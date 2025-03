Erről senki nem beszél: ezért haldokolnak az amerikai befektetéseid

Az amerikai részvénypiacnak idén nagyon rossz éve van. Kicsit több, mint 3 hét leforgása alatt 13% feletti esés az eddig győztesnek számító technológiavezérelt Nasdaq 100 indexben nagyon ritkának számít. Amikor ilyen történt, akkor általában további esések következtek idővel. Eddig minden olyan erősnek tűnt és megszokott volt, hogy néhány százalékos esésekre már lecsaptak a vevők, most meg mintha zsinóron húznák lefele az amerikai piacokat. Mégis mi történik itt?

Sokan Trump elnök gazdaságpolitikáját, vagy az amerikai piacok túlértékeltségét, vagy a technológiavezérelt emelkedés kifulladását hozzák fel érvként és ezek minden bizonnyal számítanak is. Ezeket az okokat nem most szedtük össze, ahogy a tavaly júliusi esésnél is, most is előre szóltunk.

Azonban a háttérben van egy mechanizmus, amiről nagyon keveset beszélnek, pedig szép lassan veszi el a piac életerejét. A megoldás most is, ahogy hónapokkal korábban az amerikai jegybank kezében lenne, de valamiért nem tesznek semmit. Nem a kamatcsökkentésre gondolunk, egész más van a háttérben, a keveset emlegetett likviditási trendek.