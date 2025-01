Megszólalt a neves pénzember: eljött a hatalmas összeomlás

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja.

Szokásához híven legújabb X-posztjában sem finomkodott a guru, így kezdi a bejegyzést:

Itt van A HATALMAS PIACI ÖSSZEOMLÁS.

Ennek apropóján

az arany, az ezüst és a bitcoin vásárlására buzdítja követőit Kiyosaki,

hiszen a dollárral szemben ezen eszközök értékét nem tudják elinflálni a jegybankok - érvel.

GIANT MARKET CRASH here.Q: How can I be so bullish on gold, silver, and Bitcoin?A: Because the idiots running the Fed, Treasury, Banks, and Wall Strret only know how to print money, which makes things worse.FYI: When fake money is printed the rich, who own real assets get {:url}