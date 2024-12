MBH: az inflációs félelmek felfelé mutatnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"A november végét jellemző korrekciót követően folytatódott a szeptember óta tartó hozamemelkedés az amerikai kötvénypiacon, ismét 4,6%-os szintre emelkedett a tíz éves papír hozama. A gazdaság továbbra is erőteljes képet mutat, az Atlanta Fed GDP előrejelzése 3% feletti értékeket mutat, a munkaerőpiacról pedig a vártnál jobb, de nem egy túlfűtött munkaerőpiac képét lefestő adatok érkeztek, az inflációs félelmek pedig felfelé mutatnak, így a hozamok a hónap elejétől emelkedni kezdtek. A Fed december közepi ülésén a vártnak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, azonban a jövő évre mindössze 2 darab vágást prognosztizáltak a döntéshozók, ami a piaci várakozásoknál jóval szigorúbb kamatpályát vetít előre.

Tovább árnyalja a kilátásokat, hogy Jerome Powell kiemelte, a további kamatcsökkentésekhez az infláció lefelé mozdulása lesz szükséges – amely most éppen nem látszik a jelenlegi adatokból, az új kormányzat várható gazdaságpolitikai intézkedéseit is elkezdték beépíteni a modelljeikbe a döntéshozó testület tagjai, ami felfelé tolhatja az inflációs pályát. Mindezek tükrében a hosszú távú FOMC kamatbecslés is 3 százalékra emelkedett, (utoljára 2018 szeptemberében (!) volt itt ez a mutató).

A fenti folyamatok egyértelmű iránymutatást adtak a világ kötvénypiacainak, így a hazai kötvényhozamok is felfelé mozdultak, legyűrve a bankok és biztosítók kényszerű vételi nyomását is. A hozamgörbe hosszabb vége ismét 7% közelébe került, azonban az új év új kihívásokat fog tartogatni, mind a jegybank, mind az államadósság-kezelő vezetésében. Azonban az előzetes tervek alapján bőven lesz kínálat a kötvénypiacon, így óvatos pozícióvállalást javaslunk a jövő évre.

A részvénypiacok esetében viszonylag csendesen telt a kereskedés ás az S&P 500 -as index is inkább oldalazott december első felében. December 18-án jött – a korábban már említett – negatív hír az amerikai jegybank szerepét betöltő FED részéről, miszerint jövőre (2025-ben) várhatóan csak összesen 50 bázispontos további kamatvágás várható. A bejelentés hatására nagy esés volt a piacokon, amelyet év végéig se tudtak teljesen kiheverni. A januári hónap nagyon izgalmasnak ígérkezik, mivel januárban beiktatják az új USA elnököt és megjöhetnek az első fontosabb konkrét intézkedésekről szóló pletykák, hírek. A kötvénypiaci hozamemelkedés amennyiben tovább folytatódik, akkor az már nyomást gyakorolhat a részvénypiacok további emelkedésére. A piaci szereplők részvénykitettsége is feszítettnek tűnik, így inkább egy alacsonyabb kockázati kitettséggel indítanánk az évet.

A következő hónapok fejleményei jelentős hatással lehetnek valamennyi részvénypiacra, ezért a fennálló bizonytalanságok közepette jelenleg nem gondoljuk indokoltnak a részvénykitettség számottevő megváltoztatását. Az eszközosztályok közötti allokációt is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

