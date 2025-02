Egyre közelebb lehet az ukrán béke – mutatjuk ki nyerhet és ki veszíthet

Felgyorsultak az események az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, miután Donald Trump amerikai elnök az orosz és az ukrán elnökkel is egyeztetett a békéről. Eközben Kína is bekapcsolódna a béketárgyalásokba. Egyértelműen új szakaszba érkezett, tehát a konfliktus és akár a háború lezárása is karnyújtásnyira lehet. Ebben a helyzetben fontos kérdés, hogyan tudunk belőle profitálni, milyen részvényeket kell adni és venni.

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Pár nap alatt óriásit fordultak az események az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Míg akár pár héttel ezelőtt is szinte elérhetetlennek tűnt a béke, Donald Trump elnök egy nap leforgása alatt egyeztetett az orosz és az ukrán elnökkel is, miközben kezdenek körvonalazódni a béke feltételei is.

Ebben a cikkben nem tisztünk latolgatni a béke esélyeit, de annyit ki lehet mondani, hogy ahogy a háború kitörésének is óriási piaci hatásai voltak, a béke is meg fogja mozgatni a piacokat. Ahogy akkor, most is lesznek majd nyertesek és vesztesek.

Ugyan a béketárgyalások akár hónapokig is elhúzódhatnak, azonban a piacok szeretik előre árazni az eseményeket, így érdemes lehet áttekinteni a részvény és kötvénybefektetéseinket, hogy vajon passzolnak-e a béke utáni új világhoz.