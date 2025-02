Ritka alkalom: többet kaszálhatsz néhány intézményi állampapírral, mint lakosságival?

Ritkán volt az utóbbi időben olyan, ami most: egyes intézményi állampapírokkal magasabb kamatot is zsebre lehet tenni, mint lakosságiakkal, a jó hír pedig, hogy ezeket a lakossági befektetők is megvehetik. Mostanra a magyarok mintegy 1700 milliárd forintot tartanak nem lakossági állampapírban, ennek egy jelentős részét Diszkont Kincstárjegyben, amelynek hozama jelenleg bőven meghaladja például a prémium állampapírok átárazódás utáni, 4-5% körüli kamatszintjeit. Összességében az új PMÁP-kamatokhoz képest igen, a FIXMÁP-énál jóval kedvezőbb kamatot viszont jelenleg nem nagyon találni az intézményi papírok között.

Portfolio Gen Z Fest 2025 Karrier, tanulás? Itthon vagy külföldön? Állásinterjú, bértárgyalás? Jövőbiztos skillek? - Megannyi kérdés, ami most egy középiskolás, egyetemista vagy pályakezdő fiatalt nyomasztanak. Ha te sem vagy még 100%-ig biztos, hogy merre és jól halad a tanulmányi vagy karrierutad, gyere el november 13-án a Gen Z Fesztre! Lakossági befektetőként lényegében kétféle állampapír közül választhatunk: lakossági állampapírok,

intézményi befektetőknek szánt, de magánszemélyek számára is elérhető állampapírok. Lakossági állampapírok Jelenleg elérhető fajtái: Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) , amely jelenleg fix 6,5%-os kamatot kínál 3 évre, de az időarányos kamatot negyedévente fizeti ki. A konstrukció jelenleg a legkelendőbb lakossági állampapír, tavaly, illetve az elmúlt hetek értékesítésének toplistáján is a FixMÁP állt az élen,

, amely jelenleg fix 6,5%-os kamatot kínál 3 évre, de az időarányos kamatot negyedévente fizeti ki. A konstrukció jelenleg a legkelendőbb lakossági állampapír, tavaly, illetve az elmúlt hetek értékesítésének toplistáján is a FixMÁP állt az élen, Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amelynek jelenleg csak egyik típusa érhető el, a 8 éves konstrukció az első évben fix, ezt követően az előző évi inflációhoz képest 0,5, illetve 1 százalékpontos kamatprémiummal érhető el, így a 8 éves PMÁP aktuálisan 7,9%-os kamatot kínál (ez azonban az áprilisi kamatfizetést követően 4,2%-ra csökken). Azzal, hogy tavaly az infláció is csökkent, a prémium állampapír iránti kereslet is megcsappant. Nem segít a helyzeten, hogy az eddigi 18-19%-os kamatszintek is fokozatosan árazódnak ki idén a kamatfizetésekkel,

amelynek jelenleg csak egyik típusa érhető el, a 8 éves konstrukció az első évben fix, ezt követően az előző évi inflációhoz képest 0,5, illetve 1 százalékpontos kamatprémiummal érhető el, így a 8 éves PMÁP aktuálisan 7,9%-os kamatot kínál (ez azonban az áprilisi kamatfizetést követően 4,2%-ra csökken). Azzal, hogy tavaly az infláció is csökkent, a prémium állampapír iránti kereslet is megcsappant. Nem segít a helyzeten, hogy az eddigi 18-19%-os kamatszintek is fokozatosan árazódnak ki idén a kamatfizetésekkel, Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) , amelynek 3 és 5 éves típusa a 3 hónapos DKJ-hozam felett biztosít 1,25, illetve 1,25-2,25 közötti kamatprémiumot - épp a minap csökkentették a kamatprémiumot -, de az induló 7,25%-os kamatszint egyelőre még így veri a legtöbb fix kamatozású állampapírt,

, amelynek 3 és 5 éves típusa a 3 hónapos DKJ-hozam felett biztosít 1,25, illetve 1,25-2,25 közötti kamatprémiumot - épp a minap csökkentették a kamatprémiumot -, de az induló 7,25%-os kamatszint egyelőre még így veri a legtöbb fix kamatozású állampapírt, Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) , amely fix 5,75% és 6,75% között lépcsősen kamatozik, és amelyet 5 évig tartva évi 6,25%-os átlaghozam érhető el (materializált változata a nyomdai MÁP+),

, amely fix 5,75% és 6,75% között lépcsősen kamatozik, és amelyet 5 évig tartva évi 6,25%-os átlaghozam érhető el (materializált változata a nyomdai MÁP+), Babakötvény , amely a PMÁP-hoz hasonlóan inflációkövető változó kamatozású állampapír, kamata az előző évi inflációt 3 százalékponttal múlja felül, így jelenleg 6,7%, de amelyet csak a gyermek 18. születésnapja után lehet felhasználni, és a Magyar Államkincstárnál érhető el, rendszeres és eseti jellegű befektetésre egyaránt alkalmas (évi maximum 1,2 millió forint befizetésig),

, amely a PMÁP-hoz hasonlóan inflációkövető változó kamatozású állampapír, kamata az előző évi inflációt 3 százalékponttal múlja felül, így jelenleg 6,7%, de amelyet csak a gyermek 18. születésnapja után lehet felhasználni, és a Magyar Államkincstárnál érhető el, rendszeres és eseti jellegű befektetésre egyaránt alkalmas (évi maximum 1,2 millió forint befizetésig), Kincstári Takarékjegy (KTJ) , amelynek 1 és 2 éves változata van 5,5%, illetve 6%-os, fix, lépcsős kamat mellett, és a Magyar Postán érhető el,

, amelynek 1 és 2 éves változata van 5,5%, illetve 6%-os, fix, lépcsős kamat mellett, és a Magyar Postán érhető el, Euró Magyar Állampapír (EMÁP), amely a lakossági állampapírok közül az egyetlen devizában elérhető, 3 éves futamidejű, változó, a 3 havi EURIBOR-t követő, jelenleg 2,704%-os kamatozású értékpapír, amelyet elsősorban forintgyengülési várakozások esetén érdemes választani a forintos állampapírokkal szemben. Mindegyik értékpapírra igaz, hogy a tényleges éves hozam (változó kamatozású vagy egyéves papírok esetében az első időszaki) csak akkor felel meg a feltüntetett kamatnak (pl. akkor lesz tényleg 65 000 forint a bruttó nyereségünk egy év alatt a 6,5%-os kamatozású papíron 1 millió forint befektetésével), ha a kibocsátási időszakban jegyezzük őket. Más esetekben nem névértéken, hanem az időarányos felhalmozott kamatot már tartalmazó, 100% feletti bruttó árfolyamon vásárolhatjuk meg őket, például a Magyar Államkincstár online felületén, a Webkincstáron és a MobilKincstáron keresztül. Nem árt észben tartani azt sem, hogy a lakossági állampapírok esetében értékesítési korlát van érvényben, ennek mértéke sorozatonként és forgalmazónként a FixMÁP esetében 250 millió forint,

a PMÁP esetében 25 millió forint,

a BMÁP esetében 250 millió forint,

a MÁP+ esetében 10 millió forint,

az EMÁP esetében pedig 500 ezer euró. A most megvásárolható lakossági állampapírok kamatadó- és szochómentesek (a 2019. június 1-je előtt vásároltakra ezeket meg kell fizetni), vagyis nem vonja el a szokásos 15% + 13%-ot az állam. A forgalmazó pénzügyi intézményeknél az értékpapírszámla-vezetésnek, a vásárlásnak és az eladásnak lehetnek tranzakciós költségei, a Magyar Államkincstárnál és ennek felületén, a Webkincstáron vagy a MobilKincstáron azonban nincs díjuk sem a vételi és eladási, sem a kamat- és tőkefizetési tranzakcióknak. Ha valaki a lejárat előtt szeretne megválni értékpapírjától, akkor annak költsége van: a forgalmazók visszavásárlási árfolyamot jegyeznek, ami a Magyar Államkincstárnál jelenleg a MÁP+ esetében például 99,5%, a PMÁP esetében pedig 99,0%. (A MÁP+ esetében a kamatfizetések hetében ez 100,0%). Ez lényegében azt jelenti, hogy a befektetési időszak teljes hozamából 0,5 vagy 1 százalékot elvonnak, amennyiben nem várjuk meg a papír lejártát, vagy MÁP+ esetében legalább a kamatfizetés időpontját. Intézményi állampapírok Lakossági befektetők számára is elérhetők a Magyar Államkötvények , amelyek a legkülönfélébb időpontban, futamidővel és kamattal kerültek kibocsátásra, és vannak fix, valamint változó kamatozásúak közöttük, sőt, fenntarthatósági célok finanszírozására szolgáló zöldkötvényeket is találunk,

, amelyek a legkülönfélébb időpontban, futamidővel és kamattal kerültek kibocsátásra, és vannak fix, valamint változó kamatozásúak közöttük, sőt, fenntarthatósági célok finanszírozására szolgáló zöldkötvényeket is találunk, a Diszkont Kincstárjegyek, amelyeket jellemzően 3, 6 és 12 hónapos futamidővel, kamatfizetés nélkül eleve névérték alatti árfolyamon bocsátanak ki, a befektetői hozamot pedig a névértéken való visszaváltás biztosíthatja. E papírokat lakossági befektetőként jellemzően a forgalmazóknál tudjuk megvásárolni. Ahogy a lakossági állampapírok többségére, úgy ezekre is eladási és vételi árfolyamot jegyezhetnek a forgalmazók, legyenek azok pénzügyi intézmények vagy a Magyar Államkincstár. Az állampapírok kibocsátását végző Államadósság Kezelő Központ honlapján megtekinthetők például a kincstári árfolyamjegyzés adatai, amelyből kiderül, hogy a Magyar Államkincstár mely állampapírt milyen árfolyamon adja-veszi, és ez milyen befektetési hozamot jelenthet a befektetőnek, amennyiben a papírt lejáratig tartja. Fontos, hogy mivel ezeket az értékpapírokat a befektetők a másodpiacon adják-veszik, ezért az állampapír lejáratát megelőző időszakban a visszavásárlási árfolyamot a forgalmazók nem garantálják előre, az napról napra változhat. Arra érdemes figyelni, hogy a 2019. június 1-je előtt kibocsátott állampapírokra is kamatadó vonatkozik, csak az ezt követően kibocsátottakat mutatja ábránk. Az itt látható hozamadatok akkor érvényesek, ha lejáratig tartjuk a papírokat. Egyéb esetekben a tényleges hozam a másodpiac alakulásától és a forgalmazó által meghatározott visszavásárlási árfolyamtól egyaránt függhet. A Magyar Államkincstár mint forgalmazó jelenleg 0,5-0,7%-ot von el az itt bemutatott állampapírok esetében akkor, amikor visszavásárolja ezeket az állampapírokat, továbbá arra is érdemes figyelni, a lejáratot megelőző 14. napig eladási és vételi árfolyamot is jegyez a kincstár, a lejáratot megelőző 13 napon belül azonban kizárólag vételi árfolyamot, a lejáratot megelőző 2 munkanapon pedig sem vételi, sem eladási árfolyamot nem jegyez. A most látott intézményi hozamszintek potenciálisan jobb kamatot is kínálhatnak a FixMÁP 6,5%-a vagy a BMÁP 7% feletti kamata helyett, de csak jóval hosszabb lejáraton, amelyen viszont ha nem lejáratig tartja a befektető az állampapírt, futnia kell a másodpiaci hozamkockázatot, ami különösen a nagyon hosszú lejáraton lehet magas az alacsonyabb likviditás miatt. A DKJ a legkeresettebb intézményi papír Az utóbbi években azt lehet megfigyelni, hogy egyre inkább szétválik a lakossági állampapírok és a lakosság kezében lévő állampapírok állománya, ami arra vezethető vissza, hogy egyre több lakossági befektető keresi az intézményi állampapírokat (volt idő, amikor a lakossági állampapírok állománya meghaladta a lakosságnál lévőt, ennek oka arra vezethető vissza, hogy intézményeknél is bent ragadtak lakossági állampapírok - nem véletlen, hogy az ÁKK azóta folyamatosan tart visszavásárlási aukciókat a forgalmazóknál). Ezek között is egyértelműen a Diszkont Kincstárjegyek a legkeresettebbek, gyakorlatilag a 2022 szeptemberétől látott 1000-2000 milliárd forint között állományi különbséget javarészt a DKJ iránti felfutó kereslet magyarázza, ami összecseng azzal, hogy a DKJ-k hozama abban az időszakban kezdett el jelentősen emelkedni, jó pár hónapig 10-16% között lehetett velük keresni ( a prémium állampapírok között is csak akkortájt jelentek meg az első, 10% feletti kamatot biztosító termékek, és még így sem tudták sok esetben felvenni a versenyt a DKJ-k akkori hozamszintjeivel). A lakosság által tartott DKJ-állomány 2023 első felében volt a csúcsán, több mint 1200 milliárddal, azóta, részben a kamatkörnyezet csökkenésének köszönhetően, a lakossági DKJ-állomány is visszaesett, tavaly decemberben 641 milliárd forintos szinten állt. Úgy tűnik azonban, hogy az intézményi állampapírok, és ezen belül a DKJ-k iránti lakossági kereslet januárban ismét felélénkült, erre enged következtetni Nagy Márton korábbi közlése, miszerint a lakosság mintegy 139 milliárd forinttal növelte az állampapír-állományát február elejéig, és mivel tudjuk, hogy a lakossági állampapír-állomány 47 milliárddal nőtt, ebből kiindulva közel 100 milliárd forint az intézményi állampapírokban csapódhatott le az év első hónapjában. A DKJ-k esetlegesen ismét felugró kereslete részben a lakosság kivárási politikáját mutathatja, hiszen az utóbbi hetekben, és a következőkben is jelentősebb kamatfizetések várhatóak, elsősorban a PMÁP-okból, és a DKJ-k hozama most magasabb, mint amit az átárazódó prémium állampapírok tudnak majd a következő évre nyújtani. Nem hoz viszont érdemben magasabb hozamot egy DKJ, mint egy FixMÁP, még a fix papír idő előtti visszaváltása esetén sem, így sokkal valószínűbb, hogy azok kereshetik most leginkább a DKJ-kat a lakossági befektetők közül, akik jelentősebb vagyonnal bírtak például a prémium állampapírban, és a lakossági állampapíroknál érvényben lévő értékesítési korlát miatt megtakarításuk egy részével kiszorulhattak a lakossági piacról. Amire még érdemes gondolni Összegyűjtöttünk még néhány szempontot, amire érdemes figyelni: a csökkenő infláció miatt ismét közelebb került egymáshoz a lakossági és intézményi állampapírok piaca a hozamkilátások szempontjából, így a jelenlegi környezetben érdemes résen lenni, és folyamatosan figyelni, hogy éppen a lakossági vagy az intézményi papírok között találunk kedvezőbb hozamokat (bár az ÁKK a lakossági állampapírok esetében igyekszik valamekkora hozamprémiummal operálni, ennek a prémiumnak a mértéke az utóbbi időszakban egyre csökkent).

ismét közelebb került egymáshoz a lakossági és intézményi állampapírok piaca a hozamkilátások szempontjából, így a jelenlegi környezetben érdemes résen lenni, és folyamatosan figyelni, hogy éppen a lakossági vagy az intézményi papírok között találunk kedvezőbb hozamokat (bár az ÁKK a lakossági állampapírok esetében igyekszik valamekkora hozamprémiummal operálni, ennek a prémiumnak a mértéke az utóbbi időszakban egyre csökkent). a visszavásárlási költség a Magyar Államkincstárnál MÁP+ esetében 0,5%, a PMÁP esetében 1% (ennyi az idő előtti eladási költség, még állampapírcsere esetén is), de más forgalmazóknál ennél jóval magasabb is lehet, különösen az értékpapírszámla egyéb költségeivel együtt, ezért érdemes alaposan tájékozódni szolgáltatóválasztás és -váltás előtt,

a Magyar Államkincstárnál MÁP+ esetében 0,5%, a PMÁP esetében 1% (ennyi az idő előtti eladási költség, még állampapírcsere esetén is), de más forgalmazóknál ennél jóval magasabb is lehet, különösen az értékpapírszámla egyéb költségeivel együtt, ezért érdemes alaposan tájékozódni szolgáltatóválasztás és -váltás előtt, nem lakossági állampapírok esetében a lejárat előtti eladás a másodpiac ingadozásai miatt jelentős hozamveszteséggel is járhat,

a másodpiac ingadozásai miatt jelentős hozamveszteséggel is járhat, az inflációkövető lakossági állampapírok esetében a jövőben kibocsátandó állampapír-sorozatok kamatprémiuma alacsonyabb és magasabb is lehet a mostaninál (a már kibocsátotté nem változik), így nem lehetünk biztosak abban, hogy egy jövőre megjelenő új PMÁP pl. ugyanolyan kamatozású lesz, mint a most megvásárolható,

esetében a jövőben kibocsátandó állampapír-sorozatok kamatprémiuma alacsonyabb és magasabb is lehet a mostaninál (a már kibocsátotté nem változik), így nem lehetünk biztosak abban, hogy egy jövőre megjelenő új PMÁP pl. ugyanolyan kamatozású lesz, mint a most megvásárolható, akármilyen állampapírt vásárolunk is, lejártakor újrabefektetési kockázatunk keletkezhet, vagyis a mai kamatkörnyezet nem vetíthető ki egy az egyben a jövőre, és akár a futamidő nem megfelelő megválasztásából is fakadhat, hogy jóval alacsonyabb állampapír-befektetési lehetőséget találunk majd folytatásként,

keletkezhet, vagyis a mai kamatkörnyezet nem vetíthető ki egy az egyben a jövőre, és akár a futamidő nem megfelelő megválasztásából is fakadhat, hogy jóval alacsonyabb állampapír-befektetési lehetőséget találunk majd folytatásként, emelkedő kamatkörnyezetben nem feltétlenül érdemes hosszú időre bebetonozni magunkat intézményi állampapírokba, mert ezzel lecsúszhatunk az időközben őket utolérő, esetleg magasabb kamatozásúvá váló lakossági állampapírokról,

nem feltétlenül érdemes hosszú időre bebetonozni magunkat intézményi állampapírokba, mert ezzel lecsúszhatunk az időközben őket utolérő, esetleg magasabb kamatozásúvá váló lakossági állampapírokról, a kifizetett kamat újrabefektetése csak a MÁP+ esetében automatikus, így az újrabefektetési kockázat kamatváltozás esetén csak a kamatjövedelem esetében is fennáll,

csak a MÁP+ esetében automatikus, így az újrabefektetési kockázat kamatváltozás esetén csak a kamatjövedelem esetében is fennáll, a 2019. június 1-je előtt kibocsátott vagy megvásárolt állampapírok kamatadókötelesek (a Babakötvény kivételével). A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ