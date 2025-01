Itt a lista, ezeket a fintech startupokat zabálják a befektetők

2024-ben a fintech startupok nem tündököltek olyan fényesen, mint a Covid-járvány alatt, de nagy befektetésekből akadt bőven. A kockázati tőkések leginkább az olyan vállalatokba szálltak be, amelyek már bizonyítottak: már most jelentős felhasználói bázissal rendelkeznek és vagy már most nyereségesek, vagy hamarosan elkezdenek profitot termelni. Az is látszik, hogy az AI technológiára építő cégek is népszerűek voltak. Mutatjuk az óév 10 legnagyobb fintech befektetését.