Az arany után a rézben van nagy sztori – Mutatjuk, miért lehet az év egyik legjobb befektetése

Bár az elmúlt hetekben Donald Trump intézkedéseitől volt hangos a világsajtó, a háttérben viszont egy olyan folyamat is munkálkodik, amire jóval kevesebb figyelem irányul, mégis az év egyik legizgalmasabb befektetési sztorija válhat belőle. A fókuszban nem a történelmi csúcsról csúcsra járó arany van, hanem egy olyan fém, amelyet a gazdasági egészség indikátorának tekintenek: ez a fém nem más, mint a réz. De miért is olyan izgalmas most ez, és hogyan lehet befektetni a sztoriba?