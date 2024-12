Ezekre a részvényekre fogadnak most a hazai profik

Decemberben elmaradt a már megszokott Mikulás-rali, köszönhetően a Fed szigorúbb monetáris hangvételének. A részvénypiacok visszaesése óvatosabbá tette a hazai portfóliómenedzsereket, de azért van egy régió, ahol még mindig látnak jó beszállási pontokat. Az utóbbi hetek mozgásaira, illetve a jövő évi kötvénykibocsátásokra reagálva a hazai kötvénykitettséget is visszavágták a magyar profik a friss portfólióajánlókban, és elárulták azt is, milyen sorsot látnak a forint előtt 2025-ben.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Elmaradt a Mikulás-rali, de még hogy

Decemberben elmaradt a Mikulás-rali, a kockázatos eszközök szinte mind lejjebb zárták a hónapot, legfőképp az amerikai költségvetéssel kapcsolatok visszaerősödő félelmek miatt, ráadásul az év végi allokációs hatások sem feltétlen a részvények oldalán állnak az erős évet követően – írják friss ajánlóikban a hazai portfóliómenedzserek.

Bár mérsékelten pozitívan indult a december eleji hangulat, a szigorú hangvételű Fed-kommentár elrontotta ezt. A kötvénypiacok, különösen a görbe hosszú vége a választások utáni szintek fölé emelkedtek (4,50% fölé), az EURUSD árfolyam 1,05 fölötti tartományból 1,04 alá esett. A részvénypiacok szintén hevesen reagáltak a szigorúbb monetáris politikára.

Van, aki úgy látja, hogy az amerikai részvénypiac magas értékeltségi mutatóit (főként a technológiai megacégek esetében) jelentős kockázatok övezik. Ezekre a pozíciókra az is veszélyt jelenthet, ha a japán jegybank az inflációs nyomás hatására folytatja a kamatok emelését, csökkentve a dollár-jen kamatkülönbözetet, ami – hasonlóan a 2024. augusztusihoz – masszív volatilitást idézhet elő a részvénypiacokon.

Európában az EKB hozta a várakozások szerinti 25 bázispontos kamatcsökkentést, ami megegyezik a USA-beli mértékkel, viszont a jövő évi kamatpályákban nagy különbség mutatkozik: 50 vs 125 bázispont az EKB javára, ami az EURUSD árfolyamát még tovább tolhatja a paritás irányába. Az európai politikusok nagy figyelemmel várják az új amerikai elnök beiktatását, különösen a vámpolitika és az orosz-ukrán háború tekintetében – értékelik az eseményeket a szakértők.

Itthon az MNB most sem csökkentett kamatot és tartósan a jelenlegi kamatszint fennmaradását jelezte előre. A decemberi két hitelminősítői döntés során a Moody’s negatív kilátás mellett nem változtatott a besoroláson, míg a Fitch negatívról stabilra javította a kilátást, ami jókora meglepetés volt, mivel a piac már beárazta a leminősítést. Az EURHUF árfolyama azonban csak néhány napig tudott fellélegezni, ugyanis az erősödő USD az EURHUF-ot a 408 körüli szintről ismét a 415-ös régióba tolta vissza.

Majdhogynem bármelyik portfólió-ajánlót olvassuk is el, azzal találkozunk, hogy érdemes egy kis forint shortot mindig magunknál tartani. A magasabban ragadó amerikai alapkamat, a feltörekvő piaci devizákat helyezheti még nyomás alá az év első felében. Vannak olyanok is, akik szerint Trump hivatalba lépése meglepetést hozhat a dollárárfolyamában, ez pedig jól jöhet a forintnak.

Biztonságra mennek most a profik

A decemberi visszaeső piaci teljesítmény ezúttal inkább a kockázatcsökkentés irányába tolta a hazai portfóliómenedzsereket. A szakértők megemelték a pénzpiaci eszközök súlyát, a kötvény- és részvénykitettség csökkentésével, emellett az ingatlankitettség tudott nőni a hónapban.

A kötvényeken belül a hazai kötvények súlyát vágták vissza, a részvények közül pedig egyedül a régiós részvénypiacon láttak most új befektetési lehetőséget.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy voltak átalakítások a modellportfóliókban. Olyannyira, hogy az első három fő kategória is változott.

A legnagyobb allokációk továbbra is a nemzetközi kötvényekben vannak, novemberhez képest még nőtt is a modellportfólión belüli súlyuk. A második legnagyobbnak számító hazai kötvények súlya jócskán visszaesett, míg az eddig a harmadik helyen szereplő fejlett piaci részvények visszaestek a negyedik a helyre egy jelentősebb kitárazás után. Helyüket az abszolút hozamú stratégiák vették át.

Megemelkedett emellett a régiós részvények és a pénzpiaci eszközök súlya is decemberben.

A kockázatkerülőbb portfóliók kialakítása egyben azt is jelenti, hogy a pénzpiaci eszközök súlya visszatért a szeptemberben látott szintre, míg a kötvényeké a március körüli szintekre esett vissza.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

