Ádáz csatát vív két befektetés Magyarországon, az állampapír nincs közöttük

Árgyelán Ágnes 2024. december 16. 16:00

Ahogy tavaly, úgy idén is több pénz folyt be a befektetési alapokba, mint az állampapírokba. A befektetési alapokon belül azonban ádáz csatát látni: szinte hónapról hónapra változik, hogy az abszolút hozamú alapokba vagy a vegyes alapokba áramlik éppen a legtöbb friss megtakarítás, novemberben az utóbbi kategória győzött. Mindeközben a hozamok is kilőttek, a részvényalapok vagyonarányos hozama már közelíti a 20%-ot.