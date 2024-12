Ne dőlj be, ha ezt a kamatot látod a prémium állampapírnál!

December 20-án kamatot fizet és egyben le is jár a 3 éves 2024/K jelű prémium állampapír, a befektetők összesen mintegy 85 milliárd forintra számíthatnak. Sokakban felmerülhet a kérdés, mibe érdemes befektetni a likvid megtakarításokat. Az egyik kézenfekvő, olcsó és adótakarékos megoldás továbbra is az állampapír, ezek között pedig kitűnik egy igen magas kamat: a Prémium Magyar Állampapír 7,9%-a. Csakhogy ez a kamat már korántsem 7,9%, mutatjuk, miért, és milyen kamatra kell számítani 2025-ben.

Pár nap múlva lejár 85 milliárdnyi prémium állampapír

Bár jövőre jön az igazi pénzeső a prémium állampapíroknál, vannak, akik idén is kapnak egy „kis” elő-karácsonyi összeget: december 20-án lejár a 2021-ben indult, 3 év futamidejű 2024/K papír, amellyel így mintegy 73 milliárd forintnyi tőke és 11 milliárd forintnyi kamat kerül a befektetőkhöz.

Egy nagyobb kamatfizetés vagy lejárat után az egyik legkézenfekvőbb megoldásként sokan a pénz állampapírban tartását választják, sokszor ugyanazt a konstrukciót, amit eddig. Csakhogy a PMÁP esetében jelenleg olyan papírt lehet megvásárolni (ez a 2032-ben lejáró 2032/J), amely az első kamatperiódusra, vagyis egészen 2025. április 22-ig 7,9%-os fix kamatot biztosít, és csak ezután tér át a megszokott, inflációkövető kamatozásra.

Ez azt jelenti, hogy aki most szállna be a prémium állampapírba, akkor az áprilisi kamatfizetésig időarányosan már csak 2,7%-os kamatot kapna kézhez a fix 7,9%-ból.

Ezt követően bár jön az inflációkövető kamatozás és valamekkora kamatprémium (ez esetben 0,5%-1% attól függően, ki meddig tartja benne a pénzét), ne felejtsük el, hogy a jövő évi kamateső után mindegyik PMÁP kamata jelentősen be fog zuhanni.

Az MNB idei várakozásai szerint 3,7% lesz az átlagos infláció, vagyis az egyes PMÁP-konstrukciók kamatprémiumát figyelembe véve

a 2025-ös kamatfizetések után rendre 3,95-5,2% közé esik vissza az inflációkövető papír kamata:

Az igazi pénzeső csak most jön

Ettől még a 2025-ös év minden eddiginél nagyobb kifizetéseket tartogat a PMÁP-oknál, gyűjtésünk szerint

a tőke- és kamatfizetés megközelíti az 1750 milliárd forintot jövőre, ebből csak az év első három hónapjában 1270 milliárd landol a befektetők számláján.

De ha nem prémium állampapír, akkor mi?

A jövő évi kamatfizetések után kezdődő alacsonyabb kamatkorszak sokakat elgondolkodtat, mibe érdemes fektetni a felszabaduló kamatokat, vagy akár az eddig PMÁP-ban tartott megtakarítások egy részét. A Portfolio őszi kutatása szerint bizony vannak, akik a prémium állampapírban tartott pénzük egy részét más lehetőségekbe fektetnék (vagy egyszerűen csak elköltenék):

Állampapír

Azoknak a befektetőknek, akik maradnának az alacsonyabb kockázatot jelentő állampapíroknál, van miből válogatniuk itthon. A fix kamatot biztosító lakossági állampapírok közül jelenleg a FixMÁP-nak van a legmagasabb, 6,5%-ot kínáló kamata, de nem szabad megfeledkezni a bónusz állampapírról sem. Ahogyan arra többször is felhívtuk a figyelmet,

legalább 5%-os átlagos DKJ-hozam mellett a következő 3 évben a BMÁP veri a FixMÁP 3 évre kalkulált, 20,79%-os hozamát.

Annak pedig, aki diverzifikálná az állampapír-portfólióját és egyben a devizakitettségét is, érdemes lehet körülnézni a szomszédos országok kínálta lakossági papírok között, amelyek akár magyar állampolgárként is megvásárolhatóak. Az osztrák és a román lakossági papírokkal bővebben is foglalkoztunk.

Befektetési alap

Egy kicsit nagyobb kockázatvállalással érdemes lehet a befektetési alapok kínálatában is körülnézni, hiszen az év első kilenc hónapjában a legjobb teljesítmények 20% felett alakultak. Persze kategóriánként eltérnek a hozamok, ezeket részletesen ebben a cikkben néztük meg (friss hozamösszefoglalókkal január elején jelentkezünk).

A 15 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági befektetési alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam Platina Delta A Hold Abszolút hozamú 2 684 530 230 33,7% 37,3% Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF Erste Árupiaci 63 963 021 28,9% 3,2% OTP Török Részvény A OTP Részvény 2 590 092 704 28,5% -5,2% Erste Arany Alapok Alapja HUF Erste Árupiaci 11 427 172 649 28,2% 2,4% Eurizon Arany Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 5 978 809 897 25,6% 19,0% MBH Arany Alapok Alapja A MBH Árupiaci 2 426 074 904 25,4% 19,7% K&H Ázsia Alap KBC AM Részvény 5 607 724 078 24,8% -2,3% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény A Erste Részvény 12 853 417 473 22,0% 42,8% BUX ETF OTP Részvény 3 837 192 613 21,4% 36,5% MBH Globális Biztosítói Részvény A MBH Részvény 1 315 216 181 21,3% 3,5% MBH Észak-Amerikai Részvény MBH Részvény 9 961 847 805 21,2% 9,3% Eurizon Indexkövető Részalap HUF-BGTP Eurizon Részvény 3 844 824 541 21,1% - Generali Mustang ESG A Generali Részvény 14 275 890 939 20,6% 13,6% Allianz Hazai Indexkövető Alap Allianz Részvény 3 817 698 586 20,2% 35,3% Diófa Jövőkép ESG Részvény Gránit Részvény 1 932 814 360 20,1% 13,1% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig

TBSZ

Az állampapírokon (és az ingatlanalapokon) kívül a legtöbb megtakarítási lehetőséget 15% kamatadó és 13% szocho sújtja, ezek azonban elkerülhetőek, ha valaki hosszabb távú befektetésekben gondolkodik. Erre kiváló lehetőséget nyújthatnak a TBSZ-ek, amelyet ha még idén sikerül megkötni egy szolgáltatónál, mentesülni lehet a 13%-os szocho megfizetése alól. Erről részletesen itt írtunk.

A TBSZ-megtakarítások hozamának adózása 2025-től Adónem 3 éven belüli feltörés 3-5 év közötti feltörés 5 év után szja 15% 10% 0% szocho 13% 8% 0% Össz adóteher 28% 18% 0% Forrás: Portfolio-gyűjtés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ