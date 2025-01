Kilőtt a forintmilliomosok vagyona – Mutatjuk, mibe fektetnek

Az összességében kedvezőnek mondható piaci hangulat, az ügyfélszámlák bővülése és a friss pénzek bevonzása a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is pozitívan hatott tavaly. A Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint december végén a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon már meghaladta a 11 ezermilliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de ádáz harcok dúlnak a legnagyobb szolgáltatók sorában. Idén további löketet adhatnak a privátbanki vagyonnak a prémium állampapírból származó kifizetések, becslésünk szerint legalább 1700 milliárd forintot tesz ki a teljes privátbanki portfólión belül a magyar állampapírok részaránya.

Túl a 11 ezermilliárdon a privátbanki ügyfélvagyon

Az egész tavalyi évet végigkísérte a vagyongyarapodás a magyar privátbanki ügyfelek körében, ez a friss pénzek mellett a még mindig kedvező tőkepiaci környezetnek is köszönhető. Mindezt a mellett sikerült összehozni, hogy több szolgáltatónál is emelkedtek a privátbanki limitek tavaly.

Összességében december végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon meghaladta a 11 ezermilliárd forintot, amely fél év alatt közel 9%-os, egy év alatt pedig több mint 20%-os (!) növekedést jelent.

További érdekesség, hogy a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővülni tudott, év végére megközelítette a 63 ezret.

A mostani privátbanki felmérésünkben a Generali Private Banking adatai már nem szerepelnek. A K&H adatai november 30-ai állapotot tükröznek.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami tavaly új rekordot, több mint 180 millió forintot jelentett.

Egyre több szolgáltatónál lehetett megfigyelni tavaly is a privátbanki belépési limit emelését. Összességében

a Bank Gutmannál lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg. Az utolsó negyedévben a K&H Private Banking belépési limitje emelkedett, a korábbi 30/100 milliós küszöb 50/150 millióra nőtt a privátbanki és kiemelt privátbanki szegmensben.

belépési limitje emelkedett, a korábbi 30/100 milliós küszöb 50/150 millióra nőtt a privátbanki és kiemelt privátbanki szegmensben. Emellett a CIB Private Banking azt közölte, hogy a mostani 60 milliós küszöb március 17-től 100 millióra vált, de hasonló limitemelési lépéseket jelentett be az OTP Private Banking is.

azt közölte, hogy a mostani 60 milliós küszöb március 17-től 100 millióra vált, de hasonló limitemelési lépéseket jelentett be az is. A tavalyi évben emellett az Equilornál és a Raiffeisennél is voltak limitváltozások.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de becsatlakozott a tavaly első ízben a felmérésünkben szereplő Apelso Wealth Management is:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 400 millióval , ezt követi

, ezt követi fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

kiemelt privátbanki szegmense és az 300 millióval, majd az Erste, a Raiffeisen és újonnan a K&H privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval.

A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva továbbra is 20 milliós küszöbbel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal,

mögötte az Apelso Wealth Management a második 886 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 505 millióval.

A Concorde esetében 2023. év végén összevonták a befektetési tanácsadás keretében és a privátbanki szolgáltatásban kezelt ügyfélkört, ami a privátbanki tanácsadók számának megugrása mellett a kezelt vagyonnak is adott egy jelentős löketet.

Közel a 63 ezerhez az ügyfélszám

A 2023-as stagnáló év után tavaly látványosabb bővülést mutatott a privátbanki ügyfélkör, ugyanakkor az egyes szolgáltatók szintén nagy a szórás a számokban.

A legkiugróbb növekedést egy év alatt a Raiffeisen Private Banking mutatta fel, ahol 45%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás.

ahol 45%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás. A második legnagyobb növekedést az Equilor Private Banking ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt évben közel 20%-kal,

ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt évben közel 20%-kal, ezt követően pedig az Erste Private Banking ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 18%-os bővüléssel.

A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik.

Több pénzt kezelnek a privátbankok, mint a lakossági állampapírok

Összességében támogató volt a tőkepiaci környezet tavaly is, a részvénypiacok emelkedtek, még ha a kötvények számára volatilisebb év is volt 2024. Mindez nagyban hozzájárult a jelentős vagyonbővüléshez a privátbanki szektorban, természetesen amellett, hogy az új számlanyitásokkal friss pénzek is érkeztek a szektorba. Meg kell jegyezni azt is, hogy révén a privátbanki ügyfelek egy jelentős köre cégvezető, a vállalati osztalékfizetések is hozzájárulhattak a vagyonbővüléshez.

A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést tavaly

a Concorde produkálta 38%-kal, mögötte

produkálta 38%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést a Hold privátbankja mutatta fel több mint 37%-kal,

privátbankja mutatta fel több mint 37%-kal, a harmadik helyen pedig az Equilor privátbankja végzett közel 31%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3415 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon 30%-át az OTP kezeli a piacon.

Az OTP mögött most is az MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1400 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1300 milliárd feletti állománnyal.

Elmondható tehát, hogy mára több pénzt kezelnek a magyar privátbanki szolgáltatók, mint amennyi lakossági állampapírokban hever.

Az idei évet nézve pedig egy új löketet is adhat a privátbanki vagyonnak a prémium állampapírból származó kamatkifizetés, hiszen tudvalevő, hogy a PMÁP-ban lévő vagyonok nagy része privátbanki ügyfelekhez köthető.

Az SPB-nél törekednek a kisegyenlegek leépítésére és ezzel a magasabb koncentráció irányába haladnak. A kezelt vagyonba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beszámítják.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 129 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával továbbra is a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 224-gyel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 53 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő több mint 11 000 milliárd forintos vagyonért 488 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve minden esetre pozitív változásról tudunk beszámolni egyes szolgáltatóknál. Tavaly a legnagyobb mértékben a már említett átszervezések miatt a Concorde Private Bankingnél ugrott meg a privátbanki tanácsadók száma, egészen pontosan duplázódott. Több tanácsadója lett ezen felül gyakorlatilag mindegyik szolgáltatónak, kivétel az UniCredit és az SPB, ahol nem változott a tanácsadói létszám (az MBH pontos adatait nem ismerjük).

A privátbanki tanácsadók létszáma viszont egyik szolgáltatónál sem csökkent, így összességében féléves és éves alapon is nagyobb bővülést mutatott fel a tanácsadói létszám, mint a privátbanki ügyfélszámlák száma.

Hány ügyfélnek van 100 millió feletti vagyona?

Mivel az utóbbi időben egyre több szolgáltató emeli meg a belépési küszöbét, így felmérésünkben a korábbi 50 millió helyett arra voltunk kíváncsiak, hány ügyfélnek van 100 millió forint feletti vagyona. Az erre adatot közlő szolgáltatók közül nem meglepő módon ott jöttek a 100%-os arányok, ahol a belépési küszöb eleve 100 millió vagy a feletti. Érdekesség, hogy az adatközlés szerint

közel 7500 milliárd forintot tesz ki az a vagyontömeg, amely 100 millió forint feletti a szolgáltatóknál, vagyis a teljes piaci kezelt vagyon 65%-a köthető a 100 millió feletti ügyfélkörhöz.

A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja december végén 76%-ot tett ki, amely stagnáló piaci koncentrációt mutat.

A nagyok közül az MBH kissé vesztett a részesedéséből, míg a többiek stagnáló részarányt tartanak:

A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 16%-ban tart részvényt, ami az elmúlt évben gyakorlatilag változatlan arányt jelent, a vagyonos ügyfelek nem lettek kockázatvállalóbbak, még a jó tőzsdei teljesítmények ellenére sem.

Továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon 45%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (27%). Érdemes azért megjegyezni, hogy a befektetési alapok sok esetben kötvény és részvény ETF-eket is jelentenek, tehát ezeken keresztül van tőzsdei és kötvénypiaci kitettségük a gazdagoknak.

Felmérésünkben arra is rákérdeztünk a privátbanki szolgáltatóknál, hogy a kötvényeken belül mekkora részaránnyal bírnak a magyar államkötvények. Az adatok szerint több privátbanki portfólióban a kötvényeket nagyjából fele arányban magyar államkötvények alkotják, persze vannak olyan szolgáltatók is, akiknél ez az arány jóval alacsonyabb. Az adatokat közlő szolgáltatóknál

átlagosan 51%-ot tesznek ki a kötvényeken belül a magyar állampapírok, ami számításunk szerint legalább 1700 milliárd forintot tesz ki a teljes privátbanki portfólión belül.

Bár azt nem tudjuk, hogy ennek mekkora része van prémium állampapírban, gyaníthatóan nagy kamatok fognak lecsapódni hamarosan a privátbanki ügyfeleknél ezekből a befektetésekből.

Milyen vagyonbővülés jöhet?

Úgy tűnik, a még mindig kedvezőbb piaci kép a szolgáltatók vagyonnövekedéssel kapcsolatos optimizmusát is erősítette. Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók eléggé megosztottak a saját teljesítményüket illetően: nagyjából fej-fej mellett vannak azok, akik 12-16% közötti, illetve 16% feletti vagyonbővülést várnak, de ennél konzervatívabb véleményekkel is találkozhatunk. Annak kapcsán nagyobb a konszenzus, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége most is a 8-12% közötti vagyonnövekedésre esett.

Hároméves időtávon a megosztottság is kiegyenlítődik a növekedési kilátásokat illetően: a 4 és 16% közötti vagyonbővülési skálán nem lehet egyértelmű várakozást kiemelni a saját vagyonukat tekintve. A piaci vagyont nézve is megosztott a terep, bár itt vezet a 8-12% közötti vagyonnövekedés.

Nem lesz sétagalopp 2025

Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most is a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, valamint a magyar gazdaság általános helyzete is.

Van olyan szolgáltató, amely a szabályozói környezet változásánál a különféle illetékeket, szektorális adókat és az olyan új intézkedéseket emelte ki kockázati faktorként, mint az önkéntes pénztári megtakarítások lakáscélra történő felhasználhatósága.

Sokan tartanak a fentiek mellett a forint estleges további gyengülésétől, amelyre a hazai fiskális és monetáris politika mellett a geopolitikai események is negatívan hathatnak.

Globális szinten kiemelik még, hogy világszerte megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, aggasztó folyamatként lehet értékelni a NATO és Oroszország elmérgesedő viszonyát, Kína és Tajvan konfliktusát, illetve a közel-keleti konfliktust is. Ezen felül az USA elnökválasztás kimenetele is befolyásoló lehet a globális hangulatra.

Itthon további kockázatként jelölik, hogy a hazai gazdaságnak strukturális problémái is vannak, a termelékenység növelése nélkül nehezen látható a fejlődés alapja. Szerencsés helyzet, hogy a fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg oldaláról egyelőre nincs feszítő helyzet, de a hozamok emelkedésével, a választási év közeledtével romló gazdasági környezetben komoly kihívások érhetik a magyar gazdaságot.

