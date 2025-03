Lakástakarékok 2025-ben: pénzkidobás vagy aranybánya?

Immár két éve annak, hogy a kamatszintek megnövekedésének hatására két korábbi szereplő, az OTP és az Erste is ismét belépett a lakástakarék-piacra, így a Fundamentával együtt három szereplőssé bővült ki a piac. Az állami támogatás hiánya miatt a termékek már kisebb hozamot kínálnak, mint fénykorukban, de még mindig van lehetőség szabad szemmel is jól látható hozamot elérni, mégpedig 4-10 évre befixálva. Mostani körképünkben bemutatjuk az LTP-piac aktuális kínálatát, legyen szó akár megtakarítási, akár hitel-fókuszú konstrukciókról.

2018-ban egy huszárvágással megszűnt a népszerű lakástakarékok állami támogatása, így a konstrukció egy pillanat alatt elveszítette a fő versenyelőnyét, 2023 tavaszán azonban hosszú szünetet követően a bankoknak lehetőségük nyílt arra, hogy piaci alapon újraindítsák az LTP-ket. Az új lakástakarékok akár 30%-os kamatbónuszt fizetnek a befizetések után, így legkedvezőbb esetben 6%-os évesített hozamú (egységesített betéti kamatláb-mutató, EBKM) ajánlatot is el lehet csípni.

Gyorstalpaló a lakástakarékokról



A lakás-takarékpénztár (röviden LTP) egy széles körben ismert lakáscélú megtakarítási program, melynek fő előnyei a kiszámíthatóság, az adómentesség, illetve a szimpla bankbetétekhez képest jellemzően magasabb hozampotenciál. Egy lakástakarék keretein belül havi rendszerességgel van lehetőség befizetni a saját névre szóló számlára, az egy szerződésben vállalható havi befizetés mértéke a mai piacon 10-100 ezer forint között mozog. A lakástakarékkal rendelkezők elhelyezett betéteit az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja, így a megtakarítás kockázatmentesnek tekinthető. A lakástakarék szerződés kifutásakor előre rögzített feltételekkel van lehetőség jelzáloghitel felvételére, ami tovább bővíti a megtakarítók pénzügyi mozgásterét.

A 30% jóváírás nem egyenlő 30% évesített hozammal

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a lakástakarékok által biztosított, általában maximum 30%-os egyszeri jóváírás közel sem eredményez 30%-os éves hozamot. Például egy 8 év futamidejű megtakarítás esetében az első havi befizetés 8 éven keresztül csak "csücsül" a számlán, és 8 év elteltével érkezik meg rá az egyszeri, 30%-os jóváírás. A tőkearányos megtérülés emiatt annál rosszabb, minél hosszabb ideig áll a pénz a számlán – azaz például sokkal gyengébb befektetés egy 30% jóváírást biztosító 8 éves megtakarítás, mint egy ugyanekkora jóváírást fizető 4 év futamidejű konstrukció. A 30%-os befizetésarányos jóváírást és havi rendszerességű befizetést alapul véve kiszámíthatók a különböző futamidejű elméleti megtakarítások évesített hozamai, ezeket az alábbi ábrán szemléltetjük.

Rövidebb időtávon be kell érni évi 4-5%-os hozammal

A lakástakarékok legrövidebb futamidejű konstrukciói 4-5 éves megtakarítást tesznek lehetővé: az OTP-nél 48 hónap (4 év), az Ersténél 60 hónap (5 év), a Fundamentánál pedig 46 hónap (3 év 10 hónap) a lehető legrövidebb futamidő. A minimális havi befizetés jellemzően 10 ezer forint, a maximum pedig havi 50-100 ezer forint is lehet.

A megtakarítás nyereségének elsődleges forrása az egyszeri kamatbónusz/kamatprémium, amely a rövidebb (4-5 éves) futamidejű szerződéseknél szolgáltatótól függően a teljes futamidő során teljesített befizetések 10-15%-a. Ezenkívül betéti kamatot is fizet a szolgáltató, de ezek most a 0,1-1,5%-os tartományban helyezkednek el, így jóval kisebb mértékben járulnak hozzá a nyereséghez. A rövid futamidejű szerződésekkel aktuálisan elérhető hozamokat az alábbi ábrán szemléltetjük, eltekintve az akciós ajánlatoktól.

Rövid távon jelenleg a Fundamenta kínálja a legmagasabb – nem akciós – hozamot a befektetők számára: havi 20 ezer forintos szerződés esetén 3,83%-os évesített hozamot (EBKM) zsebelhetnek be a megtakarítók, míg 50 ezer forint befizetésével 4,16%-os hozam elérésére van lehetőség.

Az LTP-k lejáratát követően hitelfelvételre is lehetőség nyílik, ezeket előre ismert feltételekkel vehetik igénybe a megtakarítók. A szerződéses összeget a teljes felvehető megtakarítás és a maximálisan felvehető hitelösszeg összege adja ki. Látható a táblázatban, hogy a hitelösszegek viszonylag alacsonyak, havi 50 ezer forintos befizetés mellett az OTP-nél 1,65 millió forintot, az Ersténél 4,64 millió forintot, a Fundamentánál pedig 1,73 millió forintot vehetnek fel lakáskölcsönként a megtakarítók. A hitelek költsége (teljes hiteldíj-mutató, THM) a 8,8-11,8%-os sávban helyezkedik el – ez bizony jóval magasabb kamatszint, mint a piacon ma elérhető, 6-7% környéki kamatok.

A rövid futamidejű konstrukciók hátránya, hogy ingatlanpiaci léptékkel mérve viszonylag alacsony összegű lejárati egyenleget eredményeznek. (Igaz, hogy az LTP nem csupán lakásvásárlásra vagy -építésre, hanem egyéb lakáscélokra, például felújításra, hiteltörlesztésre is felhasználható, ezeknél a céloknál pedig már számottevő hatása lehet a felhalmozott összegnek.)

Mivel a teljes megtakarítási időszak 46-60 hónap, ezért havi 20 ezer forint befizetése esetén nagyságrendileg 1-1,2 millió forint saját megtakarítás gyűlik össze. Ehhez hozzáadódik az egyszeri 10-15%-os kamatbónusz, illetve némi betéti kamat,

ezáltal a felvehető megtakarítás 4-5 év múltán 1-1,4 millió forint között helyezkedik el.

Havi 50 ezer forint befizetése esetén természetesen nagyobb összegek adódnak, ekkora vállalással 2,5-3,5 milliós lejárati egyenlegre számíthatnak a befektetők.

Kérdés, hogy ekkora összeg mire elegendő a 2025-ös lakáspiacon. A legfrissebb KSH-adatokra alapozva ma országosan már 37 millió forint, Budapesten pedig 58-59 millió forint lehet a használt lakások átlagos ára. Egy 5 év futamidejű, havi 50 ezer forintos konstrukcióból kiindulva az országos átlagárnak alig 9%-át, a budapesti átlagárnak pedig kevesebb mint 6%-át (!) tenné ki az LTP lejárati egyenlege. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az összeg nem ma áll rendelkezésre, hanem 5 év múlva, márpedig addigra tovább emelkedhetnek az ingatlanárak.

Egyértelmű tehát, hogy egy ilyen LTP lejárati egyenlege még egy lakásvásárláshoz szükséges önerő szintjét sem tudná megközelíteni, tekintve, hogy banki hitelből történő finanszírozás esetén a vételár legalább 20-25%-át önerőből kell kifizetni. Ugyanakkor egyéb engedélyezett lakáscélokra, felújításra, bővítésre, beépített bútor beszerzésre akár a megtakarítási rész is elegendő lehet – a lakástakarékkal rendelkezők felhasználási céljairól itt írtunk a közelmúltban. (A jelenlegi LTP-knek mellesleg az is nagy előnyük a korábbi, államilag támogatott konstrukciókhoz képest, hogy sokkal könnyebben lehet igazolni a lakáscélú felhasználást.)

Fontos tudni, hogy egy megtakarítás hozamát nagyban befolyásolja a fizetendő költségek mennyisége:

aki le tud csapni egy akciós ajánlatra, ő számottevően nagyobb nyereségre tehet szert azonos futamidő alatt.

Az Erste akciója keretein belül most a teljes számlanyitási díj megspórolható, ami a szerződéses összeg 1%-át jelenti. Az akciónak köszönhetően az Erste 5 év futamidejű termékének EBKM-je havi 20 ezer forintos megtakarítással 4,57%-ra emelkedik, havi 50 ezer forintos befizetésnél pedig 5,01%-os akciós EBKM adódik.

A Fundamenta háza táján ugyancsak találunk akciós lehetőségeket: az Extra jóváírási akció keretein belül legalább 40 ezer forintos havi befizetés esetén a szerződéses összeg 1,25%-át, legalább havi 60 ezer forint esetén pedig a szerződéses összeg 1,75%-át jóváírják a számlán a futamidő végén. Ez például egy 46 hónap futamidejű, havi 50 ezer forintos szerződés esetén plusz 43 ezer forint nyereséget jelenthet.

A Fundamenta Gyerek akció keretein belül hasonlóképpen egyszeri plusz 5 százalékpont kamatbónusz kapható az adott konstrukció alapkondícióin felül, ez a Gyarapodó lakásszámla esetében 3,76-4,85% közti EBKM elérését teszi lehetővé.

Hosszabb időtávon akár 6%-os hozam is elérhető

A fentieknél valamivel jobb hozamot biztosítanak a hosszú futamidejű, 8-10 éves LTP-k: ezek akár 30%-os egyszeri kamatbónuszt is fizetnek a futamidő alatt teljesített összes befizetés arányában.

A 30%-os kamatbónusznak köszönhetően – akció nélküli esetben – legfeljebb 5,5-5,6%-os EBKM érhető el, jelenleg az OTP ajánlata a legkedvezőbb ebből a szempontból. A dobogó második és harmadik helyét az Erste 8 és 10 éves konstrukciói foglalják el, míg a Fundamenta ajánlata ezen az időtávon lemarad a mezőnytől.

A hosszabb megtakarítási időnek és a nagyobb arányú kamatbónusznak köszönhetően 8-10 éves távon lényegesen nagyobb megtakarítási összegekhez lehet eljutni. Havi 20 ezer forint befizetése 2,5-3,1 milliós lejárati összeget tesz lehetővé, míg havi 50 ezer forinttal 6,2-7,8 milliós egyenleg is összegyűlhet a futamidő végére. (Természetesen ismét felvetődik a kérdés, hogy addigra hol lesznek az ingatlanárak.)

Itt is említést érdemel az Erste számlanyitási díjat elengedő akciója, ami a 8 éves konstrukciónál akár 6,1%-ot is elérő hozamot tesz lehetővé. A 10 év futamidejű szerződésnél akciós feltételekkel a vállalt havi befizetés nagyságától függően 4,3-4,9%-os EBKM keletkezik.

Milyen speciális LTP-k érhetők el a piacon?

A fent bemutatott lakástakarék-ajánlatokon túl létezik egy speciális LTP is, amely egy sajátos élethelyzetre hivatott megoldást nyújtani. Ez a Fundamenta Otthontervező konstrukciója. Az Otthontervező lakásszámla futamideje 5 évtől 13,5 évig terjed, a maximális havi befizetés 100 ezer forint lehet, a kamatbónusz mértéke egyszeri 5%. Ezáltal a befektetés hozama (EBKM) legkedvezőbb esetben 1,04% lehet, ami – lássuk be – nem veszi fel a versenyt a megtakarítási fókuszú LTP-ajánlatokkal. A Fundamenta 5%-os Gyerek akciója az Otthontervező lakásszámlánál is érvényesíthető, ennek hatására az EBKM 0,93-2,38% közti értéket vehet fel.

Hitel szempontjából viszont kifejezetten megérheti az Otthontervező: a futamidő végén felvehető lakáskölcsön kamata 3,9-4,9% közt mozog, a teljes hiteldíj-mutató (THM) pedig 5,45-5,73% között lehet. Láthattuk, hogy a megtakarítási fókuszú LTP-k esetében 10-11% közti THM a jellemző, amihez képest látványos az Otthontervező konstrukció előnye. A felvehető hitel összege is igen jelentős lehet:

a leghosszabb futamidejű (161 hónapos) konstrukciónál havi 100 ezer forintos befizetés esetén közel 23,2 millió forint hitelhez juthatnak a megtakarítók.

Fontos tudni, hogy mindhárom LTP banki tulajdonban van (a Fundamenta kicsivel több mint egy éve az MBH Bankéban), ezáltal képesek arra, hogy egy csoporton belüli banktól származó, piaci kamatozású vagy kamattámogatott hitellel egészítsék ki az LTP-s hitelt anélkül, hogy egy versenytárs pénzintézet jelzálogjogát is be kellene jegyeztetni az ingatlanra.

