankok mérlegfőösszeg-arányos állampapír-tulajdona jelenleg 14% körül van. Ha megveszik az összes állampapírt, amivel maximalizálhatják az extraprofitadó-csökkentési lehetőségüket, ez némileg 15% fölé emelkedhet. Ez az arány regionális összehasonlításban átlagosnak mondható.

A biztosítók tradicionálisan kevesebb állampapírt vesznek Magyarországon, mint más országokban. Ennek oka a termékstruktúra: fele klasszikus életbiztosítás, fele unit-linked termék. Van tér azonban arra, hogy a biztosítók piaci részesedése és állampapír-tulajdona nőjön jövőre.

A befektetési alapoktól pedig, mivel alternatívákat kínálnak a lakossági állampapírok mellett, nem várunk érdemi növekményt. A pozitív hozamgörbe miatt várható, hogy a rövid kötvényalap aktivitás átfordul hosszú kötvényalap aktivitásba. Jó lenne, ha a magyar befektetési alapok aktívabban kereskednének a forintkötvénypiacon a likviditás növelése érdekében is.

A külföldiek részaránya a forintpiacon idén várhatóan csökken. A forintkötvénypiacon részesedésük 2-3 százalékponttal alacsonyabb a 10 éves mediánhoz képest. De mindez nem is baj, nem cél, hogy a külföld finanszírozza a forint adósságot.

Az eddigi számokból azt látjuk, hogy az egyéb fix és az ötéves kötvények főleg a bankok és biztosítók terepei lesznek. A hároméves kötvények a rövid kötvényalapok számára lehetnek vonzóak, a tízéves kötvények pedig továbbra is főleg a külföldiek terepe marad.

Közel a 30%-os benchmark devizahatár az állami finanszírozásban. Mennyire van mozgástere az ÁKK-nak a devizaalapú kötvénykibocsátásban? Belefér például egy jövő év eleji 5 milliárd eurós kibocsátás, mint ahogy azt a közelmúltban már láthattuk?

K. Z.: Nem fér bele. 30 százalékos devizaarányban nem fér bele, nem is szabad 5 milliárd eurós devizakibocsátásban gondolkodni. Mi azért raktuk két és fél milliárdra, mert ez az a szint, amivel a devizaarány gyakorlatilag nem sérti tartósan a benchmarkot. Ez egy 90 napos mozgóátlag, nyilván árfolyamfüggő is.

Jelenleg, amikor a magyar szektorok, mint a lakosság, a vállalatok és a bankrendszer is likvid, nem a devizaadósság növelése az irány.

Ma Magyarországon van egy nagyon jelentős mennyiségű forintlikviditás. és ezt fel lehet használni arra, hogy az állam finanszírozza magát. Egy olyan környezetben különösen, amikor a magyar makró kép az egyensúlyi mutatók szempontjából kedvezőbb mint korábban, amikor a költségvetés eredményszemléletű elsődleges egyenlege idén és várhatóan jövőre valószínűleg pozitív lesz, forintból kell finanszírozni.

Megnéztük, hogy régiós összevetésben – egy úgynevezett kockázat-technikai variánssal, ami kibocsátásra tervezett összeg egy bázispontnyi hozam-elmozduláshoz kötött szenzitivitását méri – sokkal kisebb a forintban denominált intézményi kibocsátás kockázata, mint bármelyik nem eurozónás régiós országban. Ez azt mutatja meg, hogy a kötvény piaci árában egy bázispontos hozam-mozgás mekkora változást okoz. Ez azt jelenti, hogy mi kevesebb kockázatot adunk oda a piacnak a forint intézményi papírokon keresztül, mint például a románok, a csehek, a lengyelekről nem is beszélve.

Ha már likviditás. Számításaink szerint alaposan megcsappannak az állam likvid tartalékai az év végére. Mennyire sürgető ezt újra feltornászni a pénzügyi válság óta jellemző 2 ezer milliárd forint fölé?

K. Z.: Nem publikus, hogy mi a minimum és mi az optimumszint. Ezek mind számítások alapján vannak meghatározva, annak alapján, hogy milyen a költségvetésnek a szezonalitása, hogyan jönnek a kifizetések. Nekünk az a feladatunk, hogy a rögzített számolt minimumot tartsuk. Nyilván ezt optimalizálni kell, és költségszempontból sem mindegy a likviditás, minél nagyobb a likvid eszközök állománya. annál drágább ezt finanszírozni. Tehát egy normál helyzetben, amikor a költségvetési hiány csökken, kevesebb likviditás is elég. Én most úgy vélem, hogy ez a környezet egy stabilizálódó környezet, minden szempontból.

Az elmúlt időszakban kissé döcögött a DKJ-k értékesítése. Milyen problémákat láttok a háttérben? Magyarországgal kapcsolatban óvatosak a befektetők?

K. Z.: Nem. A DKJ-piac nagyon szezonális, pénzpiaci jellegű történet, és a pénzpiacnak több szereplője van. Ott van a hazai bankrendszer, ott van a külföldi befektetők forintlikviditása, ott van a jegybank. Ha megnézzük, hogy két héttel ezelőtt mi volt a DKJ-aukción, és mi volt ezen a héten, akkor gyakorlatilag ég és föld a kettő. Azért is csináljuk a csereaukciót, hogy ezeket a likviditás szezonalitásából adódó ingadozásokat próbáljuk áthidalni. Ennek segítségével arra törekszünk, hogy egyrészt kevesebb lejárat legyen, amit finanszírozni kell, másrészt pedig nagyobbak legyenek a volumenek azért, hogy adott esetben lehessen velük kereskedni.

Én nem látom, hogy bármilyen kockázati relevanciája lenne a DKJ-piacnak, és egy-egy kevésbé sikeres DKJ aukcióból messzemenő következtetéseket kellene levonni.

Nagyjából mindegy most az adósságkezelőnek, hogy mi a DKJ-aukciók eredménye, a DKJ-állomány ezekben jelenleg 2400 milliárd körüli, ami jóval nagyobb összeg a vártnál, viszont a teljes pénzpiaci likviditásnak csupán egy kis része még így is.

A kötvényaukcióknak és azok eredményének van inkább valós információtartalma, hiszen itt jelenik meg a legtöbb piaci szereplő, például a külföld, amelynek szerepe a DKJ-piacon nulla közeli. A Diszkont Kincstárjegyeket inkább befektetési alapok és a lakosság veszi.

Az év elejétől új kormányzati irányítási struktúrát ígért a miniszterelnök. Mennyiben érinti ez az ÁKK jogállását, működését?

K. Z.: Semennyire. Minden marad úgy, ahogy eddig, ez egy jól és hatékony módon működő intézmény.

A Moody’s kilátásrontása után újra fókuszba került az ország adósbesorolása. Mennyire aggódnak Magyarország hitelminősítése kapcsán a külföldi és a hazai alapok?

K. Z.: A befektetésre ajánlott besorolás azért fontos, mivel vannak olyan piaci szereplők, amelyek csak ilyen országok papírjait vehetik. Az én személyes, szakmai véleményem az, hogy a makró kép, különösen az egyensúlyi mutatók tekintetében nagyon sokban javult az elmúlt évben. Az infláció lejött, tartósan MNB tolerancia sávján belül van, a fizetési mérleg pozitív, az elsődleges költségvetési egyenleg több mint 2 százalékot konszolidálódott GDP-arányosan. Egyensúlyi szempontból a mostani egy sokkal stabilabb helyzet, mint amit az elmúlt években láttunk. Remélem, hogy a hitelminősítők is látják ezt, mi mindent megteszünk ennek érdekében. (A fentieket igazolta vissza péntek este a Fitch Ratings is, mely negatívról stabilra javította a magyar besorolás kilátását - a szerk).

