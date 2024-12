Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2025-ben? - Megkérdeztük a vezéreket

Támogató piaci környezet, soha nem látott népszerűség a befektetési alapok iránt, magasabb kockázatú befektetések népszerűsége, kihívásokkal teli jogszabályi környezet, a devizás befektetések előretörése – nagyjából ezek jellemezték a 2024-es évet az alapkezelői piacon, de vajon miről fog szólni 2025? A Portfolio megkérte a legnagyobb hazai alapkezelők vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2025-re.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2024-et saját alapkezelője és az alapkezelői szektor szempontjából?

2. Mit tekint saját alapkezelője és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2025-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2025 saját alapkezelőjénél, illetve az alapkezelői szektorban?

Éder György vezérigazgató, OTP Alapkezelő

1. Az előre sejthető és a váratlan piaci turbulenciákkal együtt leszögezhetjük: jó évet zár a hazai alapkezelői szektor. A termékeknek – amelyeknek továbbra is lakossági állpapapír a legnagyobb versenytársuk – kifejezetten kapóra jött, hogy a kamatcsökkenés megállt: ezért sem volt nagy vagyonkiáramlás, sőt: nagyjából azt a beáramlást láthattuk, amelyet vártunk és meg is jósoltunk egy évvel ezelőtt. Az akkori prognózisunknak megfelelően megindultak a pénzek a magasabb kockázatú, vegyes alapok felé is.

Ami az OTP Alapkezelőt illeti: eredményes év a 2024-es. Megőriztük piacvezető szerepünket, tovább növelve a rekordmagasságú kezelt vagyont. Ehhez bővítettük a termékpalettánkat, amelyet az amerikai részvényekbe fektető OTP USA Részvény Alappal tettünk teljessé. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a hazai piacon és a térségben egyaránt kuriózumnak számít az OTP Bankkal közösen megalkotott OTP CETOP ETF, amely régiónk tőzsdei cégeinek javát foglalja egyetlen befektetési eszközbe. Akárcsak a piac többi szereplőjétől, részünkről is sok energiát igényelt, hogy megfeleljünk a jogszabályi környezet módosulásának, különösen az alapok kategorizálásában bekövetkezett változásoknak.

2. Az egyiknek minden kétséget kizáróan azt, hogy attraktívak maradjunk úgy, hogy az ügyfelek hozzászoktak a magas kamatkörnyezethez. Jóval alacsonyabb kamatszint, ám várhatóan magasabb piaci volatilitás mellett kell versenyképes hozamokat biztosítanunk. Így az ügyfelek, illetve tanácsadóik oldaláról is aktívabb vagyonkezelésre lesz szükség, és továbbra is kiemelten fontos a diverzifikáció. Közben újabb és újabb termékinnovációk szükségesek, ezt folyamatos kihívásként tartjuk szem előtt. Ugyanez a helyzet az uniós szabályozói elvárásoknak való megfeleléssel, a pénzügyi szektor különösen érintett, és – talán nem túlzás a kifejezés – szoros megfigyelés alatt áll.

3. Piacszintű trendet, amelyre mindenki igyekszik felcsatlakozni, egyelőre nem látunk. Az OTP Alapkezelőnél célunk természetesen a magyarországi piacrész, piacvezető pozíciónk megőrzése. Ezen túl 2025 a további külföldi terjeszkedésről fog szólni: az OTP Csoport külföldi leánybankjai több országban is forgalmazzák az alapjainkat, amit szeretnénk tovább mélyíteni és szélesíteni is: egyfelől nőni szeretnénk földrajzi értelemben, további országok bevonásával, másfelől az alapokba fektetett vagyont is növelni szeretnénk.

Varga Zalán vezérigazgató-helyettes, Erste Alapkezelő

1. Az alapkezelői szektor 2024-ben is sikeres évet zárhat, a befektetési alapokba jelentős megtakarítások érkeztek. Az Erste Alapkezelő teljesítményével is elégedettek lehetünk: az elmúlt évekhez képest ugyan a beáramlás mérsékeltebb volt, az elmúlt három év összesített eredményei azonban így is kiemelkedőek. Az értékesítési szerkezetben pozitív elmozdulást láttunk, az ügyfelek a kötvényalapok mellett a diverzifikált portfóliókat részesítették előnyben és a vegyes alapokat választották. A fenntarthatóság területén is jelentős eredményeket értünk el: az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2024. február 22-én a magyar ingatlanalapok közül elsőként nyerte el az ESG minősítést. Emellett az Erste Alapkezelő munkáját a Klasszis díjátadón elnyerte az „Év ESG Alapkezelője” címet, amely a fenntartható befektetések iránti elkötelezettségünket igazolja.

2. A 2025-ös év legnagyobb kihívása az emelkedő piaci volatilitás lehet, amely komoly hatással lesz a befektetőkre. Donald Trump megválasztott amerikai elnök gazdaságpolitikája sok bizonytalanságot hordoz, különösen a vámintézkedések terén, amelyek akár vámháborúhoz is vezethetnek. A részvénypiacokon a magas árazás jelent kockázatot, különösen a technológiai szektorban. Az ilyen helyzetekben elengedhetetlen, hogy a befektetők kiegyensúlyozzák portfóliójukat: megosszák megtakarításaikat a különféle eszközosztályok, valamint a részvénypiac esetében a különböző szektorok között, amely ellenállóbbá teszi őket a piaci kilengésekkel szemben.

3. Az Erste Alapkezelő továbbra is arra törekszik, hogy ügyfeleit jól diverzifikált portfóliók kialakítására ösztönözze, legyen szó különböző alapokból álló portfóliókról vagy aktív vegyes alapokról. Ehhez kívánunk minden eszközt biztosítani, befektetési alap palettánkat folyamatosan szélesítjük. A portfóliókezelési szolgáltatásainkat is fejlesztjük, hogy még hatékonyabb és rugalmasabb megoldásokat nyújthassunk ügyfeleinknek. Emellett továbbra is elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett: célunk, hogy 2025-ben alapjaink fele fenntarthatósági minősítéssel rendelkezzen, így ügyfeleink még több lehetőség közül választhassanak a felelős befektetések terén.

Ács Tamás vezető, K&H Alapkezelő

1. Az alapkezelői szektor iránt a befektetők bizalma töretlen: negyedévről-negyedévre emelkedik a szektor által kezelt vagyontömeg. A K&H-nál 2024 harmadik negyedévéig, több, mint 300 milliárd forinttal, 1650 milliárd fölé emelkedett a kezelt ügyfélvagyon. Ez a növekedés annak köszönhető, hogy a befektetőink kiváló hozamokat értek el idén, és évről-évre egyre több ügyfél dönt úgy, hogy ránk bízza megtakarításait.

Hiszünk abban, hogy felelős alapjainkkal a befektetésünk hozama mellett egy fenntarthatóbb, élhetőbb világot is támogatunk és ezt ügyfeleink is értékelik. A felelős alapokban kezelt vagyon mára több mint fele a teljes kezelt vagyonnak. Digitális csatornákon keresztül elérhető a befektetési alapjaink széles köre. Idén szeptembertől már mobilon igényelhető nyugdíjbiztosítás is, ami révén ugyanúgy az alapkezelőnk által menedzselt termékekbe fektethetnek az ügyfelek.

2. Mára nemcsak az infláció, hanem a kötvényhozamok is csökkenőben vannak. Ha a befektetők továbbra is szeretnének inflációt meghaladó hozamokat elérni, akkor fokozatosan nyitniuk kell majd a részvény és a hosszú kötvény befektetések felé.

Az elkövetkező időszakban szeretnénk vegyes alapjainkat fókuszba helyezni, melyen keresztül egy teljes körű, rövid és hosszú kötvényeket, valamint részvényeket is tartalmazó portfólióhoz juthatnak hozzá ügyfeleink. Ezek az alapok már 20 éves múltra tekintenek vissza nálunk és különböző piaci környezetben bizonyítottak, nem véletlen, hogy ebben az eszközkategóriában a piacvezetők között vagyunk.

3. Az alapkezelői szektor gyorsan reagál a piaci és a gazdasági környezetben beállt változásokra, figyelembe véve az előttünk álló negyedévek kilátásait. A forint folyamatos gyengülését tapasztalva ügyfeleink egyre inkább érdeklődnek a devizás befektetések iránt. A termékpalettánk teljes, melyben megtalálhatóak pénzpiaci, kötvény, vegyes és részvény alapok is, mind EUR-ban, mind pedig USD-ban. Mi több, forintos vegyes alapjaink részvényrészét, valamint egyes forintban kibocsátott részvényalapokat nem fedezzük le a forint gyengülésével szemben, így amennyiben a forint leértékelődik, amire a jövőben is számítanak a piaci elemzők, az ügyfelek vagyona forintban gyarapodik. Arra számítunk, hogy ezen befektetések iránti érdeklődés mind nálunk, mind pedig az egész szektorban egyre inkább fokozódik majd a következő időszakban. Ügyfeleink kiszolgálásában egyre nagyobb hangsúlyt kap Kate, a digitális pénzügyi asszisztensünk.

Tóth Nándor vezérigazgató, MBH Alapkezelő

1. „Újabb mozgalmas év van mögöttünk.” – mondtuk ezt már jó párszor az elmúlt egy-két évtizedben. 2024-ben sincs másképp. Az MBH Alapkezelő három új koncepciójú ESG Alap indításával kezdte az évet. Ezt követően markáns ágazati jogszabályváltozásnak kellett megfelelnünk, ami kőkemény háttérmunkával látta el szektort (és a Felügyeletet is) a nyári hónapok folyamán. Az év második felében új alapok indításával és a meglévők átalakításával, konszolidálásával mentünk előre.

Mindezekkel együtt sikeresnek ítéljük az évet. Kiváló hozamteljesítményt értünk el az alapjaink túlnyomó részével, köszönhetően az elmúlt időszak volatilisebb szakaszaiban kiépített pozícióknak és a kollégák kiváló reakciójának az aktuális piaci mozgásokra.

A 2024-ben megvalósított befektetési stratégia módosításokkal az elkövetkező évekre vonatkozóan is olyan feltételeket teremtettünk, hogy az MBH Alapkezelő és az alapjaink növekedése minimum fenntartható lehessen. Cél a piaci részesedésünk további dinamikus növelése.

2. Az első a hozamkörnyezet és a piacok viselkedése. Az elmúlt években mind a részvény, mind a kötvénypiac jól teljesített, ami az alapok számára is kiváló hozamokat generált. Ezzel párhuzamosan a lakossági állampapírok teljesítménye is kiemelkedő volt. Mindezek nyomán a befektetők megszokták az erős, kétszámjegyű hozamokat, melyet már kevésbé lehet majd könnyedén teljesíteni, alacsony kockázatvállalás mellett pedig még kevésbé. Itt domborítható ki az a hozzáadott érték, melyet az alapkezelőknél dolgozó szakértői csapat képvisel. Azon dolgoztunk, hogy ezt mindinkább a felszínre hozzuk.

A második a fiatalabb befektetői korosztály elérése, melyet új eszközosztályokba, új szektorokba való befektetések lehetőségével kívánunk erősíteni jövőre. A harmadik a szabályozás, mely 2025-ben - egyelőre úgy tűnik - az önkéntes nyugdíjpénztárakat érintő változások kapcsán igényel majd kiemelt figyelmet. Az MBH Alapkezelőnél a vagyonkezelői és pénztári szektor tagjaival is aktív kommunikáció folyik.

3. Ez év elejétől olyan stratégiai irányváltást hajtottunk végre a befektetéskezelési területen, melynek keretében nagyobb hangsúlyt adtunk az aktív portfóliókezelésnek, így az abszolút hozamú alapoknak is. A szakértői csapatunkban meglévő hozzáadott értéket szerettük volna ezzel kidomborítani, egyúttal aktívan készülni az elkövetkező időszakra, ahol ezeknek a stratégiák a szerepe jócskán felértékelődhet. Az utóbbi évek piaci mozgásai rengeteg jó lehetőséget biztosítottak, amit sikeresen ki is használtunk, ám alacsonyabb hozamkörnyezetben kiemelkedően fontos lesz az aktív befektetési stratégia előnyben részesítése. Ehhez a feltételeket megteremtettük. Több alapunk esetében megtörtént a váltás. A közép-kelet-európai régió piaci lehetőségeinek kihasználására pedig külön hangsúlyt is helyeztünk az MBH Centrál Alap megalkotásával. Ennek a munkának a gyümölcseit jövőre és azt követő években is szeretnénk learatni, és a befektetőink lehető legmagasabb szintű elégedettségét elérni.

Szabó Balázs vezérigazgató, Hold Alapkezelő

1. Idén a kamatok csökkenésével párhuzamosan eljött az ideje az abszolút hozamú, vegyes és részvényalapoknak is. Közel tíz éve nem láttunk ekkora érdeklődést a kötvényekhez képest kockázatosabb szegmensben. Mivel a Hold Alapkezelő a vagyonkezelésben és a befektetési alapok esetében is vallja, hogy hosszútávon érdemi helye van a részvényeknek a portfólióban, így ennek a folyamatnak mi a nyertesei vagyunk. Az év eleji 750 milliárd forintos kezelt vagyonunk már nyáron átlépte az 1000 milliárd forintot. Büszkék vagyunk rá, hogy idén elnyertük az Év Alapkezelője díjat és bár még van néhány hét az év végéig, a nekünk különösen fontos abszolút hozamú szegmensben több alapunkat is az élmezőnybe várjuk idén.

2. Globális jelenség, hogy a politika egyre inkább meghatározza a gazdasági döntéseket. Donald Trump visszatérése az elnöki székbe ennek kemény bizonyítéka. Biztosan nehezebb vele kalkulálni a fundamentálisan gondolkodó elemzőknek és portfóliómenedzsereknek. De ez a bizonytalanság a reálgazdaságban, az európai beruházásokon is meg fog látszódni. Valóban vámot vet ki az európai termékekre? Mit fog tenni az orosz-ukrán háború befejezéséért? Hogyan tervezhetünk tovább a kínai kereskedelmi kapcsolatokkal? Mik lesznek a Trumpra adott válaszreakciók? Azt hiszem ritkán megyünk neki a következő évnek ennyi kérdéssel magunk előtt. Amikor sok gazdasági szereplő együttes döntéséről kell előre gondolkodnunk, használhatjuk a múltbeli tapasztalatokat és mintákat, de amikor néhány kiemelt politikus döntéseitől függünk, ott nehezebb dolgunk van.

3. Az alapkezelői szektorban az ügyfelek elvárása továbbra is világos: mindenki nagyobb hozamot szeretne alacsony kockázatok mellett. Az ügyfelek kiszolgálása egyre inkább digitalizálódik, a portfóliókezelésen dolgozó elemzők egyre többet beszélgetnek a mesterséges intelligenciával, a bizalom viszont láthatóan az új szolgáltatások és innovációk megjelenésével is kulcsfontosságú marad. A Hold Alapkezelő legfontosabb innovációja ezért szerintem nem a technológiából jön, hanem az ügyfelekkel való kapcsolatból. Továbbra is igyekszünk nagyon nyíltan és érthetően beszélni a hozamokról, költségekről, befektetési döntéseinkről, hogy megtartsuk az ügyfeleink bizalmát.

Simon Péter vezérigazgató, Raiffeisen Alapkezelő

1. Alapvetően támogató piaci környezetet hozott a 2024-es év, a jelentősen bővülő lakossági megtakarítások számottevő része befektetési alapokba áramlott. Az attraktív visszatekintő hozamoknak és a bankkal közös tudatos értékesítési politikánknak köszönhetően sikerült a kockázatosabb alapok felé irányítani a befektetők figyelmét. Abszolút hozam stratégiával kezelt alapjaink mellett a vegyes alapok (hagyományos és ESG) bizonyultak a legkeresettebbeknek. Emellett kiemelt figyelem irányult a rendszeres befektetésekre, amelyet elsősorban a kockázatosabb részvénytúlsúlyos, illetve tiszta részvény alapokkal és sok esetben a TBSZ nyújtotta adóelőnyök mellett indítottak el a befektetők. Mindezeknek köszönhetően sikerült a tervezettnél nagyobb mértékben növelni a kezelt vagyonunkat.

2. Kérdés, hogy 2025-ben merre megy tovább a világ, maradnak-e támogatóak a piacok, folytatódik-e a fejlett világban a monetáris kondíciók lazítása és a részvénypiacok emelkedése. Hova futnak ki a geopolitikai kockázatok, sikerül-e véget vetni az orosz ukrán konfliktusnak, megnyugszik-e a Közel-Kelet? A szektor és a Raiffeisen Alapkezelő szempontjából arra készülünk, hogy az év elejei jelentős kamatbevételeket alapokba tudjuk terelni, és hogy a jövő évi piaci környezetben is vonzó alternatívát kínáljunk a befektetők széles körének.

3. Komoly digitális fejlesztésekkel készülünk, amelyek segítségével mind az egyösszegű, mind a rendszeres befektetések könnyebbé, egyszerűbbé és gazdaságosabbá válhatnak. Ezek elsősorban a mobilapplikációban jelennek majd meg. Az alapkezelői szektor egészére vonatkozóan az abszolút hozamú és vegyes alapok népszerűségének fennmaradására számítunk, emellett folytatódhat az ESG alapok lassú térnyerése is.

Kadocsa Péter vezérigazgató, VIG Alapkezelő

1. A kiugróan jó 2023-as év után 2024 reál értelemben is nagyon szép és egyes stratégiák esetében igen látványos hozamokkal örvendeztette meg a befektetőinket. Ennek köszönhetően a befektetési alapok népszerűsége soha nem látott mértékben nőtt Magyarországon és a régió országaiban is. A VIG Alapkezelő budapesti központtal ma már 10 országban értékesíti termékeit és szolgáltatásait köszönhetően részben annak, hogy jól teljesítő stratégiáink 6 devizában érhetők el. Ez a regionális terjeszkedés különösen fontos számunkra, hiszen Közép-Európa legnagyobb biztosító csoportjának alapkezelőjeként komoly felelősség, hogy minél több meglévő és új ügyfélhez hozzuk közel a befektetések világát. Ezen az úton komoly mérföldkő, hogy ma már Csehországban is sokezer ügyfél vásárolt befektetési alapjainkból a helyi partnerünknél vezetett értékpapírszámlán.

2. Vagyonkezelési szempontból rendkívül érdekes év előtt állunk. Elég csak Donald Trump győzelme nyomán várt külpolitikai és gazdasági lépésekből eredő bizonytalanságra gondolni, de az orosz-ukrán háború remélt lezárása miatt is megnőhet a piacokon a volatilitás. Kérdés az is, hogy az európai gazdaság be tud-e indulni, vagy a vámháború miatt tovább mélyül az ipar kálváriája. Mennyi kamatot csökkent az Európai Központi Bank, folytatja-e a kamatcsökkentéseket Amerikában a Federal Reserve? Kínában pedig lesz-e eredménye a rég nem látott méretű gazdasági élénkítésnek?

Hazánkban a 2026-os választási év közeledésével nő a politikai és gazdasági kockázat, ami elsősorban a forint és az államkötvények árfolyamában hozhat jelentősebb ingadozást. Üzletileg ugyanakkor a piac egyik jelentős szereplőjeként továbbra is jelentős növekedésre számítunk a sikeres befektetési stratégiáinknak, ill. azoknak az új alapoknak köszönhetően, amelyekkel a közelmúltban léptünk piacra. Jövő tavasszal a lakossági állampapírok óriási mértékben fizetnek kamatot, ezeknek az összegeknek az újrabefektetésére kiváló lehetőség a befektetési alapok széles választéka.

3. A rendkívüli árazás miatt és a háborús diszkont remélhető csökkenésének köszönhetően a régiós részvények – főleg az idén gyengélkedő lengyel piac – jól teljesíthetnek 2025-ben, emellett a lassuló európai gazdasági teljesítmény jót tehet a nemzetközi kötvényalapok hozamának is. A nagyobb piaci mozgások és csökkenő állampapír hozamok miatt előtérbe kerülhetnek a volatilitás kontrollált termékek. Ezek az „okos” befektetési stratégiák úgy igyekeznek csökkenteni az árfolyamesés kockázatát, hogy a piacok teljesítményéből minél kevesebbet kelljen ezért cserébe feláldozni. 2024-ben szépen rajtolt el a VIG Aktív Béta alapunk, mely jelentősebb részvénypiaci kitettséggel bír, de piacok ingadozásának kockázatát igyekszik aktív beavatkozással mérsékelni. 2025-ben a VIG SmartMoney alapunk átalakításával pedig kiegyensúlyozottabb kockázatvállalás mellett is lehetőség lesz innovatív kockázatcsökkentési technológiák mellett befektetni. A hazai piacon elsőként jelentünk meg olyan befektetésekkel, melyeknél az ENSZ fenntarthatósági céljainak előmozdítása a cél. A VIG GreenTrend és VIG GreenBond alapjainkkal pedig olyan befektetőket szeretnénk megszólítani, akik szeretnének katalizátorai lenni a változásoknak és pozitív hatást gyakorolni környezetünkre.

Mikesy Álmos elnök-vezérigazgató, Gránit Alapkezelő

1. Szerencsére 2023 után idén is erős évet zártak az alapkezelők; a BAMOSZ adatai alapján 2000 milliárd forint felett van a nettó beáramlás. A csökkenő hozamok ugyanakkor hoztak egy átrendeződést a piacon, hiszen már nem a rövid kötvény alapok dominálnak, megelőzték őket az abszolút hozamú alapok, amelyek alacsonyabb kamatkörnyezetben képesek attraktív hozamokat elérni – persze nagyobb kockázatvállalás mellett. Jelentős szektorszintű változás volt a 78/2014-es kormányrendelet módosítása, amely jogszabályi szintre helyezte a befektetési alapoknak – a korábban piaci gyakorlaton alapuló – kategorizálást, komoly kihívások elé állítva ezzel a szereplőket.

Áttérve a Gránit Alapkezelőre, büszkén vállalom, hogy az idei a mérföldkövek éve volt: Gránit lett a Diófából, a Grandum Ingatlankezelő megalapításával házon belülre hoztuk az alapok portfóliójában lévő közel 300 ezer négyzetméternyi hazai ingatlanállományunk üzemeltetését, első nemzetközi piacra lépésünkként a belgrádi irodapiac egyik legnagyobb szereplőjévé váltunk, átléptük az 1000 milliárd forintos kezelt összvagyont. Ráadásul méltó módon megünnepeltük Alapkezelőnk fennállásának 15 éves jubileumát is. Anyabankunk tőzsdére lépésével pedig a teljes csoport, így alapkezelőnk is még szorosabbra fűzi a kapcsolatot a tőkepiaccal. A nyilvános kereskedésnek köszönhetően a befektetők közvetlenül is részesülhetnek a Gránit Bank és ezzel együtt az alapkezelő sikerében.

2. Egy alapkezelő számára természetesen mindig az a legfontosabb kérdés, hogy milyen hozamokat tud nyújtani befektetőinek. Ez különösen a mostani, folyton változó geopolitikai és gazdasági környezetben izgalmas és kihívásokkal teli feladat. Ugyanakkor az is látható, hogy most a korábbinál alacsonyabb kamatkörnyezet alakult ki, nem lehet már kockázat nélkül magas hozamot elérni, így a háztartásoknak is egyre fontosabb lesz a befektetési portfóliójuk ingatlannal és részvénnyel történő diverzifikálása, amelyre nagyon jó eszközt jelenthetnek a befektetési alapok.

Sokak – így általunk is – boncolgatott kérdés, hogy 2025 elején, amikor kifutnak az utolsó magas PMÁP-kamatok, akkor utána milyen termékekkel lehet megszólítani az ügyfeleket. Azt gondoljuk, hogy ebből a szempontból kifejezetten előnyös nálunk, hogy a hagyományos kötvény- és részvénykitettséget ingatlankitettséggel is tudjuk fűszerezni az alapokban és a vagyonkezelt portfóliókban. Szintén élénken figyeljük szektortársainkkal egyetemben azokat az önkéntes nyugdíjpénztárakat érintő változásokat, amely alapján 2025-ben adómentesen feltörhetőek lesznek a pénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásra, hiszen az óvatosabb becslések szerint is százmilliárdos összegek mozdulhatnak meg. Az esetleges kivonásokhoz igazodó adaptív befektetési stratégiával igyekszünk támogatni ebben intézményi ügyfeleinket.

3. A digitalizáció és a fintech-szolgáltatások integrálása továbbra is kulcsfontosságú lesz az alapkezelői szektorban. Ezért is hatalmas fejlemény, hogy idén decemberben indult el anyabankunkon, a Gránit Bankon keresztüli a befektetési jegyeink online forgalmazása. A Gránit Bank által követett modell az ügyfelek gyorsabb, kényelmesebb és széleskörűbb digitális kiszolgálását teszi lehetővé számunkra is. Hatékonyságunk folyamatos fejlesztése céljából pedig AI- és robotizációs projekteket is futtatunk.

Az ESG-befektetések tekintetében azt látjuk, hogy az idei évben európai szinten is vesztett a lendületéből a korábbi dinamikus növekedés keresleti oldalról, és a magyar piacon továbbra sincs érdemi áttörés ezen a téren. Ennek ellenére a célunk továbbra is a valódi zöld alapkezelővé való válás, 2025-ben is fontos célunk, hogy tovább növeljük a környezeti jellemzőket előmozdító befektetési alapjaink számát és a portfóliókban lévő ingatlanokat is minél fenntarthatóbb módon üzemeltessük.

A már említett a nemzetközi terjeszkedéssel sem állunk le, aktívan figyeljük a régiós befektetési lehetőségeket, elsősorban az ingatlanos vonalon. Stratégiánk alapja, hogy kivisszük a tudást, és hazahozzuk befektetőinknek a magasabb hozamokat.

A válaszokat az alapkezelők 2023. végi, befektetési alapokban kezelt vagyona alapján állítottuk sorrendbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ