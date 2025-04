Nyugdíjpénzek: rázósan indult az év, ezt nem fogják zsebre tenni a nyugdíjra gyűjtők

Idén eddig nem voltak könnyű helyzetben azok, akik szorgosan gyűjtögetnek a nyugdíjas éveikre: a vámháború okozta piaci turbulenciák az önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári hozamokra is rányomták a bélyegüket, a pénztári portfóliók többsége csak nagyon szerény teljesítményt tudott felmutatni az első negyedévben. Amilyen jó volt az előző két év a hozamok szempontjából, olyan rázós lehet az idei év, de hosszabb távon nézve még mindig bőven pozitív az a hozammérleg.

Azt lehetett sejteni, hogy Donald Trump hivatalba kerülésével vége az eddigi nyugodtnak mondható tőkepiaci helyzetnek, de Trumpék vámháborúja alapjaiban írta át az idei évre vonatkozó várakozásokat, ilyen bizonytalanságok közepette pedig a tőke is keresi a helyét.

Az év első három hónapjában a megnövekedett kockázatok Európa felé fordították a befektetők figyelmét, miközben az amerikai tőzsdék évek óta nem zártak ilyen gyenge negyedévet, mint most.

Mindez az önkéntes nyugdíjpénztári teljesítményeket sem hagyta hidegen, jóval szerényebb hozamokat láthattunk idén eddig, és

miközben a rézvénytúlsúlyos portfóliók némelyikével még lehetett 3-4% körüli teljesítményt elérni, a kockázatkerülőbb eszközökben ülők megtakarítása nem sokat gyarapodott eddig.

Az MNB oldalán elérhető, legfrissebb, március végi árfolyamadatok alapján több olyan pénztári portfólió is akad, amely mínuszban zárta az első negyedévet , ezek között egyaránt találunk kockázatkerülőbb és kockázatosabb portfóliókat is.

, ezek között egyaránt találunk kockázatkerülőbb és kockázatosabb portfóliókat is. A pénztárak közül kiemelkedik az Allianz és az Alfa Nyugdíjpénztár , ennél a két szolgáltatónál volt ugyanis egyedül olyan portfólió, amely 5% feletti hozamot ért el (a másik oldalon viszont az Alfa Mega Trend alapja gyengült a legnagyobbat idén eddig).

, ennél a két szolgáltatónál volt ugyanis egyedül olyan portfólió, amely (a másik oldalon viszont az Alfa Mega Trend alapja gyengült a legnagyobbat idén eddig). Általánosságban elmondható, hogy továbbra is a nagyobb kockázatot vállaló pénztári portfóliókkal lehetett magasabb hozamot elérni, még ebben a turbulens időszakban is, míg a klasszikus, kockázatkerülőbb termékek csak nagyon szerény teljesítményt tudtak felmutatni 0-1,5% közötti hozamszintekkel (néhol még enyhe mínuszok is előfordultak).

Természetesen messzemenő következtetéseket még nem kell levonni az első negyedéves hozamadatokból, de az már most látszik, hogy volatilis időszakokból nem lesz hiány idén.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók teljesítménye mondhatni még az önkéntes pénztárakéhoz képest is gyengébb lett, itt nem voltak olyan növekedési portfóliók, amelyeknek hozama egyáltalán súrolta volna a 3%-ot. Igaz, a statisztikai esélyeket rontja, hogy tavaly júliustól már csak kettő megmaradt magánnyugdíjpénztár portfóliói állnak versenyben.

Korábban több cikkünkben is előrevetítettük, hogy a lakáspiac felrázására irányuló kormányzati terv meglehetősen nagy gyomrost vihet be idén az egyébként egyre jobb számokat mutató önkéntes nyugdíjpénztári szektornak. Csakhogy a számok egyelőre azt mutatják, nincs olyan pénzkivételi hullám, mint amire elsőre számítani lehetett. Az MNB adatai szerint januárban 5064 megtakarítótól összesen 12,7 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz az idei évben lehetővé tett lakáscélú felhasználás céljából,

az átlagosan kivett összeg 2,5 millió forint, a legtöbben hiteltörlesztésre fordították eddig a pénzt.

