Olyat üzen az amerikai kötvénypiac, amibe belegondolni is félelmetes

Nagyon furcsán kezdtek el viselkedni az amerikai kötvénypiacok. Hiába van pánikhangulat, emelkednek az államkötvényhozamok, miközben az inflációs kockázatok nem nőnek. Olyan kombináció ez, ami nagyon ritkán történik meg, de amikor igen, annak nagy baj lehet a vége. 20%-os részvénypiaci esés után már sokan vásárolnának is. Nem is biztos, hogy ok nélkül. Vagy mégis?