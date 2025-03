Újabb milliárdos született Magyarországon

Húsz hét halmozódás után ismét telitalálatos született az Ötöslottón. A gigászati összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkezni a nemzeti lottótársaságnál - közölte a Szerencsejáték Zrt.

A 2025-ös év első telitalálatosa született Magyarország legismertebb lottójátékán. A 2025. mácius 8-i sorsoláson

az Ötöslottón 8, 11, 22, 53, 64-as számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 4 054 838 585 forintot nyert.

A Nőnapon elvitt összeg minden idők legnagyobb 7. nyereménye a játék elmúlt 68 éve alatt.

A sorsoláson 4 találatos is jócskán született, a nyertesek fejenként 919.525 forintot kapnak majd. A nagynyeremény miatt felfutó forgalmat jól mutatja az is, hogy 4283 darab három találatos és 103.092 darab két találatos is volt a megjátszott szelvények között az Ötöslottón.

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik - írja a lottótársaság.

