Trump vámháborúja a magyarok befektetéseit is földhöz vágta

2025 első negyedévében még remekül muzsikáltak a magyar befektetési alapok, Donald Trump múlt heti bejelentése azonban szinte mindenütt felért egy nagy gyomrossal – kivéve az alacsony kockázatú kategóriákat. A kockázatosabb alapok pár napon belül akár 10%-ot meghaladó veszteségeket is elszenvedtek, de ez szerencsére kevés esetben lökte negatív tartományba a csúcsteljesítményű alapok idei összesített hozamait. Mutatjuk, mely befektetési alapokkal jártak a legjobban a megtakarítók az idei év eddigi részében, és hogyan reagáltak az árfolyamok a totális vámháború kirobbanására. Egy rossz hírrel mindenképpen szolgálhatunk: aki most rendezné át a portfólióját, kénytelen lehet némi veszteséget realizálni.

Egyelőre bírják a strapát a legnagyobb alapok

Bár az utóbbi napok nagy tőkepiaci volatilitásról szóltak, egyelőre úgy tűnik, ez nem érintette különösebben a legnagyobb hazai alapok kezelt vagyonát. Hétfőig bezárólag a 10 legnagyobb alap kezelt vagyona közel 5500 milliárd forintot tett ki, ami 3 milliárd forinttal kevesebb, mint a március végi állomány.

Hasonló trend látszik akkor is, ha a hozamok oldaláról közelítünk.

A legnagyobb lakossági, forintos alapok hozamai meglehetősen ellenállónak bizonyultak az utóbbi napok piaci mozgásaival szemben,

az áprilisi turbulens időszakban a legtöbb vizsgált alap még valamennyivel növelni is tudta idei eddigi teljesítményét. Más kérdés, hogy az első negyedévben még nincsenek kifejezetten meggyőző hozamok, a legtöbb lakossági pénzt kezelő tíz sorozat átlagban 1% körüli teljesítményt tudott eddig felmutatni, holott a tavalyi éves hozamok között nem nagyon volt 6% alatti (persze még bőven van idő a hozamnövelésre).

A TOP10 lakossági, forintos alap kezelt vagyona és hozamadatai Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* OTP Optima A OTP Kötvény/Rövid kötvény 1 338 6,6% 0,9% 1,2% Erste Ingatlan T Erste Ingatlan/Közvetlen 703 7,2% 1,5% 1,6% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény OTP Kötvény/Rövid kötvény 531 6,5% 1,0% 1,2% OTP Ingatlan A OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetlen 479 5,4% 1,4% 1,5% K&H Állampapír felelős befektetés normál KBC AM Kötvény/Rövid kötvény 439 6,5% 0,8% 0,8% Eurizon Start Tőkevédett Eurizon Tőkevédett 409 5,8% 1,3% 1,4% Erste Duett Alapok Alapja Erste Vegyes/Kiegyensúlyozott 362 6,6% 1,3% 1,5% MBH Bonitas Kötvényalap MBH Kötvény/Rövid kötvény 345 6,5% 1,1% 1,2% OTP Prémium Trend Klasszikus OTP Vegyes/Óvatos 300 10,8% -1,6% -1,7% OTP Prémium Pénzpiaci A OTP Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci 282 6,2% 1,1% 1,2% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025-04-07-ig

Áldozatul estek a részvényalapok

A befektetőknek idén – és főleg az utóbbi napokban – egyértelműen a részvényalapoknál kellett lenyelniük a feketelevest: a legnagyobb alapok esetében a tavalyi 20-30% körüli hozamokat idén nem a jó irányba terelte a Donald Trump hivatalba lépésével visszatérő piaci volatilitás és gazdaságpolitikai bizonytalanság, nem beszélve az utóbbi időszak vámháborús lépéseiről.

A legnagyobb forintos, lakossági részvényalapok az első negyedévben felemásan teljesítettek, találunk a listán 10% feletti, de ugyanígy mínuszos alapokat is. Utóbbiak elsősorban fejlett piaci és amerikai kitettséggel bírnak, így nem meglepő az eddigi gyengébb teljesítmény.

Ha viszont április első hetét is nézzük, nagy bukókat szenvedtek el az említett alapok: az elmúlt egy hétben 7-9% közötti veszteségeket látni, esett minden: Amerikán túl az európai, magyar részvénykitettségű alapok is, ami egybecseng az elmúlt napok széleskörű piaci esésével.

Fontos kiemelni, hogy ilyen időszakokban célszerű lehet kivárni, nem érdemes realizálni a veszteséget, mivel napi szinten érkeznek újabb fejlemények, amelyek a piacokat is mozgatják.

Érdekesség, hogy a március 31. óta eltelt időszak a 10 legnagyobb részvényalap közül egyiknek a hozamát sem lökte pozitívból negatív tartományba: amelyik március végén pluszban volt, az április 7-én is.

Erős bástyaként védték a befektetőket a kötvényalapok

Jó hír azoknak a befektetőknek, akik a legnagyobb lakossági, forintos kötvényalapokban tartják megtakarításuk egy részét, hogy ezek a sorozatok mostanáig ütésállónak bizonyultak a piaci turbulenciákkal szemben.

A tavaly 6-7% között teljesítő alapok idei eddigi hozama 1% körül szóródik, és a többségnek még április első hetében is sikerült valamekkora plusz teljesítményt elérnie.

Bár a fenti alapok pontos befektetési politikáját nem ismerjük, feltételezhető, hogy jót tett az alapoknak, hogy az elmúlt napokban a magyar hozamgörbe hosszabb vége kissé lejjebb jött, ami pozitív hatással lehetett a kötvényalapok árfolyamára. Természetesen mindez az alap pozicionáltságától is függ, azaz attól, mekkora a módosított átlagideje (duration).

Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozamszint 1%-ot csökken, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal nő, míg 1%-os hozamnövekedés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyamcsökkenést jelentene.

Tegyük hozzá, hogy a fenti ábrában szereplő, legnagyobb kötvénysorozatok zömében rövid kötvényalapok, ezért fontos megjegyezni, hogy bár itt is érezteti hatását a hozamcsökkenés, ami rövid távon jót tesz a teljesítménynek, hosszabb távon az emelkedő hozamkörnyezet is támogathatja a teljesítmények növelését.

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?



A kötvényalapok aktívan kereskednek a kötvényekkel, nem feltétlenül jellemző a kötvények lejáratig való tartása (sok más intézményi befektetővel szemben), hozamteljesítményüket legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamcsökkenés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának emelkedését idézi elő, így a kötvényalap hozama javul.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

Elindult a vérengzés számos befektetési alap-kategóriában

Az egyes alapok teljesítményét érdemes minden kategóriában külön is megvizsgálni, hiszen például a „szuperbiztonságos” pénzpiaci alapok egészen másképpen reagálnak egy turbulens időszakra, mint a nagyobb hozammal kecsegtető, de kockázatosabb részvényalapok. Az alábbiakban az év eddigi részében legjobban teljesítő alapokkal foglalkozunk.

Kötvényalapok:

A kötvényalapok eddig képesek voltak hatékony védelmet nyújtani Trump akciója ellen. 2024-ben jellemzően 6-7% környéki hozamokat termeltek a legjobban menő magyar kötvényalapok, idén pedig ugyancsak kisebb (1-2% körüli) pluszban vannak.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági kötvényalap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozat VIG Hosszú kötvény 0,3 11,1% 1,7% 2,5% MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat MBH Rövid kötvény 2,4 6,6% 2,3% 2,4% Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Hosszú kötvény 4,7 6,6% 2,0% 1,7% Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat Raiffeisen Rövid kötvény 2,3 5,9% 1,2% 1,4% Raiffeisen Kamat Prémium Raiffeisen Rövid kötvény 221,0 6,1% 1,2% 1,3% Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap Erste Rövid kötvény 271,1 6,2% 1,1% 1,2% MBH Bonitas Kötvényalap MBH Rövid kötvény 349,9 6,5% 1,1% 1,2% OTP Optima A sorozat A sorozat OTP Rövid kötvény 1 338,4 6,6% 0,9% 1,2% OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat OTP Szabad futamidejű 32,9 8,6% 1,3% 1,2% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP Rövid kötvény 530,7 6,5% 1,0% 1,2% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Részvényalapok:

Az év első időszakában legjobban menő részvényalapok eleinte csinos hozamokat termeltek, a Trump vámbejelentése előtti napig akár 15-20%-os hozamokat is bezsebelhettek a befektetők. A "felszabadulás napja" (liberation day) óta viszont fordult a kocka, a részvényalapok árfolyama szinte kivétel nélkül szabadesésnek indult. Ennek ellenére az idei év legjobb részvényalapjai 5-8% körüli pozitív hozamot termeltek, de aki nem szállt ki időben, ő az elmúlt héten bőven két számjegyű eséseket volt kénytelen elviselni.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági részvényalap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* VIG Lengyel Részvény Alap B Sorozat VIG Részvény 4,4 5,0% 21,6% 8,3% Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat Accorde Részvény 15,5 0,7% 20,4% 8,2% Raiffeisen KKE Részvény Alap R sorozat Raiffeisen Részvény 6,6 22,2% 14,6% 6,3% VIG Közép-Európai Részvény A sorozat VIG Részvény 9,2 16,6% 17,0% 5,7% Gránit Közép-Európai Részvény Alap Gránit Részvény 2,1 21,2% 13,9% 5,5% EQUILOR Közép-európai Részvény Alap A sorozat Equilor Részvény 5,2 20,0% 15,1% 5,2% Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény A sorozat Generali Részvény 10,7 19,9% 13,8% 5,1% OTP Quality Alap B Sorozat OTP Részvény 57,2 21,3% 14,2% 5,1% EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap A sorozat Equilor Részvény 2,7 - 10,7% 5,0% K&H Közép Európai Részvény K&H Részvény 7,6 17,5% 13,1% 5,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú kategóriában meglehetősen impresszív az év legjobb alapjainak teljesítménye: tavaly sok esetben két számjegyű hozamokat termeltek, és bár ezt idén egyelőre nem tudták megfejelni, de a Trump által ledobott bomba ellenére is pozitív hozamokat élvezhetnek a befektetők. Az elmúlt egy hét viszont itt is csökkenést hozott, az idei év nyeresége jellemzően a "felszabadulás napját" megelőző időszak teljesítményének köszönhető.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági abszolút hozamú alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat OTP Abszolút hozamú 36,7 -6,7% 11,5% 12,8% Convexity Abszolút Hozamú Részalap D sorozat HUF Hold Abszolút hozamú 0,2 7,1% 12,4% 8,3% OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A OTP Abszolút hozamú 68,0 5,3% 5,7% 8,0% Citadella Abszolút Hozamú Alap B sorozat HUF Hold Abszolút hozamú 2,8 15,0% 9,4% 7,5% Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat Amundi Abszolút hozamú 1,7 6,97% 5,38% 7,3% Palomar Abszolút Hozamú Alap D sorozat HUF D sorozat HUF Hold Abszolút hozamú 2,6 18,72% 4,46% 7,1% HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Részalap A sorozat HUF Hold Abszolút hozamú 42,3 12,5% 8,8% 5,9% HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Alap Hold Abszolút hozamú 65,7 10,5% 11,5% 5,6% Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat Accorde Abszolút hozamú 94,5 14,8% 6,2% 5,0% HOLD Columbus Globális Értékalapú Alap A sorozat HUF Hold Abszolút hozamú 90,4 9,44% 8,02% 4,5% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Árupiaci alapok

A nyersanyagokba fektető alapok különösen megszenvedték az elmúlt egy hét eseményeit: az első negyedév szárnyalása után jött a hideg zuhany, és még a legjobban menő alapok körében is van jó néhány, amelyik összességében negatív hozamot termelt 2025 kezdete óta.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági árupiaci alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* Eurizon Arany Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 9,7 24,7% 17,0% 11,9% MBH Arany Alapok Alapja A sorozat MBH Árupiaci 9,2 25,5% 15,9% 10,9% Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat Erste Árupiaci 0,5 41,6% 12,3% 7,5% Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat Erste Árupiaci 42,4 40,5% 12,1% 7,3% VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat VIG Árupiaci 0,7 20,0% 11,8% 6,5% K&H Nyersanyag HUF K&H Árupiaci 3,4 16,9% 8,0% -2,7% MBH Nyersanyag Származtatott Alap MBH Árupiaci 1,0 12,8% 2,7% -2,8% Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat Raiffeisen Árupiaci 0,0 20,7% 3,3% -4,8% Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 3,7 18,2% 2,0% -5,0% MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat MBH Árupiaci 1,0 0,0% 9,6% -5,5% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Pénzpiaci alapok

Senkit nem érhet meglepetésként, hogy a pénzpiaci (főként rövid lejáratú állampapírokba, illetve bankbetétekbe fektető) alapok egy buddhista szerzetes nyugalmával reagáltak a tőkepiaci turbulenciára. A tavalyi 6% körüli hozamokat az idei évben minimális plusz követte ebben a kategóriában.

A legjobb idei hozamú* forintos, lakossági pénzpiaci alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat OTP Pénzpiaci 277,5 6,2% 1,1% 1,2% VIG Pénzpiaci Alap A sorozat VIG Pénzpiaci 12,9 6,1% 1,1% 1,2% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Vegyes alapok

A vegyes alapok befektetői is nagy izgalmakat élhettek át az elmúlt pár hétben, és nem feltétlenül jó értelemben. Habár a tavalyi teljesítményük jó alapot ad, a vegyes alapok idén viszonylag gyengén muzsikálnak, és nem csupán az április eleje óta eltelt pár nap eseménysorozatából kifolyólag. Jobb esetben azért itt is pluszban vannak a befektetők, habár a 10 legjobban teljesítő alap közé nullát alig meghaladó hozammal is be lehetett kerülni.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági vegyes alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Alap A sorozat HUF Hold Vegyes 31,5 16,3% 8,5% 2,8% HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Alap A sorozat HUF Hold Vegyes 83,2 12,4% 5,7% 2,2% Erste Duett Alapok Alapja Erste Vegyes 362,3 6,6% 1,3% 1,5% Gránit Harmónia Vegyes Alap A sorozat Gránit Vegyes 64,8 10,4% 2,3% 1,4% MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja MBH Vegyes 9,1 12,2% -2,3% 1,3% Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Vegyes 145,1 6,9% 1,0% 1,1% OTP Prémium Klasszikus OTP Vegyes 97,4 6,8% 1,3% 0,9% VIG Tempó 1 Részalap VIG Vegyes 1,7 6,7% 0,1% 0,6% MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat MBH Vegyes 152,2 13,2% 2,0% 0,4% MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat MBH Vegyes 5,7 - 0,3% 0,3% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Ingatlanalapok

Akik ingatlanalapban ülnek, nekik feltehetően nem volt sok álmatlan éjszakájuk, az idei év legjobban menő ingatlanalapjai mostanáig 0-3% közti pluszt termeltek.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági ingatlan alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* Európa Ingatlan A sorozat Európa Ingatlan 23,2 6,2% 2,3% 2,4% MBH Ingatlan Befektetési Alap MBH Ingatlan 17,5 9,9% 2,0% 2,1% MPT Ingatlan Alap B Sorozat Gránit Ingatlan 26,9 7,6% 1,7% 1,9% Erste Ingatlan Alap T180 sorozat Erste Ingatlan 16,7 7,2% 1,5% 1,6% Raiffeisen Ingatlan A sorozat Raiffeisen Ingatlan 19,7 0,8% 1,4% 1,6% OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan 13,3 6,2% 1,5% 1,5% OTP Ingatlan A sorozat OTP Ingatlan 479,3 5,4% 1,4% 1,5% OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat OTP Ingatlan 8,4 5,0% 1,4% 1,5% OTP PRIME Alap OTP Ingatlan 67,7 3,8% 0,6% 0,9% Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat Gránit Ingatlan 15,2 9,1% 0,7% 0,7% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Tőkevédett alapok

A legjobban teljesítő tőkevédett alapok idén – nevükhöz híven – nulla fölötti tartományban tartották a befektetők hozamait, sőt, egyes esetekben közel 4%-os pluszt termeltek.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági tőkevédett alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja Eurizon Tőkevédett 4,2 4,0% 5,6% 3,8% Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon Tőkevédett 4,8 13,0% 4,7% 3,8% OTP Energiatrend Alap OTP Tőkevédett 3,7 5,7% 2,1% 2,2% Eurizon Start Tőkevédett Részalap Eurizon Tőkevédett 416,5 5,8% 1,3% 1,4% OTP Megatrend Alap OTP Tőkevédett 1,4 6,0% 1,2% 1,3% Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon Tőkevédett 13,3 5,8% 1,2% 1,0% Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett HUF sorozat HUF sorozat Eurizon Tőkevédett 4,3 - 0,8% 1,0% VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap VIG Tőkevédett 1,3 5,2% 0,6% 0,8% VIG Robotok Kora A sorozat A sorozat VIG Tőkevédett 0,8 1,7% 0,5% 0,6% OTP AI Infrastruktúra Alap A sorozat A sorozat OTP Tőkevédett 20,8 - 0,1% 0,3% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

Származtatott alapok

Trump vámcsomagját a származtatott alapok is megérezték, itt még a legjobb idei alapok is legfeljebb kicsi nyereséget, de jellemzően inkább veszteséget termeltek. Olyan alap is akadt, amelyik az első negyedév pozitív hozamának többszörösére rúgó veszteséget szenvedett el április első hét napjában.

Forintos, lakossági származtatott alap sorozatok idei hozama* Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon* (Mrd Ft) Tavalyi hozam 2025 Q1 hozam YTD hozam* SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Alap Hold Származtatott 1,9 14,3% 2,7% 1,7% Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap A sorozat A sorozat Equilor Származtatott 0,1 - 2,1% 0,3% Gránit Származtatott Alap Gránit Származtatott 0,6 9,1% 0,3% 0,1% Fókusz HUF Származtatott Alap Apelso Capital Származtatott 1,1 7,6% -0,2% -0,5% Artemisz Kötvény Származtatott Részalap A sorozat Equilor Származtatott 0,3 3,3% -1,9% -1,1% EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Részalap A sorozat Equilor Származtatott 0,9 8,0% 1,2% -3,5% Artemisz Megatrend Származtatott Részalap A sorozat Equilor Származtatott 0,1 19,1% -11,6% -18,8% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.07-ig

